Udinese-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 23-01-2021

Sabato 23 gennaio alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine si gioca Udinese – Inter, anticipo della 19° giornata del campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la vittoria contro la Juventus, l’Inter cercherà di dare seguito affrontando l’Udinese in trasferta. Nerazzurri secondi a -3 dalla vetta e speranzosi di poter agganciare il primo posto del Milan. L’Udinese di Gotti è in crisi e non vince in campionato da ben 8 turni. Conte ha quasi tutti disponibili, qualche assenza per friulani. Il match in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Prima di pensare al Derby col Milan di Coppa Italia di martedì, l’Inter deve pensare a chiudere al meglio il girone d’andata di campionato. Al giro di boa i nerazzurri sono ospiti dell’Udinese e devono dare seguito alla vittoria contro la Juventus nello scorso turno. Il 2-0 alla squadra di Pirlo può aver dato sicuramente fiducia alla truppa di Conte, che però non deve cadere nei suoi noti difetti soprattutto di tenuta mentale, contro un avversario da non sottovalutare.

Crisi per l’Udinese che ospitano un avversario complicatissimo in un momento difficile. L’1-1 con l’Atalanta nel recupero infrasettimanale può aver ridato qualche certezza, ma i bianconeri friulani non vincono in campionato da 8 giornate, nel 3-2 al Torino del 12 dicembre. Al momento la squadra di Gotti è 15° a 17 punti, ancora con un margine discreto sulla zona retrocessione ma è necessario un cambio passo per non vivere un girone di ritorno ansiogeno.

Dove vedere Udinese – Inter in diretta tv e streaming

Udinese – Inter si giocherà sabato 23 gennaio alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine, match valido per la 19° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport (canale 253). Il match sarà disponibile per gli abbonati Sky anche sulla piattaforma streaming Sky Go e sulla piattaforma a pagamento Now Tv.

Precedenti e statistiche di Udinese – Inter

L’ultimo precedente tra Udinese e Inter alla Dacia Arena, risale al 2 febbraio dello scorso anno. A vincere furono i nerazzurri per 2-0, grazie a una doppietta di Romelu Lukaku. Nella stagione 2018/2019 i friulani riuscirono a fermare sullo 0-0 i nerazzurri allora allenati da Spalletti. Tolto quel precedente l’Inter ha vinto 6 delle ultime 7 trasferte a Udine in campionato. L’ultima vittoria bianconera risale alla stagione 2012/2013 quando l’Udinese si impose 3-0.

Probabili formazioni di Udinese Inter

Tutti o quasi a disposizione per Antonio Conte a cui mancherà il solo D’Ambrosio infortunato e recupera per la panchina Sensi, Vecino, Pinamonti e Sanchez. Difficile che il tecnico nerazzurro pensi a del turnover per il Derby di Coppa Italia, più possibile che venga riconfermato in toto l’11 che ha battuto la Juventus. In porta Handanovic, difesa titolare con Bastoni, de Vrij e Skriniar. l’unico vero ballotaggio è a sinistra, dove Young e Darmian si contendono la maglia da titolare. Inamovibili Vidal, Brozovic e Barella in mezzo e Hakimi a destra. In attacco Lukaku e Lautaro.

Più assenti per Gotti che deve fare a meno di Jajalo, Okaka, Wallace e Pussetto. Recuperati Nuytinck e Bonifazi, l’Udinese dovrebbe optare per il classico 3-5-1-1 con Musso tra i pali, difesa con Samir, Nuytinck e Becao. A centrocampo de Paul, Mandragora e Arslan. Ballottaggio a destra tra Larsen e Molina, a sinistra Zeegelar. Pereyra trequartista, ballottaggio come punta tra Lasagna e Nestorovski con l’italiano favorito.

UDINESE (3-5-1-1): MUSSO, SAMIR, NUYTINCK, BECAO, ZEEGELAR, DE PAUL, ARSLAN, MANDRAGORA, LARSEN, PEREYRA, LASAGNA

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI ,DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, BROZOVIC, VIDAL, HAKIMI, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

