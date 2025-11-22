Udinese – Bologna Diretta Tv e Streaming Live Serie A 12° Giornata

Dove vedere Udinese – Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 12° Giornata Serie A, Sabato 22 Novembre ore 15:00.

Sperando di ripartire da dove avevano lasciato prima della sosta per le Nazionali, il Bologna si prepara alla trasferta sul campo dell’Udinese nella ripresa della Serie A, in programma sabato.

La squadra di Thiago Motta, protagonista di un avvio di stagione brillante, ha conquistato un successo pesantissimo nell’ultimo turno, superando i campioni d’Italia in carica con una prestazione di grande carattere e qualità. Un risultato che ha confermato la crescita dei rossoblù, sempre più ambiziosi e solidi sia sul piano tattico che mentale.

Situazione opposta per l’Udinese, reduce da una sconfitta contro la Roma, una delle squadre più in forma del campionato. I friulani cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico, ma si troveranno di fronte una squadra motivata e in fiducia, pronta a confermare il proprio momento positivo e a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

La sfida alla Dacia Arena si preannuncia quindi intensa e ricca di spunti: da una parte l’Udinese in cerca di riscatto, dall’altra un Bologna desideroso di continuare la sua marcia dopo la sosta.

Guarda Udinese – Bologna in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Udinese – Bologna:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, MIranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.

Dove vedere Udinese – Bologna in Diretta TV e streaming:

La sfida Udinese – Bologna di Sabato 22 Novembre 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Udinese – Bologna su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Udinese:

A caccia della terza vittoria in quattro partite, l’Udinese ha invece incassato una sconfitta per 2-0 allo Stadio Olimpico proprio prima della sosta, diventando l’ennesima vittima della sorprendente Roma, oggi seria candidata alla corsa Scudetto.

Nonostante il ko, la squadra di Kosta Runjaic resta comunque nella parte alta della classifica, mantenendosi appena dentro la top 10 con 15 punti in 11 giornate, un rendimento che consente ai friulani di restare agganciati al gruppo delle potenziali pretendenti alla zona europea.

Se da un lato l’Udinese sta segnando con una buona continuità, dall’altro la difesa è il vero punto debole della formazione bianconera: con 17 gol subiti, i friulani detengono infatti la seconda peggior retroguardia della Serie A, un dato che preoccupa e che Runjaic dovrà correggere rapidamente.

Il tecnico, ora nel suo secondo anno sulla panchina dell’Udinese, è consapevole che sistemare la fase difensiva sarà fondamentale per non scivolare verso zone pericolose di classifica e per puntare con sicurezza almeno al traguardo della salvezza tranquilla.

Tuttavia, il rientro in campo dopo la sosta non sarà dei più semplici: alla Dacia Arena approderà infatti uno dei club più in forma del momento, il Bologna. Un avversario che l’Udinese è riuscita a battere solo una volta negli ultimi 11 confronti diretti in Serie A.

In questo periodo, i pareggi sono stati protagonisti con ben otto X, compreso lo 0-0 dell’ultimo incrocio, segno di un equilibrio spesso marcato ma anche di una difficoltà costante nel superare i rossoblù.

Una sfida delicata, in cui l’Udinese cercherà riscatto e solidità, ma dovrà farlo contro una delle squadre più convincenti di questo avvio di campionato.

Come arriva il Bologna:

Dopo lo 0-0 dello scorso aprile, il Bologna ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte a Udine, mantenendo la porta inviolata in una sola occasione: i dati storici non sorridono quindi ai rossoblù. Tuttavia, il momento attuale racconta una storia molto diversa. La squadra emiliana, infatti, arriva alla sfida forte di una condizione eccellente e con il morale alle stelle, dopo aver eguagliato il miglior avvio di campionato del club in questo secolo e aver superato con autorità il Napoli nell’ultima giornata.

Il successo contro i campioni d’Italia è stato ancora più significativo perché maturato in piena emergenza tra i pali: Lukasz Skorupski è stato costretto al cambio nei primi minuti e il vice Federico Ravaglia era già indisponibile. Così, per la prima volta, il 17enne Massimo Pessina ha fatto il suo debutto tra i professionisti, dimostrando grande calma e personalità in un match di altissimo livello.

Nonostante l’imprevisto, il Bologna non si è disunito: nella ripresa Thijs Dallinga ha sbloccato il risultato con un tocco preciso, e poco dopo il difensore colombiano Jhon Lucumí ha firmato di testa il suo primo gol in Serie A, regalando ai rossoblù una vittoria dal peso enorme.

Grazie a questo successo, la squadra di Vincenzo Italiano si conferma tra le più convincenti del campionato, consolidando la propria candidatura per un posto in Champions League, dopo aver già conquistato la Coppa Italia nella scorsa stagione. Prima di tornare protagonista in campo europeo nella sfida casalinga contro l’RB Salzburg in Europa League, il Bologna andrà a Udine con un solo obiettivo: vincere ancora e continuare a sognare in grande.

Pronostico Udinese – Bologna:

Il Bologna continua a sorprendere e a consolidarsi come una delle realtà più solide della Serie A, ormai stabilmente proiettata tra le prime sei della classifica. Anche a Udine, nonostante alcune assenze pesanti tra i titolari, la squadra di Vincenzo Italiano ha tutte le carte in regola per prolungare la propria striscia di imbattibilità e tornare a casa con tre punti fondamentali.

L’Udinese, pur pericolosa in fase offensiva, sta pagando una difesa troppo fragile, tra le peggiori del campionato per gol subiti. Un limite che il Bologna, con il suo gioco organizzato e clinico, può sfruttare con efficacia.

Ci aspettiamo quindi una partita combattuta, ma con il Bologna più solido, maturo e cinico nei momenti chiave.

Il pronostico è Udinese 1-2 Bologna, con i rossoblù ancora protagonisti e sempre più lanciati nella corsa europea.

