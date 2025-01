Video Gol Highlights Udinese-Atalanta 0-0: Sintesi 11-01-2025

Video Gol e Highlights Udinese-Atalanta 0-0, 20° Giornata Serie A: incontro che termina a reti inviolate.

Un punto che serve maggiormente ai bianconeri friuliani rispetto ai bergamaschi. Quest’ultimi cominciano ad accusare le assenze in avanti, un po’ di stanchezza per una stagione giocata a mille all’ora. Gasperini ha bisogno di ritrovare le sue punte e il miglior Lookman. Sale a quota 42 e martedì arriva la Juventus. Friulani che, invece, sono al terzo pareggio consecutivo e muovono la classifica in vista del raggiungimento della salvezza!

Udinese-Atalanta, 20° giornata di Serie A

Sintesi di Udinese-Atalanta 0-0

Primi dieci minuti di partita che si svolgono senza alcun sussulto da parte della due formazioni. A metà del primo tempo l’attaccante friulano francese Thauvin effettua un primo vero tiro nello specchio della porta, ma il pallone termina di poco fuori sulla destra.

Verso la mezz’ora reagiscono gli ospiti con una conclusione di Pasalic che termina in porta, ma il portiere avversario blocca senza problemi.

Tre minuti dopo la mezz’ora il difensore friulano Bijol stacca di testa ma non riesce a raggiungere la porta. Allo scadere della prima frazione un colpo di testa di Sanchez, pericolosissimo, finisce sul palo destro della porta difesa da Carnesecchi. Ancora lo stesso attaccante cileno protagonista subito dopo, visto che si avventa su di una respinta dentro l’area ma spedisce il pallone sulla traversa!

Quindi l’ultima occasione, ancora di marca bianconera, con Lovric che stacca bene di testa in area, colpisce il pallone e manda il rimbalzo verso il centro della porta. Però Marco Carnesecchi si supera e riesce a sventare il pericolo!

Ripresa che inizia con Thauvin che spara alto una punizione da media distanza, quindi Kamara che sacrifca la precisione in favore della potenza, con una conclusione alta sopra la traversa.

Verso la mezz’ora della ripresa Samardzic colpisce di testa nella zona del dischetto dell’area di rigore e spedisce il pallone alto. Ancora lo stesso centrocampista serbo, al quinto minuto di recupero, prova una conclusione dal limite dell’area, ma l’estremo difensore bianconero si supera e devia la conclusione oltre il fondo!

Non accade più nulla tra le due formazioni, con l’arbitro che decreta la fine delle ostilità sul punteggio a reti bianche!

Highlights e Video Gol di Udinese-Atalanta 0-0

Tabellino di Udinese-Atalanta 0-0

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue (51′ Modesto), Lovric (67′ Atta), Karlstrom, Payero (67′ Ekkelenkamp), Kamara; Thauvin, Sanchez (79′ Bravo). Allenatore: Runjaić

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46′ Kossonou), Djimsiti (25′ Isak Hien), Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (62′ Samardzic), Lookman (62′ Zaniolo); De Ketelaere (82′ Brescianini). Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Mariani (Aprilia)

GOL: –

ASSIST: –

AMMONITI: 29′ Giorgio Scalvini (A), 47′ Kolasinac (A), 56′ Lovric (U)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero nella prima frazione, cinque nella ripresa

