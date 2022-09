UEFA Fair Play Finanziario: multe per Inter, Juventus, Milan e Roma

Come anticipato qualche settimana fa dal Times, oggi sono uscite le sanzioni che l’UEFA ha indirizzato nei confronti di otto club, tra cui quattro squadre italiane: Inter, Juventus, Milan e Roma, le quali non hanno rispettato i parametri del Fair Play Finanziario, negli esercizi tra il 2018 e il 2022. Così recita il comunicato diramato dall’UEFA:

“La Prima Sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club 2021/22. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non ha rispettato il requisito del break-even. L’analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021. Questi otto club hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno interamente pagati mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo“.

Il Milan ha ricevuto 2 milioni di multa, la Juventus 3,5 milioni, l’Inter 4 milioni e la Roma 5 milioni. Non sono sfuggite alla morsa del Fair Play Finanziario Monaco, Marsiglia, Besiktas e Paris Saint-Germain, le quali hanno ricevuto rispettivamente multa da 0,3 milioni, 0,3 milioni, 0,6 milioni e 10 milioni.

Per quel che riguarda le squadre italiane, Milan e Juventus hanno accettato un piano di rientro triennale nei parametri, nella stagione calcistica 2025/26. Mentre Inter e Roma hanno optato per un accordo quadriennale.

Se i club non dovessero rispettare i parametri del Settlement Agreement stabilito con l’UEFA sarebbero puniti con multe più pesanti:

Monaco e Marsiglia 2 milioni, Besiktas 4 milioni, Milan 15 milioni, Juventus 23 milioni, Inter 25 milioni, Roma 35 milioni e PSG 65 milioni. Inoltre potrebbero esserci anche la riduzione del numero di calciatori, all’interno delle future liste che presenteranno questi club, alla partecipazione delle coppe Europee. Il tutto ovviamente legato al rientrato nel piano concordato con l’UEFA.