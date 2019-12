Ufficiale, addio Inter: Stankovic nuovo allenatore della Stella Rossa

Dejan Stankovic è ufficialmente il nuovo allenatore della Stella Rossa. Si spegne sul nascere la sua avventura da dirigente dell’Inter.

“Stelle, dormite serenamente”. Questo il messaggio social lanciato dagli account social della Stella Rossa, in merito al passaggio ufficiale di Dejan Stankovic sulla panchina del club serbo. Il tutto coronato da una foto, che ritrae l’ex campione dell’Inter in sede dopo aver firmato il contratto. Stankovic, andrà ad occupare il posto di Vladan Milosevic, il quale con la sua squadra era sì primo in campionato con una sola sconfitta in 20 gare, ma con una situazione Champions segnata da 5 sconfitte ed eliminazione. Ora toccherà all’ex centrocampista nerazzurro portare po’ di esperienza europa al proprio club. Inoltre, secondo quanto riportato dal Telegraf, noto media locale, Stankovic nel suo staff porterà Nenad Milijaš (ex della Stella Rossa), Milos Milojevic, e quasi sicuramente anche Nebojsa Milosevic.

Finisce sul nascere, quindi, la sua avventura in nerazzurro. Stankovic era infatti da poco entrato a far parte del dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale del settore giovanile dell’Inter. L’ex 5 nerazzurro avrebbe ritrovato, nella sua avventura, oltre che i suoi due figli, Filip (classe ’02, attuale portiere della primavera) e Alexandar (centrocampista dell’Under 15 nerazzurra), anche Zanetti, Chivu e Oriali, tre immagini simbolo della storica Inter del 2010.

