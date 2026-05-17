Sinner vince a Roma ed entra nella storia del Tennis

Sinner entra nella storia agli Internazionali d’Italia: battuto Ruud, completato il Career Golden Masters e vince a Roma a 50 di distanza dall’ultimo tennista italiano Adriano Panatta!

Jannik Sinner entra definitivamente nella leggenda del tennis mondiale. Dopo i trionfi conquistati a Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid, il numero uno del mondo ha vinto anche gli Internazionali d’Italia, l’unico Masters 1000 che ancora mancava nella sua collezione stagionale.

Nella finale del Foro Italico, l’azzurro ha superato Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, firmando una delle imprese più importanti della storia recente del tennis italiano.

Il successo di Roma permette a Sinner di completare il Career Golden Masters, traguardo riservato a chi riesce a vincere tutti i nove tornei ATP Masters 1000 in carriera. Prima di lui, nell’era moderna, soltanto Novak Djokovic era riuscito a centrare questo risultato. Per il tennis italiano si tratta di una giornata storica anche perché il trionfo arriva esattamente cinquant’anni dopo l’ultimo successo azzurro nel singolare maschile agli Internazionali d’Italia, quello di Adriano Panatta nel 1976.

La vittoria contro Ruud conferma il dominio di Jannik Sinner nel circuito e rafforza ulteriormente il suo primato mondiale. Il titolo al Foro Italico non vale soltanto prestigio sportivo e mille punti ATP, ma anche un premio economico superiore al milione di euro, all’interno di un montepremi maschile complessivo da oltre 8,2 milioni di euro per l’edizione 2026 del torneo romano.

Jannik Sinner con la vittoria del Torneo di Roma porta a casa un assegno di oltre 1 milione di euro oltre a punti pesantissimi per il Ranking ATP.

Sinner re di Roma: batte Ruud e riporta l’Italia sul trono degli Internazionali dopo 50 anni

Il tennis italiano aspettava questo momento da mezzo secolo e Jannik Sinner lo ha trasformato in una pagina destinata a restare nella storia.

Il numero uno del mondo ha conquistato gli Internazionali d’Italia battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, diventando il primo tennista italiano a vincere il torneo maschile di Roma dai tempi di Adriano Panatta, campione al Foro Italico nel 1976.

Un successo dal peso enorme, arrivato davanti al pubblico italiano e in uno dei tornei più simbolici della stagione sulla terra rossa.

La vittoria contro Ruud non rappresenta soltanto il ritorno di un azzurro sul trono romano dopo cinquant’anni. Con questo titolo, Sinner ha completato anche la collezione dei nove Masters 1000, diventando il secondo uomo nella storia del tennis a riuscirci dopo Novak Djokovic.

Il serbo aveva chiuso il suo Career Golden Masters nel 2018 a Cincinnati, mentre l’azzurro ci è riuscito a soli 24 anni, confermando una precocità e una continuità di rendimento ormai fuori dal comune.

Il trionfo agli Internazionali d’Italia certifica il momento straordinario di Jannik Sinner, che ha allungato la sua serie positiva e si presenta al Roland Garros con un percorso praticamente perfetto sulla terra battuta. Dopo i successi già ottenuti in stagione nei grandi tornei, Roma diventa il tassello più emozionante di una scalata impressionante, anche perché conquistato nel cuore del tennis italiano e con una pressione enorme sulle spalle.

Sul campo del Foro Italico, Sinner ha confermato solidità mentale, lucidità nei momenti decisivi e una capacità sempre più evidente di adattarsi alla terra rossa. Contro un avversario esperto come Casper Ruud, specialista della superficie, l’azzurro ha gestito i passaggi più delicati con maturità, trovando i break nei momenti chiave e chiudendo la finale in due set senza mai perdere il controllo della partita.

Per l’Italia è una giornata storica: dopo Panatta, nessun tennista azzurro era più riuscito a vincere il singolare maschile degli Internazionali d’Italia. Cinquant’anni dopo, Jannik Sinner ha spezzato l’attesa e ha aggiunto al proprio palmarès uno dei titoli più importanti e desiderati, trasformando Roma nel simbolo definitivo della sua grandezza.

Sinner trionfa a Roma: Internazionali d’Italia storici, Ruud battuto e tennis azzurro in festa

Jannik Sinner ha definito “incredibile” il trionfo agli Internazionali d’Italia, consapevole di aver scritto una pagina che il tennis italiano attendeva da cinquant’anni.

