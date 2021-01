Udinese-Napoli 1-2, dichiarazioni post partita Gattuso: “Dispiaciuto per l’esordio di Rrahmani. Difficile giocare con tante assenze importanti”

Il Napoli riesce ad agguantare i tre punti nei minuti finali nella sfida contro l’Udinese al Dacia Arena. Vince ma non convince, la squadra azzurra è apparsa la stessa di quella contro lo Spezia ma la vittoria ha reso più dolce una prestazione davvero deludente. L’errore di Rrahamani è ingiustificabile ed il tecnico ne ha parlato anche in conferenza.

Il Napoli reagisce dopo la sconfitta a sorpresa di domenica scorsa in casa contro lo Spezia . Gli azzurri hanno giocato bene nei primi minuti contro l’Udinese, trovando anche il gol. Il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, riesce a trasformare un rigore battendo Musso. Oggi era un giorno importante soprattutto per Rrahamani che giocava la prima partita da titolare.

Esordio amarissimo per l’ex Verona che non si intende su un retropassaggio con Meret e regala il gol a Lasagna. Gattuso non è contento della prestazione del kosovaro tanto che nell’intervallo lo sostituisce con Mario Rui. Non voleva rischiarlo, ha ammesso il tecnico in conferenza.

Con il gol di vantaggio, il Napoli ha avuto diverse palle gol. Musso, però, le ha disinnescate tutte diventando il migliore tra gli uomini di Gotti. Il pareggio stava stretto al tecnico calabrese per quanto creato dai suoi giocatori. Nel secondo tempo si rincorreva, affannosamente, il gol del vantaggio e più volte i partenopei hanno rischiato con De Paul e Lasagna.

Per fortuna dell’allenatore, Bakayoko ha la zampata vincente che regala tre punti pesantissimi alla squadra. Difficile giocare senza pedine importanti, ammette Gattuso. Osimhen, Mertens e Koulibaly mancano a questa squadra che non ha il giusto mordente. La rosa è davvero importante ma bisogna dare più continuità alle prestazioni.

Bravi ma fortunati, ha dichiarato Gattuso. Manca sempre quel pizzico di cattiveria che l’ex Milan più volte ha dichiarato di voler vedere ma che per adesso sta mancando sempre di più.

