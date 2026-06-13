Guarda i Mondiali 2026 in Diretta Streaming su Prime Video

Come vedere i Mondiali di Calcio in diretta Streaming su Prime Video: arriva il canale DAZN FIFA World Cup 2026

I Mondiali di calcio 2026 cambiano anche il modo di seguire le partite in streaming. Oltre alla copertura su DAZN e alla programmazione in chiaro prevista dalla Rai, l’intero torneo arriva anche su Prime Video grazie a un accordo di distribuzione tra la piattaforma sportiva e il servizio di Amazon. La novità riguarda il mercato italiano e permette agli utenti di accedere alle partite della FIFA World Cup 2026 attraverso un canale dedicato, denominato DAZN FIFA World Cup 2026.

Si tratta di una soluzione pensata per rendere più semplice la visione della competizione, soprattutto per chi utilizza già l’ecosistema Prime Video su smart TV, console, tablet, smartphone o dispositivi come Fire TV Stick.

L’aspetto più interessante è che il canale dedicato ai Mondiali non funziona come un normale abbonamento mensile: l’accesso prevede un pagamento una tantum e consente di seguire le partite del torneo senza dover sottoscrivere un piano completo a DAZN o un abbonamento ad Amazon Prime.

Guarda i Mondiali 2026 in Diretta su Prime Video

Mondiali 2026 su Prime Video: cosa cambia per gli utenti italiani

L’arrivo dei Mondiali 2026 in streaming su Prime Video rappresenta una novità importante per il pubblico italiano, perché aggiunge un ulteriore punto di accesso a uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. In origine, la distribuzione televisiva e digitale del torneo ruotava principalmente attorno a due protagonisti: DAZN, con la copertura completa della competizione, e la Rai, con una selezione di partite trasmesse in chiaro.

Con l’accordo tra DAZN e Prime Video, lo scenario diventa più ampio. Tutte le partite della Coppa del Mondo possono essere seguite anche all’interno dell’app di Prime Video, tramite un canale separato e interamente dedicato al torneo. Questo significa che l’utente non deve necessariamente entrare nell’app di DAZN per vedere le gare, ma può gestire la visione direttamente dall’ambiente Prime Video, con un’interfaccia già familiare a milioni di persone.

La strategia è chiara: aumentare la visibilità del torneo, intercettare anche chi non usa abitualmente DAZN e offrire una modalità più immediata per acquistare l’accesso ai contenuti della FIFA World Cup 2026. In un Mondiale allargato, con più squadre, più partite e un calendario molto fitto, la semplicità di accesso diventa un elemento decisivo per seguire la competizione senza confusione tra app, palinsesti e abbonamenti.

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Come funziona il canale DAZN FIFA World Cup 2026 su Prime Video

Il canale DAZN FIFA World Cup 2026 è uno spazio dedicato alla Coppa del Mondo all’interno di Prime Video. Una volta attivato, permette di accedere ai contenuti legati al torneo direttamente dalla piattaforma di Amazon. Non si tratta quindi di un semplice collegamento esterno, ma di una vera integrazione nella sezione canali di Prime Video.

L’offerta comprende le partite in diretta, ma non si limita alla visione live. Il pacchetto include anche highlights, contenuti catch up, repliche e materiali on demand. Questo è un dettaglio importante, perché i Mondiali 2026 si giocano tra Canada, Stati Uniti e Messico, con orari non sempre comodi per il pubblico italiano. Avere la possibilità di recuperare una partita già disputata o rivedere le azioni principali diventa quindi molto utile, soprattutto per chi non può seguire tutti gli incontri in diretta.

Il canale è pensato per chi vuole avere un accesso più ordinato al torneo. Invece di cercare ogni singola partita tra varie sezioni, l’utente trova un ambiente dedicato alla FIFA World Cup 2026, con eventi live, gare in programma e contenuti già disponibili. La comodità è soprattutto pratica: chi guarda abitualmente film, serie e sport su Prime Video può aggiungere i Mondiali alla stessa esperienza d’uso.

Quanto costa vedere i Mondiali 2026 su Prime Video

Il costo indicato per attivare il canale DAZN FIFA World Cup 2026 su Prime Video è di 24,99 euro. La formula è una tantum, quindi non prevede un rinnovo mensile automatico collegato al solo canale dei Mondiali. È uno degli elementi più rilevanti dell’offerta, perché consente di acquistare l’accesso al torneo senza sottoscrivere un abbonamento sportivo più ampio.

