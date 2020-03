UEFA, altra novità: ecco la Champions League estiva

Si sta studiando una nuova competizione. Ipotesi di svolgimento durante il periodo estivo

Nel calcio ormai sempre più moderno ed in continua evoluzione, c’è un’ulteriore novità: la Champions League estiva. Calendari permettendo, ovviamente. L’idea però non nasce dal massimo organismo europeo, bensì dall’agenzia Relevent Sports. La società americana è l’organizzatrice dell’International Champions Cup, il torneo che raduna le migliori squadre europee proprio durante l’estate tra Stati Uniti e Asia. L’idea sarebbe quindi quella di sostituire la ICC con una vera e propria competizione. Ad ora però, l’Uefa è disposta solamente a mettere marchio e logo, senza quindi occuparsi dell’organizzazione, che potrebbe essere presa in carico dalla Relevent.

E proprio gli States potrebbe essere la sede della prima edizione, che si ipotizza possa partire già dalla prossima estate. Si, ma chi parteciperà? Per decretare le società partecipanti al nuovo torneo si sta pensando di attuare un sistema di qualificazione applicabile nei rispettivi campionati nazionali. Oppure, seguendo il modello dell’Eurolega di basket (e quello eventuale della Superlega tanto desiderata da Agnelli), su invito. Al momento è ipotizzata solamente la partecipazione di società europee, ma qualora il progetto dovesse funzionare si aprirebbero le porte anche a società sudamericane e, eventualmente, anche a quelle nordamericane.

AMICHEVOLI? Macché!- Ad ogni modo, tutte le squadre che parteciperanno dovranno impegnarsi nello schierare la miglior formazione possibile. Questo, naturalmente, per non far passare il torneo come un semplice insieme di amichevoli estive tra grandi squadre.

