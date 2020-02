Ufficiale: anche in Premier League il calciomercato estivo chiuderà il 1° Settembre. Sabato 8 Agosto inizio stagione 2020-2021

Dietrofront della Premier League che per il prossimo anno ha deciso di chiudere la finestra estiva di calciomercato il 1° Settembre come accade negli altri campionati europei. La prossima stagione inizierà l’8 Agosto.

Dopo due anni, la Premier League ha deciso di fare marcia indietro per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato, cambiando la data di chiusura

Se fino a quest’anno il calciomercato si chiudeva prima dell’inizio della stagione, dal prossimo campionato la finestra estiva chiuderà il 1° Settembre. La scelta è stata presa dopo le polemiche dei club verso la Federcalcio Inglese, con questi che avevano espresso le proprie difficoltà nell’avere un organico già pronto ad inizio Agosto.

La FA ha deciso dunque di riallinearsi agli altri campionati europei, cercando di mettere la parola fine alla discussione. In questo modo, i club inglesi potranno giocare ad armi pari con quelli europei che erano in un certo qual modo favoriti da ciò.

Oltre alla chiusura posticipata della sessione estiva di calciomercato, la Premier League ha già diramato la data di inizio della prossima stagione. Il prossimo campionato inglese comincerà l’8 Agosto 2020.

Sul sito ufficiale è stato poi scritto come altre date chiave saranno comunicate nei prossimi mesi. Insomma, siamo ancora in piena stagione, ma in Inghilterra come sempre pensano sempre al futuro.