Il canale può essere attivato fino al 19 luglio 2026, data che coincide con la fase conclusiva della competizione. Questo permette agli utenti di scegliere quando acquistare l’accesso: c’è chi può decidere di farlo subito per seguire tutto il torneo dalla fase a gironi, e chi invece può valutare l’attivazione più avanti, magari in vista degli ottavi, dei quarti o delle semifinali.

È importante sottolineare che il prezzo potrebbe essere soggetto a variazioni nel corso del torneo, come spesso accade per offerte legate a eventi sportivi in corso. Per questo motivo, prima dell’attivazione conviene sempre controllare il costo mostrato nella pagina del canale su Prime Video.

Serve un abbonamento Amazon Prime o DAZN per vedere le partite?

Uno degli aspetti più interessanti dell’accordo è che per attivare il canale DAZN FIFA World Cup 2026 su Prime Video non serve avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime. Non serve nemmeno essere già abbonati a DAZN. L’utente può accedere al canale attraverso il proprio account Amazon e acquistare il pacchetto dedicato ai Mondiali con pagamento separato.

Questa scelta rende l’offerta più flessibile rispetto ai classici canali aggiuntivi di Prime Video, che di solito richiedono un abbonamento Prime attivo. In questo caso, invece, la logica è più simile a un pass evento: si paga per accedere ai contenuti della Coppa del Mondo FIFA 2026 distribuiti da DAZN dentro l’ambiente Prime Video.

Per molti utenti può essere la soluzione più semplice, soprattutto per chi non vuole attivare un piano completo, non segue altri sport durante l’anno o desidera soltanto vedere il Mondiale. Il vantaggio è la possibilità di acquistare un accesso mirato, limitato alla competizione, senza legarsi a un abbonamento più lungo.

Quali partite dei Mondiali si possono vedere su Prime Video

Attraverso il canale DAZN FIFA World Cup 2026 sono disponibili tutte le partite del torneo. Questo significa che l’offerta non riguarda soltanto alcune gare selezionate, ma l’intera copertura della competizione, dalla fase a gironi fino alle partite decisive della fase a eliminazione diretta.

La presenza di tutte le gare è un punto centrale, perché i Mondiali 2026 hanno un formato ampliato e un calendario molto più ricco rispetto alle edizioni precedenti. Con più nazionali partecipanti e un numero superiore di incontri, diventa fondamentale poter seguire anche le partite meno mediatiche, quelle giocate in orari particolari o quelle decisive per gli incroci dei gironi.

Oltre alle dirette, l’utente può accedere ai contenuti extra legati alla competizione. Gli highlights permettono di rivedere rapidamente gol e azioni principali, le repliche aiutano chi non può guardare una partita in tempo reale, mentre i contenuti on demand rendono il canale più completo e adatto anche a chi vuole seguire il torneo con tempi più flessibili.

Come attivare i Mondiali 2026 su Prime Video

Per vedere i Mondiali 2026 in streaming su Prime Video, bisogna entrare nella piattaforma con il proprio account Amazon e cercare il canale DAZN FIFA World Cup 2026. Una volta aperta la pagina dedicata, è possibile procedere con l’attivazione e confermare il pagamento una tantum.

Dopo l’acquisto, il canale viene aggiunto ai contenuti disponibili nell’account e può essere utilizzato sui dispositivi compatibili con Prime Video. La procedura è pensata per essere semplice e simile a quella degli altri canali presenti nella piattaforma, con la differenza importante che in questo caso l’accesso non richiede necessariamente un abbonamento Prime già attivo.

La visione può avvenire da smart TV, browser, smartphone, tablet, console e dispositivi collegati al televisore. Per chi usa già Prime Video su una TV di casa, l’attivazione del canale permette di seguire le partite senza cambiare app o configurare un nuovo servizio da zero.

Su quali dispositivi si possono vedere i Mondiali su Prime Video

La forza dell’accordo tra DAZN e Prime Video sta anche nella distribuzione sui dispositivi. Il canale dedicato ai Mondiali può essere utilizzato attraverso l’app Prime Video su smart TV compatibili, computer, smartphone e tablet. La visione è possibile anche tramite dispositivi collegati al televisore, come Amazon Fire TV Stick, console da gioco e altri sistemi che supportano l’app Prime Video.

