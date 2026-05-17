Udinese – Cremonese LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° Giornata

Dove vedere Udinese – Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 20:45.

La Cremonese si prepara a una trasferta delicatissima sul campo dell’Udinese nella penultima giornata di Serie A, con l’obiettivo di centrare due vittorie consecutive in campionato per la prima volta da dicembre.

Dopo il successo dell’ultimo turno contro il Pisa la squadra grigiorossa arriva al Bluenergy Stadium con maggiore fiducia, ma anche con la consapevolezza che ogni dettaglio può pesare in modo decisivo nella corsa salvezza.

La sfida contro l’Udinese si giocherà in contemporanea con quella del Lecce, diretto rivale della Cremonese nella lotta per restare in Serie A.

Una scelta resa necessaria dopo una settimana particolarmente caotica sul piano della programmazione, con il calendario della penultima giornata finito al centro di discussioni e modifiche per garantire maggiore equilibrio tra le squadre coinvolte negli stessi obiettivi di classifica.

Per la Cremonese, il significato della partita è chiarissimo: vincere a Udine potrebbe cambiare completamente il finale di stagione, soprattutto nel caso in cui il Lecce dovesse rallentare contro il Sassuolo.

I grigiorossi non dipendono soltanto dal proprio risultato, ma hanno l’occasione di mettere pressione ai salentini e arrivare all’ultima giornata con la salvezza ancora pienamente alla portata.

L’Udinese, già posizionata a metà classifica, non ha lo stesso carico emotivo della Cremonese, ma davanti al proprio pubblico vorrà chiudere il campionato con serietà e continuità.

Proprio per questo la gara del Bluenergy Stadium si annuncia tutt’altro che semplice per gli ospiti, chiamati a confermare il salto di qualità mostrato nell’ultima uscita e a dimostrare di poter reggere la tensione di una partita da dentro o fuori.

I grigiorossi affronteranno una squadra senza pressioni di classifica, ma in ottima condizione, solida dietro e intenzionata a chiudere il campionato con un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Formazioni ufficiali di Udinese – Cremonese:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Mlacic, Piotrowski, Camara, Zemura. All. Runjaic

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Cassin, Zerbin, Djuric, Collocolo, Floriani, Vandeputte, Faye, Payero, Folino, Okereke, Sanabria. All. Giampaolo

Guarda Udinese – Cremonese in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Udinese – Cremonese in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Udinese – Cremonese Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Udinese – Cremonese di Domenica 17 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Udinese – Cremonese su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Udinese:

Udinese in forma prima della Cremonese: Runjaic vuole difendere il record contro i grigiorossi

L’Udinese arriva alla sfida contro la Cremonese con motivazioni superiori a quanto la classifica potrebbe suggerire. La squadra di Kosta Runjaic non ha più obiettivi vitali da inseguire, ma sta chiudendo il campionato con grande serietà e punta a consolidare un piazzamento nella parte centrale della graduatoria.

I friulani occupano il decimo posto e, nelle ultime settimane, hanno mostrato una continuità importante, raccogliendo 10 punti nelle ultime cinque giornate.

Il dato più significativo riguarda il rendimento recente: l’Udinese è quarta nella classifica di forma del campionato e ha ottenuto vittorie pesanti contro avversarie come Milan, Torino e Cagliari. Il successo per 2-0 contro il Cagliari nell’ultimo turno ha confermato la crescita difensiva della squadra, capace di mantenere la porta inviolata per due giornate consecutive soltanto per la seconda volta in questa stagione.

Il precedente filotto senza subire gol era arrivato contro Genoa, Como e Milan, in una serie di tre partite che aveva dato grande solidità al gruppo. Ora Runjaic punta a ripetere quella striscia, sfruttando anche il buon momento psicologico di una squadra che sembra aver trovato equilibrio tra compattezza difensiva, gestione del ritmo e capacità di colpire nei momenti giusti.

Contro la Cremonese, l’Udinese potrà inoltre contare su una tradizione favorevole. I friulani non perdono contro i grigiorossi dalla sfida di Coppa Italia dell’agosto 1996, anche se da allora le due squadre si sono affrontate soltanto tre volte. Ancora più significativo è il dato relativo al campionato: l’imbattibilità dell’Udinese in Serie A contro la formazione lombarda risale addirittura al 1985, un record lungo 41 anni che i padroni di casa proveranno a proteggere anche nella gara di domenica.

