Ufficiale, addio Genoa: Criscito a Toronto già a marzo

Calciomercato, è un Toronto “all’italiana”: dopo Insigne, pronto l’ingaggio di Criscito. Poi sarà il turno di Destro?

È un Toronto FC “all’italiana”: il club canadese, militante in MLS, ha preso a fare acquisti in Serie A, arricchendo la propria rosa con diversi campioni. Il primo pronto ad emigrare verso il Nord America è stato Lorenzo Insigne, capitano del Napoli almeno fino a fine stagione, quando inizierà la sua nuova avventura canadese, destinata a durare sino al 31 dicembre 2026.

Insigne guadagnerà almeno 7,5 milioni tra le file del Toronto ma, come detto, potrebbe non essere l’unico italiano aggregato alla formazione di coach Bradley. Stessa sorte potrebbe infatti toccare a Mimmo Criscito, capitano del Genoa che è in trattativa col Toronto già da diversi mesi.

Anche per l’ex Juventus e Zenit si parlava di finire la stagione sotto la “Lanterna”, ma i tanti problemi fisici che lo tengono fuori dai campi, potrebbero accelerare i tempi del suo arrivo in Canada. Pronto per lui un contratto biennale, che potrebbe decorrere a cominciare già dal prossimo marzo. Ingaggio da 2,5 milioni per quello che in età giovanile era considerato il terzino sinistro più promettente della scena nazionale.

Acquistati i due calciatori campani, il Toronto potrebbe dirottare le proprie attenzioni su Mattia Destro. L’attaccante piace molto a Bradley, ma difficilmente il Genoa cederà alle lusinghe per quello che, a tutti gli effetti, è il suo bomber più prolifico.

