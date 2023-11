Video Gol Highlights Udinese-Atalanta 1-1 e Sintesi 12-11-2023

Video Gol e Highlights di Udinese – Atalanta 1-1 , 12° giornata Serie A 2023/24: Prima va a segno Walace per i bianconeri, ma Ederson pareggia per la Dea all’ultimo minuto

Un pareggio che non soddisfa entrambe le contendenti. I friulani hanno bisogno di ulteriori punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Anche se per loro è il quinto risultato utile consecutivo ottenuto (4 pareggi ed 1 vittoria) nelle ultime cinque sfide disputate.

I bergamaschi salgono a quota venti e non riescono ad approfittare del passo falso del Napoli avuto all’ora di pranzo contro l’Empoli. La zona Champions è comunque vicina, ma non si sa per quanto ancora.

Udinese-Atalanta, 12° giornata di Serie A

Sintesi di Udinese – Atalanta 1-1 :

Match che vede le due squadre giocare a viso aperto anche senza creare molte occasioni. La prima degna di nota avviene circa al decimo del primo tempo con Samardzic, il quale impegna Carnesecchi in una parata non troppo semplice.

Poco dopo il quarto d’ora ancora padroni di casa in avanti. Questa volta è Walace che tenta la conclusione di prima da fuori area, ma manda la sfera alta sopra la traversa!

Al ventesimo ci sono delle timide proteste dei bianconeri per presunto fallo su Ebosele, il quale si autolancia sulla fascia, poi entra in area e case. Per l’arbitro tutto regolare, si prosegue.

Alla mezz’ora viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa. Carnesecchi esce in ritardo su Ferreira, il quale cade a terra. Della battuta s’incarica Success, ma il numero 7 manda la sfera sul palo! Il risultato rimane fermo sullo 0-0.

Verso il quarantesimo minuto conclusione da fuori di Samardzic, la cui traiettoria velenosa viene spedita in calcio d’angolo da un intervento di testa di Muriel!

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Prima dello scadere del primo tempo vanno in vantaggio i padroni di casa! Prima c’è una traversa colpita da Samardzic, poi la sfera finisce dalle parti di Wallace che con l’aiuto di una deviazione di Djimsiti riesce a mettere il pallone nell’angolino!

Finisce il primo tempo con il vantaggio meritato dei bianconeri!

Ripresa che inizia con errori commessi ancora dai giocatori bergamaschi! Al terzo minuto Hateboer non si accorge dell’arrivo di Zemura. L’esterno arriva a tu per tu con Carnesecchi, ma il portiere dei lombardi blocca il tentativo!

Verso il quarto d’ora Samardzic serve Payero, il quale calcia in porta ma non trova la rete per pochi centimetri!

Poco dopo il quarto d’ora ancora padroni di casa in avanti! Pereyra effettua un tiro a giro sul secondo palo, ma Carnesecchi dice no!

Tre minuti pi tardi si fanno vedere finalmente in maniera pericolosa gli ospiti! Lookman riesce a staccare su di un cross calibrato in maniera giusta da Bakker. La sua frustata termina di poco a lato!

Alla mezz’ora c’è un bel filtrante di Holm con pallone che termina sui piedi di Scamacca. L’attaccante italiano prova a girarsi ma viene anticipato da Ferreira prima di calciare in porta!

Quattro minuti più tardi lo stesso attaccante azzurro ci riprova, difendendosi dall’attacco di Bijol, si gira, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa!

PAREGGIO DELL’ATALANTA! Ederson è il marcatore! Azione che parte da Zappacosta, il quale effettua un cross su cui interviene Ederson con una decisa torsione!

Non c’è più tempo, con il match che termina sul pareggio per 1-1

Highlights e Video Gol di Udinese-Atalanta 1–1 :

Tabellino di Udinese-Atalanta 1–1 :

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira (77′ st Thomas Thiesson Kristensen), Bijol, Perez; Festy, Samardzic (83’st Thauvin), Walace, Payero (71′ st Sandi Lovrić), Zemura (83′ st Kamara); Pereyra, Success (82′ st Lorenzo Lucca). All. Cioffi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer [51′ st Holm (83′ st Zappacosta)], Ederson, Koopmeiners, Bakker (65′ st Nadir Zortea); Miranchuk, Pasalic (46′ st Ademola Lookman); Muriel (46′ st Gianluca Scamacca). All. Gasperini

Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna)

Marcatori: 44′ Walace (U), 92′ Ederson (A)

Assist: 44′ pt Samardzic (U), 92′ st Zappacosta (A)

Ammoniti: Hateboer (A), Ferreira(U), Teun Koopmeiners (A), Jaka Bijol (U), De Roon (A)

Espulsioni: –