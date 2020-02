Udinese-Verona, Video Gol Highlights, 24esima giornata di Serie A

Video Gol Highlights Udinese-Verona 0-0: nessuna rete, ma tante occasioni da entrambe le parti!

Risultato di Udinese-Verona 0-0 , 24esima giornata di Serie A: pareggio a reti bianche che accontenta più i friulani rispetto agli scaligeri!

Una partita che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto! Azioni da una parte e dall’altra, con leggero favore per gli ospiti come occasioni pericolose. Ma alla fine il punteggio non cambia, l’incontro termina con un pareggio a reti bianche!

Udinese-Verona, 24esima giornata di Serie A

Una partita che inizia con le due squadre che lottano a centrocampo, ma faticano a costruire occasioni da rete!

La prima è per gli ospiti con uno scambio Borini-Pessina, con il primo che avanza ed effettua un tiro dentro l’area di rigore. Musso è attento e mette in angolo!

Poi due conclusioni di Mandragora da fuori area, ma con pallone abbondantemente fuori dallo specchio della porta! Un tiro di Fofana verso il ventesimo minuto di gioco, ma la sua conclusione viene deviata da Gunter in calcio d’angolo!

A metà della prima frazione due occasioni, una per parte. La prima è degli ospiti, con un cross di Lazovic, pallone che termina a Faraoni per un retropassaggio sbagliato di Sema, ma Musso esce prima e lo anticipa! Quindi su cross proveniente dalla sinistra di Fofana, Lasagna prova a girare in porta ma Silvestri para centralmente il suo tentativo!

Tre minuti più tardi un’altra iniziativa di Borini in area di rigore, il suo tiro in diagonale viene bloccato con un bagher da Musso e rinviato lontano!

Quando scocca la mezz’ora di gioco arriva una conclusione di De Paul da fuori area e Silvestri s’impegna a bloccare il tentativo! Due minuti più tardi altro contropiede dei bianconeri con una sgroppata di Lasagna, arriva in area, ma il suo tiro è deviato da Gunter in calcio d’angolo!

Quindi Borini dall’altra parte arriva al tiro dopo un’ottima palla recuperata dai suoi compagni ai danni di Okaka. Il pallone viene deviato da Nuytinck in calcio d’angolo!

A tre minuti dal termine del primo tempo grande occasione per gli scaligeri! Su cross dalla sinistra di Veloso, stacco di testa di Kumbulla con straordinaria parata di Musso! Lo stesso estremo difensore argentino rimedia poco dopo e spedisce il pallone prima che possa essere rigiocato da Verre!

Ripresa che inizia con le due formazioni che non riescono a costruire occasioni da rete. Poi poco dopo il quarto d’ora ecco una prima occasione per i padroni di casa. Un sinistro dalla zona defilata dell’area di Larsen ma la palla termina comodamente tra le braccia di Silvestri!

Al ventesimo un fuorigioco di Lasagna vanifica la rete di De Paul in ribattuta! Lo stesso attaccante italiano poi scambia con Okaka e tira alto dal limite dell’area! Quindi su calcio d’angolo colpisce di testa anticipando il compagno Becao e chiamando Silvestri ad un intervento importante!

Alla mezz’ora di gioco ecco una clamorosa occasione per gli ospiti! Zaccagni si trova il pallone in area davanti al portiere, non serve Borini meglio piazzato, preferisce calciare ma un difensore bianconero salva sulla linea!

A dieci minuti dal termine il nuovo entrato Ter Avest non riesce a trovare la porta dal limite dell’area! Al novantesimo un tiro con il sinistro di Lazovic non riesce ad impensierire Musso!

Il tabellino di Udinese-Verona 0-0, 24esima giornata di Serie A

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (86° s.t. Jajalo), Sema (78° s.t. Ter Avest); Lasagna, Okaka. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre (81° s.t. Stepinski), Pessina (70° s.t. Zaccagni); Borini. All. Juric

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta)

Reti: –

