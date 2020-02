Udinese – Inter 0-2, voti e pagelle: Lukaku e Brozovic fondamentali, bene de Paul e Fofana

L’Inter vince 2-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena e si riporta a -3 dal primo posto. Decisiva una doppietta di Lukaku nella ripresa. Brozovic e Sanchez determinanti. Bene de Paul e Fofana per i friulani.

Gli uomini di Antonio Conte sono protagonisti del posticipo serale della domenica della 22°giornata di Serie A, in trasferta contro l’Udinese. Il tecnico dell’Inter fa esordire dal primo minuto Eriksen e sceglie Esposito come partner di Lukaku, in 3-4-1-2 con il danese a supproto delle due punte. Esordio in campionato ancher per l’esterno destro Moses. L’Udinese si schiers quasi a specchio con un 3-5-2 molto chiuso, con il trio di mezzale De Paul, Mandragora, Fofana e la coppia d’attacco Lasagna – Okaka.

Il canovaccio tattico del primo tempo vede l’Inter tentare di fare la partita e l’Udinese ad attendere e schermare le manovre nerazzurre con un 3-5-2 molto compatto e solido e pronto a colpire in contropiede. Gli uomini di Conte provano a costruire tramite palleggio, ma la manovra è molto lenta sia centralmente (Eriksen è abbastanza fuori contesto e non lega bene tra centrocampo e attacco) e anche i due esterni Young e Moses non danno troppa ampiezza e superiorità numerica.

Di contro l’Inter soffre più del dovuto le ripartenze veloci dei padroni di casa, che in più di un’occasione minano l’equilibrio del centrocampo nerazzurro (con i soli Vecino e Barella a coprire) sfruttando gli spazi lasciati in mezzo, soprattutto con degli straripanti Fofana e de Paul e un buon Sema sulla fascia sinistra. Questo il racconto tattico della prima frazione, che però non fa registrare vere occasioni da nessuna delle due parti.

Nella ripresa l’Inter alza il ritmo e l’Udinese abbassa l’intensità del pressing, ma soprattutto all’ora di gioco Conte torna alle origini e dà più vigore all’attacco. Dentro Brozovic e Sanchez per Eriksen e un deludente Esposito e nerazzurri che si ripropongono col più collaudato 3-5-2. Il croato prende in mano ritmi ed equlibrio del centrocampo, mentre il cileno dà il giusto sprint in zona offensiva. Il giro palla dei nerazzurri migliora e al 64° Lukaku chiude una bella azione corale con un sinistro preciso in area che vale l’1-0. Minuto 71, Sanchez viene steso in area ed è rigore. Dagli 11 metri va Lukaku che firma la doppietta che chiude la partita.

VOTI E PAGELLE

LUKAKU, 7.5: Lotta e fa sportellate anche nel primo tempo, ma lo scarso contributo del giovane Esposito limita anche lui che non ha un partner di gioco adatto ed è costretto a faticare più del dovuto. Nella ripresa l’ingresso di Sanchez svolta anche la sua partita: prima vera occasione ed è 1-0 con un bel sinistro, 7 minuti dopo rigore del 2-0. Sostanza, gol e solito sacrificio.

BARELLA, 7: Conte lo ripropone regista/assaltatore dopo il match di Coppa italia e il Nazionale italiano non delude. Nel primo tempo è un ottimo filtro davanti alla difesa assieme a Vecino e fa bene anche in fase di palleggio, anche se soffre in qualche ripartenza avversaria. Nella ripresa col ritorno al 3-5-2 si esalta e propizia la rete dell’1-0.

MOSES, 5: una buona progressione e nulla più nel primo tempo dove dal suo lato soffre molto il terzino Sema. Nella ripresa si stabilizza per il ritrovato equlibrio dei compagni, ma manca di spunti interessanti. Rimandato.

ESPOSITO, 5: ad essere onesti il voto poteva anche essere più basso ma ricordiamo la giovane età del ragazzo. Però il Primavera nerazzurro è abbastanza impalpabile, e oltre a un tiro respinto da Musso nei primissimi minuti di gioco poi sparisce e rallenta tutta la manovra offensiva. Prima di uscire all’ora di gioco, ha il tempo di divorarsi un gol a botta sicura.

