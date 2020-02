Ufficiale: accordo tra Ajax e Chelsea per Ziyech, affare da circa 45 milioni

Il Chelsea e l’Ajax hanno confermato di aver raggiunto un accordo per il trasferimento a Londra di Hakim Ziyech. Il giocatore marocchino si aggregherà ai Blues a partire dal 1° Luglio 2020.

E’ arrivato quest’oggi il primo colpo del prossimo mercato estivo: il Chelsea ha chiuso per l’arrivo di Hakim Ziyech dall’Ajax per circa 45 milioni di euro.

A confermare il buon esito della trattativa ci hanno pensato gli stessi club per evitare qualsiasi tipo di speculazioni. Entrambe le squadre hanno emesso un comunicato facendo sapere come Ziyech si trasferirà a Londra a partire dal 1° Luglio 2020.

Un grande colpo per il Chelsea che si assicura il calciatore marocchino per circa 45 milioni di euro. Cifra relativamente bassa se pensiamo alle qualità di Ziyech e al rendimento che sta avendo in questi ultimi due anni. Nuova plusvalenza in vista per l’Ajax che acquistò il giocatore dal Twente per soli 11 milioni.

Dopo l’ottima stagione dello scorso anno culminata con la qualificazione alle semifinali di Champions League, Ziyech si sta mantenendo ad alti livelli anche quest’anno. In 30 partite stagionali, il marocchino ha segnato 8 gol e fornito ben 21 assist.

Numeri importantissimi che confermano ancora una volta le potenzialità dell’esterno destro marocchino. Nell’estate del 2018, inoltre, il giocatore fu vicinissimo ad arrivare in Italia, precisamente alla Roma, ma alla fine non se fece niente con Ziyech che dichiarò come Monchi non si fece più sentire.

A spuntarla, alla fine, è stato il Chelsea che ha anticipato la concorrenza ed ha emesso il primo colpo di mercato di una sessione estiva che si preannuncia caldissima.

©RIPRODUZIONE RISERVATA