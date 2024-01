Udinese-Milan 2-3, Voti, pagelle e analisi, Il Milan vince in rimonta a Udine

E’ stata una partita spettacolare quella fra Udinese e Milan. I rossoneri vanno in vantaggio grazie ad un gol di Loftus-Cheek. Pareggio dell’Udinese su una bella giocata da parte di Samardžić. La squadra friulana la ribalta nella ripresa grazie a Thauvin. Il Milan non si arrende e con Jovic e Okafor fissa il punteggio sul 2-3 definitivo.

Top 3 Udinese:

Samardžić 7 Il suo gol è un vero e proprio lampo di classe. L’Udinese ha bisogno di lui. E’ un diamante troppo prezioso.

Thauvin 7 Entra dalla panchina e sfrutta un malinteso tra Reijnders e Theo Hernandez, per confezionare il gol del momentaneo 2-1.

Walace 6,5 In campo non si risparmia e ci mette tutto quello che ha. Non tira mai indietro la gamba e fornisce anche una grande prestazione a livello tattico.

Flop 3 Udinese:

Lucca 5 Fa un grande lavoro di sacrificio per i compagni, ma non riesce mai a creare pericoli per la porta di Maignan.

Pereyra 4,5 Oggi è il peggiore in campo dell’Udinese. Non è ispirato e in più viene sempre annullato dagli avversari.

Ferreira 5,5 Tiene bene in campo per quasi tutta la partita, ma crolla negli ultimi minuti, dimenticandosi completamente di Okafor, in occasione del 2-3.

Top 3 Milan:

Loftus-Cheek 7,5 Il migliore in campo. Non solo segna il gol del momentaneo 0-1, ma tiene benissimo botta nei contrasti con i calciatori dell’Udinese. Mostra tutta la sua fisicità in campo.

Okafor 7 Entra e diventa determinante, segnando il gol del definitivo 2-3. Per lui sono già 4 gol in Campionato.

Jovic 7 Altro cambio azzeccato da Pioli. Si fa trovare pronto, nel ribadire in rete il pallone che si era stampato sulla traversa.

Flop 3 Milan:

Reijnders 4,5 Oggi peggiore in campo della formazione rossonera. Sembra poco ispirato e sbaglia una quantità industrale di palloni.

Adli 5 Nemmeno lui oggi gioca una grande partita. Appare troppo spesso fuori posizione, soffrendo tanto la fisicità dei calciatori di Cioffi.

Calabria 5,5 Reijnders e Theo Hernandez non si capiscono, ma l’errore, sul 2-1, parte da lui, che perde una palla banale e ad un certo punto non tiene più gli avversari in progressione.

L’Udinese gioca meglio nella ripresa, ma il Milan merita la vittoria. I rossoneri approcciano bene la gara, ma continuano a subire troppi gol. Non sarebbe una cattiva idea aggiungere un altro difensore centrale e un centrocampista. Vedremo se sarà così. I bianconeri di Cioffi sono in palla, i prossimi due mesi diranno tanto sulla lotta salvezza.