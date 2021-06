Ucraina-Austria: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-6-2021

Dove vedere Ucraina-Austria, terza giornata del Gruppo C di Euro2021, lunedì 21 giugno alle 18:00. La partita Ucraina-Austria sarà trasmessa in diretta su SKY.

L’atto finale del Gruppo C, mette in palio il pass per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020 e una tra Ucraina e Austria, alla fine degli ultimi novanta minuti, avrà la possibilità di strapparlo e mandare l’avversaria all’inferno.

Entrambe le selezioni hanno collezionato una vittoria (contro la Macedonia) e una sconfitta (arrivata per mano dell’Olanda) e la classifica attuale impone alle due compagini di dare il massimo in questo scontro diretto per continuare l’avventura ad Euro 2020.

Chi vince andrà, molto probabilmente, ad occupare la seconda casella del girone andando ad affrontare, dunque, la prima del Gruppo A (che verrà decisa dal match tra Italia e Galles).

L’Ucraina ha ampiamente dimostrato di poter essere molto pericolosa in fase offensiva e sfrutterà lo stato di grazia del ritrovato leader Andriy Yarmolenko che sta trascinando i suoi a suon di gol e giocate importanti.

Il punto debole dei gialloblu, attualmente, sembra una fase difensiva fin troppo approssimativa che, orfana dei grandi senatori di un tempo, non ha l’esperienza necessaria per reggere a tale competizione.

L’Austria, invece, ritrova Arnautovic dopo la squalifica procurata dalla sua esultanza e giocherà al massimo una delle partite più importanti della propria storia.

Franco Foda si appella alla bravura dei suoi leader con Alaba relegato nell’insolita posizione di difensore centrale e Marcel Sabitzer come vera e propria chiave di volta della manovra austriaca.

Chi passerà il turno? Parola al campo.

Le ultime sulle formazioni di Ucraina-Austria

L’Ucraina schiererà un 4-3-3 che presenta la riconferma di Buschchan in porta che ha ripreso fiducia nella sfida contro la Macedonia dopo un esordio non brillante con l’Olanda.

Matviyenko e Zabarnyi giocheranno al centro della difesa con Karavaev e Mykolenko terzini mentre a centrocampo c’è molta qualità.

Zinchenko verrà spostato da centrale di centrocampo con Sydorchuk e Malinovskyi a completare il reparto. Ci penseranno Marlos e Yarmolenko, già a due gol in questa competizione, a presidiare l’attacco e supportare la punta Yaremchuk.

La selezione di Franco Foda si gioca la clamorosa qualificazione agli ottavi con un 4-4-1-1 che affida le speranze offensive all’unica punta Kalajdzic e al magico trequartista Sabitzer.

Tra i pali giocherà Bachmann con Dragovic e Hinteregger come difensori centrali e Lainer e Ulmer schierati in qualità di terzini.

Baumgartner e Schlager giocheranno a centrocampo con Laimer e la stella della squadra, David Alaba ad agire sugli esterni.

Probabili formazioni di Ucraina-Austria

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic

Come vedere Ucraina-Austria in Diretta TV e Streaming

Partita: Ucraina-Austria

Ucraina-Austria Data: 21 giugno 2021

21 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256).

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256). Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito).

Sarà possibile vedere il match tra l’Ucraina di Andriy Shevchenko e l’Austria di Franco Foda, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di Lunedì 21 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Arena Nationala di Bucarest sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Ucraina-Austria

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Ucraina-Austria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Ucraina-Austria

Perfetto equilibrio nelle statistiche di Ucraina e Austria nel Gruppo C: entrambe le squadre hanno 3 punti ed entrambe hanno una differenza reti pari a 0.

Yarmolenko e Yaremchuck (Ucraina) hanno già segnato due reti durante questa competizione.

Migliori Bookmakers AAMS