Questo rende l’accesso molto comodo per chi vuole vedere le partite sul televisore principale di casa, ma anche per chi preferisce seguire una gara in mobilità. Naturalmente, per avere una visione stabile è consigliabile utilizzare una connessione internet affidabile, soprattutto durante le partite in diretta, quando eventuali cali di rete possono causare buffering o perdita di qualità.

Per gli eventi sportivi live, la qualità dell’esperienza dipende sempre da tre fattori: velocità della connessione, stabilità del WiFi e compatibilità del dispositivo utilizzato. Chi vuole evitare problemi durante le partite più importanti dovrebbe verificare in anticipo che l’app sia aggiornata e che il canale risulti correttamente attivo prima del calcio d’inizio.

Prime Video, DAZN e Rai: le differenze per seguire il Mondiale

La presenza dei Mondiali 2026 su Prime Video non elimina le altre modalità di visione. DAZN resta il riferimento per la copertura completa del torneo, mentre la Rai mantiene il ruolo di emittente in chiaro per una parte della programmazione. La novità è che Prime Video diventa un altro punto di accesso all’intero pacchetto distribuito da DAZN, con una formula separata e acquistabile direttamente dalla piattaforma Amazon.

Per l’utente, la scelta dipende soprattutto dalle abitudini di visione. Chi ha già un abbonamento completo a DAZN può continuare a utilizzare l’app della piattaforma sportiva. Chi invece vuole vedere il Mondiale attraverso Prime Video, magari perché usa già quell’app sulla smart TV o preferisce un pagamento dedicato, può attivare il canale specifico.

La Rai resta invece una soluzione fondamentale per chi vuole seguire alcune partite gratuitamente in chiaro. Tuttavia, per vedere tutte le gare del torneo, inclusi gli incontri meno centrali del palinsesto televisivo tradizionale, serve una copertura completa come quella offerta da DAZN o dal canale DAZN FIFA World Cup 2026 su Prime Video.

A chi conviene attivare il canale dei Mondiali su Prime Video

Il canale DAZN FIFA World Cup 2026 su Prime Video conviene soprattutto a chi vuole seguire tutto il Mondiale senza sottoscrivere un abbonamento sportivo più ampio. È una formula adatta a chi è interessato quasi esclusivamente alla Coppa del Mondo, a chi vuole evitare canoni mensili e a chi preferisce una piattaforma già installata sui propri dispositivi.

Può essere una buona soluzione anche per chi guarda le partite in famiglia o con amici, perché permette di avere tutte le gare in un unico ambiente digitale. La presenza di repliche, highlights e contenuti on demand rende il canale utile non solo per la diretta streaming, ma anche per recuperare partite giocate di notte o in orari scomodi.

Il valore principale dell’offerta sta nella combinazione tra copertura completa, pagamento una tantum e accesso tramite Prime Video. In un torneo lungo, con molte partite e un calendario distribuito su più fasce orarie, avere tutto in una sola sezione può rendere molto più semplice seguire la competizione giorno dopo giorno.

Mondiali in streaming su Prime Video: cosa controllare prima di acquistare

Prima di attivare il canale DAZN FIFA World Cup 2026, è utile controllare alcuni dettagli. Il primo è il prezzo aggiornato mostrato su Prime Video, perché il costo dell’offerta potrebbe cambiare durante il torneo. Il secondo è la compatibilità del dispositivo su cui si vuole guardare la partita, soprattutto se si utilizza una smart TV non recente.

Conviene anche verificare la qualità della connessione internet, perché la diretta streaming di un evento sportivo richiede stabilità. Una partita dei Mondiali vista in alta qualità può essere compromessa da una rete debole, da un WiFi instabile o da troppi dispositivi collegati contemporaneamente. Per le gare più importanti, può essere utile collegare la TV o il dispositivo di streaming a una rete più stabile, quando possibile.

Infine, è consigliabile attivare il canale con un po’ di anticipo rispetto alla partita che si vuole seguire. In questo modo si evita di dover completare pagamento, login e verifica del dispositivo pochi minuti prima del calcio d’inizio, quando ogni ritardo può far perdere le fasi iniziali del match.