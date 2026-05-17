Sassuolo – Lecce Diretta Streaming Live e Tv 37° Giornata Serie A

Dove vedere Sassuolo – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 20:45.

Il Lecce si prepara alla trasferta contro il Sassuolo nella penultima giornata di Serie A, una partita dal peso enorme nella corsa salvezza.

I salentini arrivano al Mapei Stadium da diciassettesimi in classifica e sanno bene che un passo falso potrebbe complicare in maniera pesantissima il finale di stagione, soprattutto con la Cremonese che è sotto di 1 solo punto e oggi è impegnata nella trasferta contro l’Udinese.

La gara contro il Sassuolo, in programma domenica 17 maggio 2026 alle 20:45, rappresenta quindi uno snodo decisivo per la squadra pugliese.

Il calendario caotico della penultima giornata, già segnato da discussioni e modifiche legate alla contemporaneità delle partite decisive, aggiunge ulteriore tensione a un turno fondamentale sia per la corsa europea sia per la zona retrocessione.

Per il Lecce, il discorso è molto chiaro: una vittoria in Emilia potrebbe avvicinare, o addirittura blindare, la permanenza in Serie A, soprattutto nel caso in cui la Cremonese non dovesse vincere a Udine.

Al contrario, un risultato negativo terrebbe i salentini in piena sofferenza fino all’ultima giornata, trasformando il finale di campionato in una battaglia punto a punto per conservare la categoria.

Formazioni Ufficiali di Sassuolo – Lecce:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Murić, Doig, Volpato, Fadera, Moro, Macchioni, Frangella, Lipani, Iannoni, Bakola, Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso

Lecce (4-3-2-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter. Allenatore: Di Francesco

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Dove vedere Sassuolo – Lecce in Diretta TV e Streaming:

Sassuolo – Lecce, in programma Domenica 17 maggio alle ore 20:45 sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante in chiave salvezza.

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Uno, canale 201

Sky Sport Calcio, canale 202

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

App DAZN su smart TV

Chi preferisce seguire Sassuolo – Lecce in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport del satellite.

Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Calcio, canale 202, su Sky Sport 4K, canale 213, e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

Sassuolo – Lecce sarà visibile in Streaming su:

App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV

Sky Go per gli abbonati Sky Sport

NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Sassuolo – Lecce potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Come arriva il Sassuolo:

Il Sassuolo parte favorito nella sfida contro il Lecce, anche se al Mapei Stadium l’obiettivo sarà evitare di ripetere quanto accaduto due stagioni fa, quando i salentini si imposero con un netto 3-0 in questa stessa partita.

Quella stagione si concluse nel modo peggiore per i neroverdi, con una retrocessione dolorosa, ma il ritorno in Serie A ha raccontato una squadra molto diversa, più solida, più matura e capace di stabilizzarsi senza troppi affanni a metà classifica.

La formazione di Fabio Grosso, campione della scorsa Serie B, ha saputo reggere bene il salto di categoria, costruendo un campionato positivo e arrivando alla penultima giornata all’undicesimo posto.

Il dato più significativo riguarda la capacità del Sassuolo di competere anche contro avversarie di livello superiore, come dimostrato dal successo per 2-0 contro il Milan a inizio maggio.

Una vittoria pesante, ottenuta contro la squadra di Massimiliano Allegri, che ha portato i neroverdi a quota 49 punti e ha confermato ancora una volta il loro ottimo rendimento nelle partite di maggiore prestigio.

Il ko per 2-1 contro il Torino nell’ultimo turno ha rallentato la corsa verso quota 50, ma non ha cancellato il valore complessivo della stagione.

Contro un Lecce ancora pienamente coinvolto nella lotta salvezza, il Sassuolo ha l’occasione di superare definitivamente alcune soglie simboliche importanti.

Con un risultato positivo, infatti, i neroverdi potrebbero migliorare non solo il bottino della disastrosa stagione 2023-2024, chiusa con appena 30 punti, ma anche quello dell’annata precedente da 45 punti e avvicinare o superare i 50 punti raggiunti nel 2021-2022.

La partita assume quindi un significato diverso per le due squadre. Il Lecce gioca per la permanenza in Serie A, mentre il Sassuolo cerca di chiudere nel modo più convincente possibile una stagione di rilancio.

