UEFA Champions League 2020-2021: Benfica, Stella Rossa e Dinamo Zagabria eliminate

Si sono giocate in gara unica le partite del terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2020-2021: eliminate a sorpresa il Benfica, la Stella Rossa e la Dinamo Zagabria. Fuori anche i campioni svizzeri dello Young Boys. Settimana prossima i playoff con andata e ritorno, che decideranno le ultime 6 qualificate alla fase a gironi.

Si sono disputate il 15 e 16 settembre le 8 gare del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Tante sorprese come i greci del PAOK che eliminano il Benfica (notizia buona per l’Atalanta che si guadagna ufficialmente la 3° fascia ai gironi con l’avanzamento dell’Ajax in 2°), gli ungheresi del Ferenvaros che eliminano la Dinamo Zagabria, e i ciprioti dell’Omonia che hanno la meglio ai rigori sulla più quotata Stella Rossa. Fallimento anche per lo Young Boys, sconfitto 3-0 dai danesi del Midtjylland. Passano ai Playoff anche la Dinamo Kiev, il Gent, il Maccabi Tel Aviv e il Molde.

RISULTATI

Dinamo Kiev – AZ: 2-0 (49′ Rodrigues, 86′ Saparenko)

PAOK – Benfica: 2-1 (63′ (AU) Vertonghen, 75′ Zivkovic, 94′ Rafa Silva)

Gent – Rapid Vienna: 2-1 (36′ Dorsch, 59′ Jaremcuk, 93′ Demir)

Omonia – Stella Rossa: 1-1 (4-2 D.C.R.) (31′ Luftner, 45′ Ivanic)

Ferencvaros – Dinamo Zagabria: 2-1 (2′ Lovrencsics, 23′ (AU) Uzuni, 65′ Uzuni)

Qarabag – Mold FK: 0-0 (5-6 D.C.R.)

Maccabi Tel-Aviv – Dinamo Brest: 1-0 (50′ Biton)

Midtjylland – Young Boys: 3-0 (51′ (AU) Lefort, 61′ Dreyer, 84′ Mabil)

PLAYOFF – UEFA Champios League 2020-2021 (22-23 e 29-30 settembre 2020)

Molde FK – Ferencvaros

Maccabi Tel-Aviv – Salisburgo

Slavia Praga – Midtjylland

Krasnodar – PAOK

Gent – Dinamo Kiev

Olympiakos – Omonia

