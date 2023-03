Udinese-Milan 3-1, Voti, pagelle e analisi, Vittoria netta e meritata dei friulani

Vittoria netta e di prestigio, per l’Udinese guidata da Andrea Sottil. Vantaggio dei bianconeri con Pereyra al 9° minuto. Pareggio di Ibrahimovic su calcio di rigore e chiusura del primo tempo con gol di Beto. Ehizibue chiude nella ripresa fissando il 3-1.

Top 3 Udinese:

Pereyra 7 Gioca una grandissima partita, non solo per il gol, ma per la grande prestazione tra centrocampo e attacco. Risulta l’uomo in più per i friulani.

Beto 7 Grande partita anche per lui. Come nel caso dei suoi compagni, non solo per il gol, ma per la prestazione a tutto campo. Fisicamente è infermabile per tutti i difensori del Milan.

Ehizibue 6,5 Chiude definitivamente i conti fissando il punteggio su un 3-1 meritato da parte della formazione guidata da Andrea Sottil.

Flop Udinese :

Bijol 5,5 Appare l’unico difensore dei friulani veramente in difficoltà. Commette un fallo di mani ingenuo che permette al Milan di trasformare il suo calcio di rigore.

Udinese-Milan 3-1

Top 2 Milan:

Ibrahimovic 6 Finisce tra i migliori solo perché grazie al rigore trasformato diventa il calciatore più anziano a segnare il Serie A.

Diaz 6 Uno dei pochi del Milan a salvarsi. Ci mette velocità e tecnica in molte delle sue giocate. Peccato non venga assistito da nessuno.

Flop 3 Milan:

Thiaw 5 La peggior partita da quando è diventato titolare del Milan. La palla non la vede letteralmente mai. Paga a caro prezzo soprattutto l’errore sul 2-1 di Beto.

Leao 5 Ennesima brutta prestazione per il portoghese. Tranne un tiro ben parato da Silvestri, c’è poco altro da ricordare nella partita dell’ex Lille.

Bennacer 4,5 Forse il peggiore in campo del Milan. Non azzecca nemmeno un passaggio questa sera. Veramente irriconoscibile.

Probabilmente la stagione del Milan finisce qui. Il 4° posto non arriverà. Troppo discontinuità e cadute vertiginose. Degli errori sul mercato e dell’allenatore ormai si è parlato in tutte le salse. L’Udinese, dopo il 3-1 con l’Inter, torna a vincere in casa. L’ultima vittoria era targata 18 Settembre 2022.