Il numero uno del mondo ha battuto Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4, 6-4, diventando il primo italiano a vincere il torneo maschile di Roma dopo Adriano Panatta, campione al Foro Italico nel 1976. Un successo che va oltre il risultato sportivo, perché arriva nel momento più luminoso del movimento azzurro e conferma la centralità di Sinner nella nuova era del tennis mondiale.

Lo stesso Sinner, dopo la partita, ha sottolineato il valore collettivo di questa vittoria, spiegando quanto fosse lunga l’attesa per un successo italiano a Roma e quanto sia importante che uno degli azzurri sia riuscito a sfruttare il grande periodo vissuto dal tennis nazionale. Una frase semplice, perfettamente in linea con il suo stile, ma capace di raccontare il peso emotivo di una giornata irripetibile per il pubblico del Foro Italico.

Una festa composta ma emozionante sul Campo Centrale

Come spesso accade, Jannik Sinner ha vissuto il momento della vittoria con la sua consueta compostezza. Dopo aver piazzato un diritto inside-out sulla riga al primo match point, l’azzurro ha lasciato spazio a un sorriso ampio e liberatorio, prima di portare le mani sopra la testa e salutare il pubblico.

Sugli spalti era presente anche Adriano Panatta, seduto in prima fila, simbolo perfetto del passaggio di testimone tra due epoche lontane ma unite dalla stessa impresa romana.

La cornice del Campo Centrale è stata quella dei grandi eventi. I 10.500 spettatori presenti hanno trasformato la finale in una bolgia dal sapore calcistico, con cori, applausi e boati dopo ogni punto importante. Moltissimi tifosi erano vestiti di arancione, il colore ormai associato a Sinner, diventato un marchio visivo riconoscibile e amatissimo dai suoi sostenitori. Più volte il pubblico ha intonato il coro “Ole, Ole, Ole, Ole, Sinner, Sinner”, accompagnando ogni fase decisiva della partita con un entusiasmo raramente visto in un torneo di tennis italiano.

L’atmosfera era talmente intensa che Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha lasciato intendere che anche un impianto da 25.000 posti sarebbe stato riempito per assistere alla finale di Sinner. Un’immagine che restituisce bene il livello di popolarità raggiunto dal numero uno del mondo, oggi considerato di gran lunga uno degli sportivi più amati d’Italia.

Ruud parte forte, poi Sinner prende il controllo della finale

La partita contro Casper Ruud non era semplice, soprattutto considerando il percorso del norvegese sulla terra battuta. Ruud è da anni uno dei giocatori più solidi del circuito su questa superficie e ha già disputato due finali al Roland Garros, perdendo nel 2022 contro Rafael Nadal e nel 2023 contro Novak Djokovic. Nonostante questo, Sinner ha confermato ancora una volta la sua capacità di gestire pressione, ritmo e momenti delicati.

L’avvio è stato favorevole a Ruud, capace di ottenere un break immediato e salire sul 2-0 nel primo set. La reazione di Sinner, però, è stata immediata. L’azzurro ha recuperato lo svantaggio, ha alzato il livello negli scambi e ha trovato il break decisivo nella parte finale del set, anche grazie a tre smorzate decisive che hanno mandato fuori tempo il norvegese. Due di queste sono state talmente precise da non permettere nemmeno a Ruud di provare la rincorsa.

Nel secondo set, Sinner ha dato un altro segnale di superiorità già nel game d’apertura, conquistando il break con un magnifico rovescio lungolinea vincente. Da quel momento ha amministrato il vantaggio con lucidità, senza mostrare segnali di stanchezza nonostante la semifinale contro Daniil Medvedev, condizionata dalla pioggia e completata nell’arco di due giorni. Contro Ruud, invece, il numero uno del mondo è apparso fresco, solido e sempre padrone del campo.

Career Golden Masters e dominio sempre più evidente

Con il titolo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha completato la collezione dei nove Masters 1000, diventando il secondo uomo nella storia a riuscirci dopo Novak Djokovic. Il serbo aveva completato il percorso nel 2018 a Cincinnati, all’età di 31 anni, mentre Sinner ci è riuscito a soli 24 anni, confermando una precocità straordinaria e una continuità di rendimento che lo stanno portando in una dimensione sempre più esclusiva.

Il dato più impressionante riguarda anche la striscia di vittorie: Sinner ha allungato la sua serie positiva a 29 successi consecutivi. L’ultima sconfitta risale al 19 febbraio, nei quarti di finale del Qatar Open contro Jakub Mensik. Sulla terra battuta, invece, il bilancio stagionale è perfetto: 17 vittorie e 0 sconfitte prima del Roland Garros, unico torneo del Grande Slam che ancora manca nel suo palmarès.

