Ufficiale: 10% della Liga al fondo CVC per 2,7 miliardi di euro

Il campionato spagnolo affida il 10% al fondo CVC per assicurare alle squadre maggiori investimenti per il calciomercato.

In un mercato dove solo poche squadre, in tutta Europa, sembrano riuscire a trovare i fondi necessari per affondare il colpo non è esente da difficoltà nemmeno il campionato spagnolo alle prese con una crisi economica non da poco.

Mentre squadre come il Paris Saint Germain e il Manchester City riescono, grazie agli illimitati fondi delle proprie società, a spendere cifre astronomiche, anche le squadre più famose e ricche di Spagna, faticano a trovare i soldi necessari per chiudere le trattative prefissate.

Il Real Madrid, oltre l’acquisto gratuito di Alaba, non è riuscito ad affondare il colpo per nessuno dei grandi obiettivi prefissati in questo mercato e per ora Haaland e Mbappè restano sogni irrealizzabili.

Anche il Barcellona ha dovuto affrontare il più grande dei sacrifici e se da una parte l’arrivo di Aguero e Depay rappresenta una grande campagna acquisti, dall’altra la mancanza di fondi ha lasciato tramontare l’idea di un rinnovo del contratto per Leo Messi.

Proprio per andare incontro alle società spagnole, la Liga ha ceduto il 10% delle proprie azioni al fondo d’investimento CVC Capital Partners che ha assicurato la creazione di una nuova società adibita ad amministrare i fondi della Liga e a stanziare ben 2,7 miliardi di euro al movimento spagnolo.

Una grande fetta di questi soldi, in Spagna assicurano che sarà il 90% della cifra totale, verrà stanziata ai club non solo della prima divisione, ma anche delle società minori, femminili e non professionistiche.

Un giro d’affari atto a far “respirare” le casse societarie, pesantemente svuotate dalle vicende create dal Covid più che da spese pazze, e permettere alle squadre di poter fare un calciomercato quantomeno decente per gli obiettivi dei vari club spagnoli.

In attesa di sapere se gli stadi verranno riaperti, il fondo CVC sarà l’unico introito “extra” che la Liga potrà beneficiare.

