Udinese-Napoli 0-4, post-spartita: “Col Leicester la svolta. Partita di grande carattere. Koulibaly un comandante”

Il Napoli vince e convince ad Udine per 4-0 grazie alle reti di Insigne, Rrahmani, Koulibaly e Lozano. Gli azzurri, così, agganciano la vetta mentre per i friulani arriva la prima sconfitta stagionale. Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza post-partita, definendosi assolutamente soddisfatto per la prestazione.

Luciano Spalletti una cosa non vuole fare: guardare la classifica. Per lui non è importante il piazzamento, specie dopo solamente quattro giornate. Quello che conta è solamente l’atteggiamento in campo e stasera gli azzurri hanno realizzato una prestazione straordinaria. Tutti, dal primo fino all’ultimo giocatore.

Oggi era l’occasione da sfruttare ed il Napoli lo ha fatto senza indugi. Bisognava vincere, al di là del piazzamento in classifica, per portare a casa i tre punti. Ci sono occasioni che vanno sfruttate nella vita, ha ammesso il tecnico partenopeo. Si sta lavorando in maniera corretta con una squadra davvero forte. Anche i tifosi, però, ci mettono il loro. Oggi erano tantissimi accorsi ad Udine.

Vivere in un contesto come quello della città partenopea è stupendo e dà una carica incredibile ai giocatori. Quella di stasera è stata una partita molto simile a quella con il Leicester ma con un risultato diverso. Il Napoli ha dominato in lungo ed in largo mentre contro i Foxies il primo tempo era stato opaco. La partita in Inghilterra ha cambiato tutto e questo il tecnico lo ha detto anche nello spogliatoio.

Tutto merito di un capitano come Lorenzo Insigne. Oggi per l’attaccante azzurro un assist che è valso, anche se per pochi minuti, un gol. Lo zampino di Osimhen ha fatto sì che fosse il nigeriano a comparire tra i marcatori ma resta la partita straordinaria del numero 24 azzurro. Fantastico anche Koulibaly, per lui due gol in due partite. Un difensore davvero monumentale, il vero comandante della difesa.

Il Milan e l’Inter ad oggi sono le favorite. La Juve, nonostante il pareggio ,ha fatto vedere grandi cose e sembra essersi ripresa. Anche la Fiorentina sta sorprendendo tantissimo. Sarà dunque, come ha ammesso Spalletti, un campionato apertissimo e bisognerà stare continuamente sul pezzo.

