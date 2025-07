Palmeiras – Chelsea: formazioni, pronostico e dove guardarla

Palmeiras e Chelsea si sfideranno venerdì a Philadelphia nella seconda partita dei quarti di finale del Mondiale per Club FIFA 2025, in una rivincita della finale del 2022, vinta dai Blues dopo i tempi supplementari. Da allora molto è cambiato in entrambe le squadre, ma la posta in gioco resta altissima.

Ritorno al passato, ma con volti nuovi

Nel 2022, il Chelsea trionfò grazie al rigore trasformato al 117′ da Kai Havertz, ma oggi nessuno dei titolari di quella partita è ancora al club. Nonostante ciò, la squadra inglese resta tra le favorite del torneo, forte di un gruppo competitivo e di un cammino incoraggiante.

Dopo il secondo posto nel girone (a causa della sconfitta contro il Flamengo), i Blues hanno superato l’Espérance de Tunis per 3-0, guadagnandosi un accoppiamento favorevole nella fase a eliminazione diretta. Nei quarti contro il Benfica, sono passati con un 4-1 ai supplementari, nonostante una lunga interruzione per maltempo e un pareggio portoghese al 95’. Il rosso a Prestianni ha poi spianato la strada a Nkunku, Neto e Dewsbury-Hall.

Il Chelsea ha vinto anche la Conference League prima di approdare al Mondiale per Club, e ora punta al doppio trionfo internazionale sotto la guida di Enzo Maresca, approfittando anche delle eliminazioni a sorpresa di Manchester City e Inter.

Palmeiras imbattuto, ma contro un avversario di peso

Il Palmeiras non ha mai perso nel torneo e ha eliminato ai quarti i campioni di Brasile e Libertadores del Botafogo, confermando il suo ottimo momento anche nel campionato nazionale. Il tecnico Abel Ferreira, ancora alla guida dopo la finale del 2022, ha l’occasione di vendicare quella sconfitta.

Dopo un pari all’esordio contro il Porto, il club brasiliano ha battuto Al Ahly, pareggiato con l’Inter Miami e superato il Botafogo ai supplementari. La squadra ha cambiato molti interpreti, ma resta temibile e determinata, anche grazie al suo talento emergente, Estevao Willian, che affronterà la sua futura squadra, il Chelsea, prima di trasferirsi ufficialmente a Londra.

Dove vedere Palmeiras – Chelsea in Diretta Tv e Streaming:

La partita Palmeiras – Chelsea sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, s

Ultime sulle formazioni: chi gioca?

Palmeiras, rispetto alla finale 2022, può contare solo sul portiere Weverton tra i titolari rimasti. Sono assenti per squalifica Gomez e Piquerez, mentre Veiga e Rocha non sono più considerati titolari.

Nel Chelsea, fuori per squalifica Nicolas Jackson, mentre l’attaccante Joao Pedro è stato convocato dopo il trasferimento dal Brighton. Tuttavia, sarà Liam Delap a partire dal 1’. Unico infortunato di lungo corso è Wesley Fofana, mentre Reece James è tornato disponibile. Occhi puntati su Pedro Neto, in forma smagliante, a segno in tutte le partite finora.

Probabili formazioni

Palmeiras (4-3-3):

Weverton; Mayke, Giay, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios, Richard Rios, Mauricio; Allan, Vitor Roque, Estevao

Chelsea (4-3-3):

Sanchez; James, Colwill, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Lavia, Caicedo; Pedro Neto, Delap, Cole Palmer

Pronostico Palmeiras-Chelsea: 1-2

Il Chelsea, nonostante un periodo difficile e numerosi cambiamenti, ha mostrato determinazione e qualità nel superare le difficoltà. La rosa profonda e il talento individuale possono fare la differenza nei momenti decisivi. Il Palmeiras venderà cara la pelle, ma la maggiore esperienza internazionale e la forza fisica degli inglesi potrebbero pesare nei 90 minuti o ai supplementari.