Udinese-Juventus, dichiarazioni pre partita, Allegri “Domani una gara difficile dal punto di vista emotivo, non fare la Champions non è una cosa bella.”

La Juventus di Max Allegri si appresta a dare il via al proprio campionato, i bianconeri cominceranno la nuova stagione 2023/2024 dalla complicata trasferta di Udine in programma domani sera alla “Dacia Arena” contro l’Udinese alle ore 20:45.

Max Allegri – StadioSport.it

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese “Dal punto di vista emotivo la prima partita è sempre difficile, c’è sempre curiosità da parte di tutti perché iniziano le partite in cui bisogna fare punti e domani sarà la prima di un percorso che durerà fino al 25 maggio. Non so se non avere le coppe sia un vantaggio o uno svantaggio questo lo scopriremo col tempo, perché da una parte avremmo più tempo per preparare le partite, ma dall’altra non giocheremo la Champions che comunque, non è una bella cosa per il nostro dna e che porta amarezza.”

Il tecnico livornese ha poi continuato sul calciomercato “Al mercato ci pensa la società. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione e di come sta lavorando il gruppo. Domani iniziano delle partite di punta ed è molto importante iniziare al meglio, poi dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo perché la squadra ha margini di miglioramento e dobbiamo essere bravi ad aprire ed essere nelle prime quattro posizioni a fine campionato.”

Su Chiesa e Vlahovic “Federico è tornato con più consapevolezza e con più serenità. Ha una gamba totalmente diversa e lo si è visto da subito. Vlahovic ha passato momenti di alti e bassi, soprattutto a causa della pubalgia, non è a pieno regime ma sta meglio. Purtroppo ha saltato parte della preparazione, ma sabato ha fatto un ottimo primo tempo. Domani ci sarà Milik, mentre Kean domani non sarà a disposizione perché ha preso un colpo.”

Su Pogba “Di Pogba sono rimasto contento soprattutto negli ultimi giorni, dopo i 40 minuti ottimi giocati contro l’Alessandria. E’ normale, è un calciatore con potenzialità diverse dagli altri. Deve lasciarsi alle spalle un anno e mezzo di inattività e non è facile. Potrebbe giocare 20/30 minuti attualmente, speriamo che la condizione cresca.”