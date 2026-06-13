Modric pensa al ritiro e il Milan resta sospeso

Luka Modric - Stadiosport.it

Luka Modric potrebbe essere davvero arrivato all’ultimo capitolo della sua carriera. Le ultime indiscrezioni raccontano di un campione sempre più orientato a chiudere con il calcio giocato dopo il Mondiale 2026, trasformando la competizione con la Croazia nel possibile palcoscenico finale di una storia straordinaria. Non una decisione annunciata ufficialmente, ma un segnale forte, che arriva in un momento delicatissimo anche per il Milan.

Il club rossonero, infatti, avrebbe ancora la possibilità di trattenere il centrocampista croato per un’altra stagione grazie all’opzione presente nel contratto. Sulla carta, quindi, la porta non sarebbe chiusa. Nella realtà, però, il contesto sembra molto più complicato. La mancata qualificazione alle competizioni europee, l’assenza della Champions League e la fase di incertezza interna al club avrebbero pesato parecchio nelle riflessioni del giocatore.

Per Modric, arrivare al Milan non significava soltanto indossare una maglia storica. Significava provare a vivere un’ultima grande esperienza in un club capace di competere ad alto livello, possibilmente ancora in Europa, ancora dentro partite pesanti, ancora in un ambiente ambizioso. La stagione, invece, si è chiusa in modo diverso da quanto immaginato e questo avrebbe cambiato profondamente il suo modo di guardare al futuro.

Il peso di una stagione rossonera finita male

La prima stagione italiana di Modric ha confermato un aspetto evidente: anche vicino ai 41 anni, il croato resta un giocatore fuori categoria per intelligenza, qualità tecnica e personalità. In Serie A ha dimostrato di poter incidere ancora, diventando rapidamente un riferimento per il centrocampo rossonero e uno dei giocatori più utilizzati sotto la gestione di Massimiliano Allegri, prima dell’infortunio al volto rimediato nella parte finale della stagione.

Il problema non è stato il rendimento individuale. Il problema è stato tutto ciò che gli è successo intorno. Il Milan non ha centrato gli obiettivi, è rimasto fuori dall’Europa e si è ritrovato dentro una fase di cambiamento molto pesante. Per un calciatore abituato a vivere ogni stagione dentro la massima ambizione, il ridimensionamento sportivo può diventare decisivo.

Il messaggio pubblicato da Modric sui social dopo la fine del campionato è stato letto da molti come un possibile saluto. Parole cariche di gratitudine verso i tifosi, ma anche di amarezza per un finale non all’altezza delle aspettative. Non una dichiarazione di addio, ma certamente un testo dal tono molto diverso rispetto a quello di chi sembra già pronto a ripartire per un’altra stagione.

Il Mondiale 2026 può diventare l’ultima scena

Il Mondiale 2026 con la Croazia potrebbe diventare il punto di chiusura perfetto, almeno dal punto di vista simbolico. Modric ha costruito una parte enorme della sua leggenda con la nazionale: la finale del 2018, il terzo posto del 2022, il ruolo di capitano, leader tecnico e spirituale di una generazione capace di portare un piccolo Paese ai vertici del calcio mondiale.

La sua presenza in Nord America avrebbe un valore enorme. Non solo per ciò che può ancora dare in campo, ma per tutto quello che rappresenta. La Croazia si presenterà al torneo con una squadra ancora molto legata ai suoi veterani, ma anche con giovani pronti a raccogliere il testimone. In questo scenario, Modric diventa il ponte tra due epoche: l’uomo che ha guidato la generazione d’oro e il simbolo da cui ripartire quando quella generazione non ci sarà più.

L’ultimo test prima del Mondiale ha confermato che il suo piede è ancora quello dei giorni migliori. Contro la Slovenia, in quella che potrebbe essere stata una delle sue ultime partite casalinghe con la maglia croata, ha segnato e ha ricevuto l’ovazione del pubblico. Immagini che sembrano già appartenere a un racconto di addio, anche se il verdetto definitivo arriverà solo dopo il torneo.

Il Milan tra opzione contrattuale e futuro da ricostruire

Per il Milan, la possibile uscita di scena di Modric sarebbe molto più di una semplice perdita tecnica. Significherebbe rinunciare a un giocatore capace di alzare il livello del gruppo nello spogliatoio, negli allenamenti e nella gestione dei momenti difficili. A certe età non si corre come prima, ma si vede prima degli altri ciò che accade in campo. E questa qualità, nel calcio moderno, resta rarissima.

Il club rossonero vorrebbe probabilmente capire se esistono ancora margini per convincerlo a restare. Tuttavia, senza coppe europee e con una struttura tecnica da ridefinire, l’offerta sportiva del Milan rischia di non essere abbastanza forte. Modric non deve più dimostrare nulla, non ha bisogno di un contratto in più per completare la propria carriera e può permettersi di scegliere il momento dell’uscita.

C’è anche un altro scenario da tenere d’occhio: un futuro dirigenziale al Real Madrid, club con cui ha scritto pagine leggendarie. Se davvero decidesse di smettere dopo il Mondiale, un ritorno a Madrid con un ruolo fuori dal campo sarebbe una possibilità coerente con il suo percorso. Sarebbe il passaggio naturale da maestro del centrocampo a figura di riferimento per una nuova generazione.

L’addio di Modric sarebbe la fine di un’epoca

Il possibile ritiro di Modric non riguarda soltanto il Milan o la Croazia. Riguarda il calcio europeo degli ultimi vent’anni. Con lui uscirebbe di scena uno degli ultimi centrocampisti capaci di unire eleganza, resistenza, visione, sacrificio e leadership silenziosa. Un giocatore che non ha mai avuto bisogno di eccessi per dominare le partite, perché gli è sempre bastato controllare il ritmo, scegliere il tempo giusto e trasformare ogni pallone in una decisione migliore.

Se il Mondiale 2026 sarà davvero la sua ultima competizione, ogni partita della Croazia avrà un peso diverso. Non sarà soltanto il cammino di una nazionale ambiziosa, ma il possibile viaggio finale di uno dei giocatori più influenti della sua generazione. Il Milan resta alla finestra, ma la sensazione è che la decisione non dipenderà solo da un contratto. Dipenderà dalla voglia di Modric di continuare a vivere il calcio ogni giorno o di chiudere nel modo più coerente con la sua grandezza: con la maglia della sua nazionale, dentro un Mondiale, da capitano.