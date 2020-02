Ufficiale, 26° giornata Serie A: rinviate al 13 maggio Juventus-Inter e le altre 4 partite a porte chiuse

Con un comunicato ufficiale, la Lega Calcio ha deciso di rinviare al 13 Maggio Juventus-Inter e le altre quattro partite che avrebbero dovuto giocarsi a porte chiuse

Nuovo cambio di programma per la ventiseiesima giornata di Serie A. La Lega Calcio ha appena comunicato di aver rinviato al 13 Maggio le cinque partite che avrebbero dovuto giocarsi a porte chiuse. Rinviato quindi anche il big match dello Stadium tra Juventus ed Inter.

Un dietrofront inaspettato da parte della Lega Calcio che dopo un nuovo confronto con il Governo ah deciso per rinviare le partite. Tale decisione è stata presa per non dare un’immagine negativa dell’Italia all’estero nella battaglia contro il Coronavirus.

Inoltre, disputare le partite senza pubblico avrebbe causato un danno non indifferente all’economia del paese, considerata l’importanza economica del mondo del pallone. Ecco perché il Governo ha spinto fino all’ultimo per la sospensione delle gare, riuscendo a convincere la Lega Calcio.

Oltre a Juventus-Inter, sono state rinviate al 13 Maggio anche Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Resta a forte rischio anche la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan di mercoledì prossimo

Sempre restando in tema Coppa Italia, lo spostamento di queste partite al 13 Maggio ha fatto slittare anche l’atto conclusivo della competizione. Inizialmente prevista proprio per il 13 Maggio, la finale di Coppa Italia si disputerà il 20 Maggio, cosa che ha scatenato tante reazioni via social da parte dei tifosi dell’Inter.

I nerazzurri, infatti, devono recuperare anche la partita contro la Sampdoria e dovessero arrivare sia in finale di Coppa Italia che di Europa League (in programma il 27 Maggio), non ci sarebbero date disponibili. Un vero e proprio caos dal quale l’Italia calcistica non ne esce benissimo.

