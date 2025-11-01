Udinese – Atalanta Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata

Dove vedere Udinese – Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Salato 1 Novembre ore 15:00.

Udinese e Atalanta si preparano a una sfida delicata in Serie A con i bergamaschi chiamati a trasformare il buon gioco in punti pesanti.

La squadra di Ivan Juric reduce da un pareggio ricco di rimpianti contro il Milan nonostante una prova convincente, vuole ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo e allontanarsi dall’etichetta di “specialista del pareggio”. I bergamaschi sono l’unica squadra di Serie A ancora imbattuta dopo 9 giornate ma hanno ottenuto ben 7 pareggi e solo 2 vittorie e hanno 13 punti in classifica.

Dall’altra parte i friulani, battuti nell’ultimo turno da una Juventus in piena emergenza ma cinica, cercano continuità e punti per consolidare una tranquilla posizione di metà classifica.

A Udine si preannuncia quindi un match intenso e molto tattico, con La Dea pronta a inseguire tre punti fondamentali nella corsa europea.

Formazioni Ufficiali di Udinese – Atalanta:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.

Dove vedere Udinese – Atalanta in Diretta TV e streaming:

Dove vedere Udinese – Atalanta in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Udinese – Atalanta Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Udinese – Atalanta di Sabato 1 Novembre 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Udinese – Atalanta su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Udinese:

Nonostante il fattore casa, i numeri non sorridono all’Udinese quando si parla di Atalanta. I bianconeri hanno infatti ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove sfide interne contro la Dea e non vincono in campionato contro i bergamaschi da ben 15 incontri consecutivi. Un dato che racconta un dominio lungo anni e che rende il compito dei friulani particolarmente complesso in vista del weekend.

Eppure, il cammino stagionale dell’Udinese non è negativo. Dopo il pirotecnico 3-2 contro il Lecce, la squadra di Kosta Runjaic ha affrontato la Juventus a pari punti, mostrando personalità e qualità. Con 12 punti in otto giornate, i Friulani erano appaiati ai bianconeri di Torino e hanno lottato alla pari per oltre un’ora di gioco. Il gol di Nicolò Zaniolo, arrivato nel recupero del primo tempo, aveva fissato il risultato sull’1-1 dando speranza agli ospiti. Tuttavia la Juve, reduce dall’esonero dell’ex tecnico friulano Igor Tudor, ha ribaltato l’inerzia nel finale imponendosi 3-1 dopo un forcing continuo che ha messo sotto pressione Maduka Okoye.

Ora l’Udinese torna alla Dacia Arena da decima in classifica, ma con un bilancio interno poco incoraggiante: soltanto una vittoria casalinga in questa Serie A. Per invertire la rotta serviranno compattezza, attenzione difensiva e capacità di sfruttare le poche occasioni concesse dall’Atalanta, una squadra che concede poco ma spesso lascia spiragli per colpire. I tifosi bianconeri sperano che la sfida contro un’avversaria storicamente ostica possa diventare il punto di svolta della stagione friulana.

Coma arriva l’Atalanta:

Atalanta resta l’unica squadra ancora imbattuta in questa Serie A, ma questo primato convive con un dato meno brillante: il numero elevato di pareggi. La formazione di Ivan Juric ha infatti conquistato un solo punto in sette delle prime nove giornate, trasformandosi nella vera “specialista degli 1-1” del campionato. Una solidità evidente, ma che sta frenando la corsa verso le prime posizioni.

Il percorso stagionale dei bergamaschi, considerando tutte le competizioni, include una sola sconfitta, maturata in Champions League sul campo del Paris Saint Germain. Nonostante questo, la squadra fatica a concretizzare il volume di gioco creato, sprecando troppe occasioni e lasciando per strada punti potenzialmente decisivi in ottica europea.

Dopo l’1-1 dello scorso weekend nel derby lombardo con la Cremonese, La Dea ha ospitato il Milan in un altro confronto ad alta intensità. Sotto nel punteggio dopo pochi minuti, i nerazzurri hanno reagito con carattere trovando il pari grazie alla conclusione potente di Ademola Lookman, al primo gol stagionale dopo un’estate movimentata sul fronte mercato. Nel post-gara, Ivan Juric ha sottolineato come la sua squadra avrebbe meritato qualcosa in più, visti i 17 tiri totali e il maggiore possesso palla.

Con questo ennesimo pareggio, l’Atalanta arriva a sei pareggi consecutivi tra campionato e coppe, una striscia che certifica solidità ma evidenzia anche limiti in fase di finalizzazione. La classifica parla chiaro: i bergamaschi restano in zona europea, ma con un margine minimo, appena un punto sopra l’Udinese decima. Il rendimento difensivo è da grande squadra, ora serve ritrovare cinismo sotto porta per tornare a correre.

Pronostico Udinese – Atalanta:

Si prospetta un’altra gara complicata per l’Atalanta, che continua a dimostrarsi solida e difficile da superare ma fatica ancora a trovare quella incisività sotto porta che fa la differenza nei momenti chiave. La Dea crea tanto ma spreca altrettanto, e il rischio di un nuovo pareggio è concreto.

L’Udinese dal canto suo ha dimostrato continuità realizzativa, andando a segno in tutte le partite stagionali tranne una. I friulani hanno qualità negli ultimi trenta metri e potrebbero trovare almeno un gol anche contro una difesa ben organizzata come quella nerazzurra. Alla luce dei valori in campo e della tendenza recente delle due squadre, la divisione della posta sembra l’esito più probabile.