Per i neroverdi, il quarto successo casalingo consecutivo rappresenterebbe un segnale forte in vista del futuro e alimenterebbe l’obiettivo di tornare nella parte sinistra della classifica, traguardo che manca dalle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, quando il club emiliano chiuse entrambe le volte all’ottavo posto.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce arriva alla penultima giornata di Serie A con la consapevolezza di non poter più gestire il margine sulla zona retrocessione.

Dopo un ciclo di partite sulla carta favorevole contro Pisa, Hellas Verona e Fiorentina, i salentini hanno raccolto 5 punti su 9, riuscendo però a vincere soltanto contro il fanalino di coda Pisa.

Il successivo ko per 1-0 contro la Juventus ha interrotto il momento positivo e ha impedito alla squadra di Eusebio Di Francesco di centrare due vittorie consecutive, traguardo che manca dalle gare vinte a febbraio contro Udinese e Cagliari.

La sconfitta contro i bianconeri ha avuto un peso ancora maggiore per effetto del contemporaneo successo della Cremonese, capace di battere 3-0 il Pisa in nove uomini.

Il risultato dei grigiorossi ha ridotto drasticamente il margine del Lecce, che si presenta alle partite della domenica sera con un solo punto di vantaggio sul diciottesimo posto. In pratica, il margine di sicurezza dei pugliesi si è assottigliato proprio nel momento più delicato della stagione.

Il rischio è molto chiaro: se il Lecce dovesse perdere al Mapei Stadium contro il Sassuolo e la Cremonese riuscisse a battere l’Udinese, la squadra di Di Francesco scivolerebbe in zona retrocessione a una sola giornata dalla fine del campionato. Uno scenario che trasformerebbe l’ultimo turno in una partita ad altissima tensione, con i salentini costretti a inseguire dopo aver a lungo conservato un piccolo vantaggio sulle dirette concorrenti.

La trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 17 maggio 2026 alle 20:45, diventa quindi uno snodo fondamentale nella corsa salvezza.

I neroverdi non hanno intenzione di fare sconti e puntano a chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, mentre il Lecce ha bisogno di un risultato pesante per evitare di arrivare all’ultima giornata con il destino appeso anche ai risultati degli altri campi.

Nonostante il momento di pressione, il rendimento recente resta leggermente più incoraggiante rispetto a quello della Cremonese.

Proprio per questo, in casa salentina cresce la sensazione che possa bastare un’altra vittoria per avvicinare in modo quasi definitivo la permanenza in Serie A. Ma per riuscirci servirà una prestazione più concreta rispetto a quella vista contro la Juventus, soprattutto nella gestione degli episodi e nella capacità di trasformare il buon lavoro difensivo in punti decisivi.

Pronostico Sassuolo-Lecce:

Il pronostico per Sassuolo-Lecce premia i neroverdi, favoriti per il momento positivo costruito davanti al proprio pubblico. La squadra di Fabio Grosso ha vinto le ultime tre partite casalinghe e ha ottenuto cinque successi nelle ultime sei gare giocate a Reggio Emilia, numeri che raccontano un rendimento interno molto solido e una fiducia crescente nella fase conclusiva del campionato.

Il Lecce, però, non arriverà al Mapei Stadium con l’atteggiamento di una squadra rassegnata. I salentini hanno un bisogno urgente di punti per allontanare la zona retrocessione e proveranno a trasformare la pressione della classifica in aggressività, intensità e attenzione difensiva. La necessità di fare risultato potrebbe rendere la partita più equilibrata del previsto, soprattutto nei primi minuti.

Nonostante la spinta del Lecce, il Sassuolo sembra avere qualcosa in più per qualità tecnica, condizione recente e rendimento casalingo. I neroverdi possono sfruttare gli spazi che inevitabilmente si apriranno con il passare dei minuti, soprattutto se i pugliesi saranno costretti ad alzare il baricentro per cercare un risultato positivo.

Pronostico Sassuolo-Lecce: 2-1

Una vittoria di misura del Sassuolo appare lo scenario più credibile: gara combattuta, Lecce competitivo e motivato dalla corsa salvezza, ma neroverdi favoriti per continuità, fiducia e rendimento al Mapei Stadium.