Il rapporto diretto con Casper Ruud conferma ulteriormente la superiorità dell’azzurro: con questa vittoria, Sinner è salito sul 5-0 negli scontri diretti contro il norvegese.

Un dominio netto, costruito non soltanto sulla potenza da fondo campo, ma anche su una varietà tattica sempre più evidente, come dimostrato dall’uso delle smorzate, dalla gestione dei turni di servizio e dalla qualità delle accelerazioni nei momenti più importanti.

Roma cancella la delusione dell’anno precedente

Il successo del 2026 assume un significato ancora più forte se confrontato con quanto accaduto l’anno precedente. Nel 2025, Jannik Sinner aveva perso la finale di Roma contro Carlos Alcaraz, proprio nel suo primo torneo dopo la sospensione di tre mesi per il caso doping.

Quella sconfitta aveva lasciato amarezza, anche perché arrivata davanti al pubblico italiano e in un momento molto delicato della sua carriera.

A distanza di un anno, il ritorno sullo stesso campo ha avuto un sapore completamente diverso. Sinner non solo ha vinto il torneo, ma lo ha fatto da numero uno del mondo, con una maturità tecnica e mentale ancora più evidente. In tribuna era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre Panatta era atteso per la consegna del trofeo, rendendo la cerimonia ancora più simbolica per tutto il movimento italiano.

La vittoria di Sinner si inserisce in una fase eccezionale per il tennis azzurro. Nel 2025, Jasmine Paolini era diventata la prima italiana in quarant’anni a vincere il singolare femminile a Roma, conquistando anche il titolo di doppio insieme a Sara Errani. Il nuovo trionfo maschile di Sinner completa idealmente un ciclo di risultati che ha riportato l’Italia al centro del tennis internazionale.

Trionfo azzurro anche nel doppio maschile

La giornata è stata ancora più speciale per l’Italia grazie al successo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. La coppia azzurra ha battuto Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3, diventando la prima coppia italiana a vincere il titolo di doppio maschile a Roma dal 1960.

Anche per le finali di doppio e singolare, il pubblico ha riempito non solo il Campo Centrale, ma anche il vicino campo Pietrangeli, dove la partita è stata seguita su un maxi schermo circondato dalle statue. Un’immagine fortissima, quasi cinematografica, che racconta meglio di qualsiasi dato l’impatto popolare di questa edizione degli Internazionali d’Italia e la dimensione raggiunta dal tennis italiano.

Sinner allunga su Alcaraz nel ranking ATP:

Il trionfo agli Internazionali d’Italia non ha soltanto consegnato Jannik Sinner alla storia del tennis italiano e mondiale, ma ha rafforzato in maniera pesantissima anche la sua posizione in vetta al ranking ATP. Dopo la vittoria in finale contro Casper Ruud, il numero uno del mondo è salito a 14.700 punti, aumentando il margine su Carlos Alcaraz, fermo a 11.960 punti. Il distacco tra i due è ora di 2740 punti, un vantaggio molto ampio che consolida ulteriormente il primato dell’azzurro.

Il successo di Roma pesa quindi doppio per Sinner. Da una parte c’è il valore storico del titolo conquistato al Foro Italico, il primo per un italiano nel singolare maschile dopo quello di Adriano Panatta nel 1976. Dall’altra c’è una classifica che sorride sempre di più al campione altoatesino, ormai leader sempre più solido del circuito e protagonista di una stagione dominata nei grandi appuntamenti.

Il prossimo snodo sarà il Roland Garros, dove la situazione dei punti difesi potrebbe permettere a Sinner di allungare ancora su Alcaraz. L’azzurro dovrà scartare i 1300 punti della finale raggiunta nel 2025, mentre lo spagnolo, costretto a saltare Parigi, perderà i 2000 punti del titolo conquistato nella passata stagione. Questo significa che, indipendentemente dal risultato di Sinner nello Slam francese, il margine sul rivale è destinato a restare molto consistente.

La conseguenza più importante riguarda la permanenza in vetta: Jannik Sinner è ormai certo di restare numero uno del mondo almeno fino a dopo Wimbledon. Un dato che certifica la continuità impressionante dell’azzurro e conferma la sua scalata nella storia del tennis. Dopo aver completato la collezione dei nove Masters 1000, diventando il secondo uomo dopo Novak Djokovic a riuscirci, Sinner si presenta alla parte centrale della stagione con una posizione dominante sia sul campo sia in classifica.