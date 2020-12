UEFA Team of the Year 2020, candidati e nominations: ci sono Barella e Immobile

La UEFA, sul suo sito ufficiale e social di riferimento, ha emanato la lista dei 50 candidati alla “Uefa Team of The Year”: tanti rappresentanti della Serie A sono in lizza per un posto nell’11 tipo. Presenti anche 2 italiani.

Lista competa candidati “Team of the Year 2020” presente sul profilo Twitter della UEFA

Mentre siamo alle porte della chiusura di questo indimenticabile 2020 calcistico, è giunto il momento di premiare gli 11 giocatori che si sono maggiormente distinti durante la più lunga, incredibile e incerta stagione di sempre.

La UEFA ha emanato la lista dei 50 candidati pronti per essere votati per entrare nel “Team of The Year 2020”. Una formazione che, rispetto agli ultimi anni, avrà un esito ben più incerto e che vede in tutti e 50 i candidati dei possibili titolari.

C’è tanta Serie A, ma anche due rappresentati della nostra nazionale che tengono alta la bandiera azzurra. Nicolò Barella, finalista di Europa League con l’Inter, ha giocato una stagione di grande spessore mostrando, nel suo primo anno in una “grande” del calcio europeo, di poter essere decisivo anche in partite importanti e meritare questa candidatura.

La seconda candidatura “azzurra” corrisponde al nome di Ciro Immobile, vincitore della scarpa d’oro con la Lazio, che, nonostante i grandissimi campioni presenti nella lista degli attaccanti, potrebbe seriamente entrare negli 11 selezionati. Immobile ha concluso una stagione stupenda coronata non solo dalla scarpa d’oro, ma anche dall’aver eguagliato il record di gol in un singolo campionato italiano.

Non mancano i rappresentanti della Serie A, provenienti da Juventus, Atalanta e Inter. In difesa le preferenze sono cadute sui “nostri” olandesi: De Ligt, che dopo un avvio timido ha dimostrato di poter diventare leader indiscusso della difesa juventina, De Vrij, finalista di EL con l’Inter nonchè “best defensive player” della Serie A, e Hateboer, protagonista della storica cavalcata europea dell’Atalanta.

A centrocampo giganteggiano le tinte neroazzurre: oltre a Barella, sono presenti anche il Papu Gomez e Josip Ilicic che coronano così una stagione quasi perfetta tra gol e assist.

In attacco, oltre il già citato Immobile, spazio ai due alieni della Serie A: Cristiano Ronaldo non poteva di certo mancare in una lista così e, a fargli compagnia, c’è Romelu Lukaku, best player dell’ultima Europa League.

Tantissimi i nomi illustri che premiano, soprattutto, le stagioni di Bayern Monaco, PSG e Liverpool; difficilissimo scegliere i migliori. Provando a fare una previsione si potrebbe pensare di premiare, come estremo difensore, il vincitore del Triplete, nonché capitano del Bayern, Manuel Neuer; a fargli compagnia, in fase difensiva, è difficile pensare che i tre “italiani” possano essere scelti a discapito di Davies, Van Dijk, Arnold, Kimmich, Thiago Silva e Sergio Ramos. Ancor più difficile il discorso tra centrocampo e attacco dove i nomi sono, quasi tutti, meritevoli della presenza. De Bruyne è stato votato miglior giocatore della Premier, raggiungendo il record di assist in un anno; Thiago Alcantara, Goretzka e Muller hanno vinto tutto; Banega è stato imprescindibile per la vittoria del Siviglia in Europa League; ma anche Bruno Fernandes sta conducendo numeri da capogiro.

Chi scegliere in attacco? Un nome sembra scontato: Robert Lewandowski deve, necessariamente, presenziare nella formazione, ma sarà difficile scegliere i compagni.

Ronaldo e Messi? Salah e Neymar? Mbappè e Manè? Forse, andrebbero premiate le vere rivelazioni di quest’anno: Ciro Immobile e Erling Braut Haaland.

Lista completa candidati UEFA Team of the Year 2020

Portieri: Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (Lione), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Difensori: David Alaba (Bayern Monaco), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angelino (Lipsia), Juan Bernat (PSG), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayer Monaco), Presnel Kimpembé (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Thiago Silva (PSG/Chelsea), Dayot Upamecano (Lipsia), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Thiago Alcantara (Bayern Monaco/Liverpool), Houssem Aouar (Lione), Ever Banega (Siviglia), Nicolò Barella (Inter), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Kevin de Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gomez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (PSG), Thomas Muller (Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (Lipsia)

Attaccanti: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Angel Di Maria (PSG), Joao Felix (Atletico Madrid), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Romelu Lukaku (Inter), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcellona), Neymar (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City)

