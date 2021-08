Ufficiale, addio Juventus: Cristiano Ronaldo torna al Manchester United

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e torna al Manchester United che batte la concorrenza dei cugini del City e riabbraccia il proprio pupillo a distanza di 12 anni.

Sembrava ormai in dirittura d’arrivo il suo arrivo al Manchester City, ma Cristiano Ronaldo sorprende tutti e torna invece al Manchester United. A distanza di 12 anni da suo trasferimento al Real Madrid, che nel 2009 sborsò la bellezza di 80 milioni di sterline (94 milioni di euro) per portarlo nella capitale spagnola, CR7 fa ritorno ai Red Devils dove ritroverà, seppur come allenatore, Ole Gunnar Solskjær.

Cristiano Ronaldo saluta la Juventus e torna al Manchester United.

“Fuggito” da Torino poche ore fa per recarsi a Lisbona, l’asso portoghese avrebbe trovato un accordo con il club della famiglia Glazer sulla base di un contratto biennale da 25 milioni netti di euro all’anno. Anche l’accordo con la Juventus sarebbe stato trovato, anche se non sono ancora noti i dettagli dell’operazione.

Finisce quindi dopo 134 presenze e 101 gol totali l’avventura in Serie A di Cristiano Ronaldo che, dopo aver conquistato 2 campionati, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane dice addio alla Vecchia Signora che ora è chiamata all’acquisto di un nuovo attaccante per riempire il vuoto lasciato dal classe ’85.

I nomi accostati ai bianconeri in questi momenti frenetici sono, ora come ora, quelli di Pierre-Emerick Aubameyang, Moise Kean e Mauro Icardi che farebbero molto comodo a Massimiliano Allegri anche in vista dell’imminente fase a gironi di Champions League che vedrà i piemontesi impegnati contro Chelsea, Zenit San Pietroburgo e Malmo.

Per metabolizzare l’addio di Cristiano Ronaldo ci vorrà sicuramente tempo ma, come detto dallo stesso allenatore bianconero poco fa in conferenza stampa, la vita va avanti e ciò che conta di più è sempre e comunque la Juventus.

