Udinese-Napoli, Spalletti: “Lo scudetto ce lo stiamo trezziando piano piano. Futuro? A fine campionato si vedrà”

Alla vigilia della sfida tra Udinese e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.

Un solo punto, è questa la distanza che il Napoli dovrà colmare per essere ufficialmente campione d’Italia. La festa rimandata di domenica finalmente avrà il suo svolgimento, seppur ad Udine in uno stadio che non è il proprio. Un momento davvero magico che ha portato napoletani a correre in trasferta e a seguire i propri giocatori.

Luciano Spalletti ha parlato dello scudetto come qualcosa che va al di fuori dagli schemi prefissati del calcio. Una squadra che ha sempre dominato e che non si è mai staccata dal primo posto, è merito di una grande società. Il lavoro, però, è iniziato già dallo scorso anno. Il contributo di giocatori che ora non ci sono più come Insigne, Koulibaly e Mertens è stato fondamentale per la personalità della squadra.

Lo scudetto ce lo stiamo trezziando piano piano, Spalletti ha voluto italianizzare alcune parole napoletane , decisamente goliardiche, per esprimere lo stato d’animo del Napoli in questo momento. Il discorso, però, non è ancora finito manca un ulteriore step per poter proseguire. Di fronte c’è un’Udinese che è, sì salva, ma che proverà a fare una partita molto fisica tra le proprie mura di casa, merito di un grande allenatore come Sottil.

Sul futuro Spalletti ha deciso di non parlare. Si vedrà se a fine stagione, il tecnico potrà dare un ulteriore contributo a questa squadra. Dare ciò che merita il pubblico è qualcosa di molto difficile e Spalletti ha deciso di fare le sue valutazioni solamente a campionato terminato. Napoli è pronta per esplodere in un’incredibile festa.