Come arriva la Cremonese:

Cremonese, la vittoria sul Pisa riaccende la salvezza: a Udine serve un altro colpo

La Cremonese ha rilanciato con forza le proprie speranze di salvezza grazie al netto 3-0 contro il Pisa, già retrocesso, nell’ultimo turno di campionato.

La squadra di Marco Giampaolo ha sfruttato al massimo l’indisciplina degli avversari, rimasti in nove uomini dopo le espulsioni di Rosen Bozhinov e Felipe Loyola, trasformando una partita potenzialmente complicata nella vittoria più larga della propria stagione 2025-2026.

Il successo ha avuto un peso enorme non solo per la classifica, ma anche per il morale di una squadra che aveva bisogno di ritrovare convinzione proprio nel momento più delicato del campionato.

Jamie Vardy è tornato al gol per la prima volta da gennaio, Federico Bonazzoli ha segnato su azione per la seconda giornata consecutiva dopo un digiuno durato sei partite, mentre David Okereke ha ritrovato la rete dopo quasi due mesi.

Tre segnali offensivi importanti per una Cremonese che, nelle ultime settimane, aveva spesso faticato a trasformare il lavoro prodotto in gol e punti.

Il contemporaneo ko del Lecce contro la Juventus ha reso la situazione ancora più aperta. I grigiorossi arrivano alla 37esima giornata a un solo punto dalla zona salvezza e sanno che un altro successo potrebbe permettere loro di superare proprio i salentini, soprattutto se il Lecce non dovesse ottenere un risultato positivo contro il Sassuolo.

La corsa resta strettissima, ma la squadra lombarda ha finalmente riaperto il discorso con una prova concreta e pesante.

Il problema principale, però, resta il rendimento esterno. Nel 2026, la Cremonese ha perso otto delle ultime nove trasferte di campionato, riuscendo a vincere soltanto contro il Parma per 2-0 in questo periodo.

Dopo quel risultato, lontano da casa sono arrivate anche sconfitte senza gol segnati contro Cagliari e Napoli, rispettivamente per 1-0 e 4-0. Numeri che spiegano bene la difficoltà della missione in programma al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

Per questo la trasferta di Udine rappresenta un vero esame di maturità. La Cremonese ha ritrovato entusiasmo, attaccanti in fiducia e una classifica meno disperata, ma dovrà dimostrare di poter portare lo stesso livello di determinazione anche fuori casa.

Contro un’Udinese ormai stabile a metà classifica, serviranno attenzione, cinismo e una gestione emotiva perfetta per continuare a credere nella permanenza in Serie A.

Pronostico Udinese-Cremonese:

Il pronostico di Udinese-Cremonese pende dalla parte dei friulani, anche se il rendimento interno della squadra di Kosta Runjaic non è stato sempre irresistibile nel corso della stagione.

L’Udinese ha vinto soltanto due delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A e, considerando l’intero campionato, ha raccolto appena sei successi in diciotto gare davanti al proprio pubblico.

Numeri non dominanti, ma comunque sufficienti per presentarsi con fiducia contro una Cremonese che fuori casa continua a mostrare enormi difficoltà.

Il vero problema dei grigiorossi resta infatti il rendimento in trasferta. La squadra di Marco Giampaolo ha perso otto delle nove gare esterne disputate nel 2026, riuscendo a evitare la sconfitta soltanto in una circostanza. Un dato pesantissimo, soprattutto per una formazione che arriva alla penultima giornata con l’obbligo di fare punti per continuare a inseguire la salvezza.

La pressione della classifica potrebbe spingere la Cremonese a cercare una partita coraggiosa, ma la fragilità mostrata lontano da Cremona rende la missione molto complicata.

L’Udinese, al contrario, può affrontare la gara con maggiore serenità e con una condizione recente positiva.

I friulani hanno ritrovato solidità difensiva, arrivano da due partite consecutive senza subire gol e possono sfruttare gli spazi che inevitabilmente si apriranno se la Cremonese sarà costretta ad alzare il baricentro. In una sfida in cui gli ospiti hanno bisogno di rischiare, la maggiore compattezza dei padroni di casa può fare la differenza.

Pronostico Udinese-Cremonese: 2-0

La Cremonese ha motivazioni fortissime, ma il rendimento esterno resta troppo negativo per immaginare una trasferta semplice. L’Udinese sembra avere più equilibrio, più fiducia e una fase difensiva più solida: per questo una vittoria friulana senza subire gol appare lo scenario più credibile.