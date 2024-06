Tutti gli allenatori della Serie A 2024-2025: lista completa

I club italiani iniziano a progettare la nuova stagione in vista del Campionato di Serie A 2024-24 tra allenatori che hanno abbracciato una nuova esperienza e coloro che invece proseguono la propria permanenza.

La Serie A ha definitivamente appreso quali saranno i nuovi allenatori di tutte le 20 squadre italiane che nel corso della prossima stagione cercheranno di far rendere al meglio la propria rosa, nel tentativo di raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Tra le big gli unici allenatori ad essere confermati sono Simone Inzaghi all’Inter vincitore dello Scudetto, Giampiero Gasperini all’Atalanta dopo il trionfo in Europa League e Daniele De Rossi alla Roma che aveva iniziato il suo ciclo a gennaio in sostituzione di Mourinho.

La Juventus ha ingaggiato Thiago Motta che aveva portato il suo Bologna in Champions League.

Il Napoli dopo la stagione deludente e fuori dall’Europa con 3 cambi di panchina (Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona) ha ingaggiato Antonio Conte per cercare di costruire intorno a lui una squadra vincente.

Il Milan dopo aver terminato il rapporto con Stefano Pioli ha ingaggiato l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca.

Sulla panchina della Lazio siederà Baroni che lascia l’Hellas Verona dopo aver ottenuto la salvezza mentre Eusebio di Francesco resta in Serie A e va dal Frosinone al neo-promosso Venezia.

Ecco la lista completa dei 20 Allenatori delle squadre di Serie A 2024-25:

ATALANTA – Gasperini (Confermato)

La Dea si tiene stretto Giampiero Gasperini dopo la fantastica stagione scorsa con tanto di vittoria di Europa League. Il tecnico era stato a lungo corteggiato anche dal Napoli, ma alla fine non se le sentita di abbandonare i bergamaschi, nonostante la sua permanenza a Bergamo duri oramai da oltre 10 anni.

BOLOGNA – Italiano (Nuovo)

Nuova avventura anche per Vincenzo Italiano che raccoglie l’eredità pesantissima lasciata da Thiago Motta a Bologna dopo la storia qualificazione in Champions League dei rossoblù.

CAGLIARI – Nicola (Nuovo)

Davide Nicola approda in Sicilia dopo aver mantenuto l’Empoli in Serie A al fotofinish dell’ultimo turno di campionato. Il tecnico avrà il compito di ripetere quanto fatto con Crotone e Empoli anche con la nuova sfida Cagliari.

COMO – (NEOPROMOSSO) – Fabregas (CONFERMATO)

Lo spagnolo ha raggiunto la Serie A col Como con tanto di deroga per allenare scaduta e con l’affiancamento di Roberts. Il patentino sta per arrivare però e sarà lui a guidare la compagine neopromossa in vista del prossimo campionato.

EMPOLI – D’Aversa (Nuovo)

A distanza di pochi mesi dall’esonero dal Lecce, Roberto D’Aversa tornerà al timone di una squadra di Serie A, come l’Empoli.

FIORENTINA– Palladino (Nuovo)

Il ciclo inaugurato da Vincenzo Italiano a Firenze sarà ripreso da Raffaele Palladino, il quale avrà il compito di alzare l’asticella rispetto a quanto fatto dal suo predecessore nel corso dei prossimi 2 anni.

GENOA – Gilardino (Confermato)

L’11° posto con tanto di 49° punti totalizzati è valso la conferma fortemente voluta dal Genoa nei confronti di Alberto Giladino, al quale sarà affidata la panchina anche per la prossima stagione.

INTER – Inzaghi (Confermato)

Non poteva che essere legato ancora a Milano il destino professionale di Simone Inzaghi, il quale ha riportato lo scudetto sotto la madonnina, riuscendo nell’intento di far cucire sulla maglia dell’Inter la tanto attesa seconda stella.

JUVENTUS – Thiago Motta (Nuovo)

Il progetto di rifondazione della Juventus, partirà dalla scelta Thiago Motta, il tecnico italo-brasiliano, infatti è stato fortemente voluto dal DS, Tommaso Giuntoli che gli ha affidato l’ardo compito di riportare ai vertici italiani ed europei la vecchia signora.

LAZIO – BARONI (Nuovo)

Scelta del tutto inaspettata in casa Lazio con Marco Baroni che prenderà il posto lasciato vuoto da Igor Tudor. Il presidente Lotito, infatti, avrebbe molto apprezzato le capacità del tecnico di saper riuscire a far rendere al meglio i propri giocatori, cosa che lo avrebbe convito a puntare sul suo conseguente ingaggio.

LECCE – Gotti (Confermato)

Dal suo arrivo sulla panchina del Lecce, Luca Gotti ha da subito dimostrato di sapere come riuscire a portare fuori dalla zona complicata della classifica la propria rosa, elemento che è poi valso la propria riconferma sulla panchina leccese.

MILAN – Paulo Fonseca (Nuovo)

Come annunciato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, il prossimo allenatore del Milan sarà, Paulo Fonseca. “Lo abbiamo scelto per la sua identità. Ma anche per come giocherà la squadra, in modo offensivo e dominante. Con tutto il rispetto per Pioli, volevamo portare qualcosa di nuovo dopo cinque anni. Con questi giocatori, Fonseca è l’uomo giusto. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto”

MONZA – NESTA (Nuovo)

Ancora una volta il DG del Monza, Adriano Galliani, ha messo a segno un colpo del tutto innovativo, affidando la panchina ad Alessando Nesta. Così come accadde due anni fa con Raffaele Palladino, i brianzoli ancora una volta dimostrano continuità con la propria filosofia di pensiero puntando su di un tecnico alla sua prima apparizione in Serie A.

NAPOLI – Conte (Nuovo)

L’ultima tragica annata degli azzurri ha convito Aurelio De Laurentis ha dover rivedere i propri criteri d’ingaggio di riferimento per l’acquisto di un allenatore. Antonio Conte infatti, dovrà essere l’artefice della rinascita napoletana nel corso dei sui 3 anni di contratto con il Napoli.

PARMA (Neopromosso) – Pecchia (Confermato)

Fabio Pecchia è stato il primo a strappare un pass per la Serie A con il suo Parma e continuerà la sua permanenza sulla panchina dei ducali anche la prossima stagione, con un contratto in scadenza nel 2025.

ROMA – Daniele De Rossi (Confermato)

La scelta dei Friedkin di esonerare Mourinho per affidare le redini della panchina a Daniele De Rossi ha ampiamente ripagato, con i giallorossi che hanno mostrato di saper esprimere anche un gioco votato all’attacco. L’ex bandiera giallorossa è stato riconfermato sulla panchina giallorossa con tanto di rinnovo fino a giungo 2027.

TORINO – Vanoli (Nuovo)

Dopo l’addio di Juric, il club granata ha deciso di intraprendere il progetto tecnico promosso da Paolo Vanoli, il quale, dopo aver portato nuovamente il Venezia in Serie A, è pronto a fare il salto di qualità professionale.

UDINESE – Runjaic (Nuovo)

Scelta coraggiosa anche per l’Udinese, la quale nonostante la salvezza raggiunta grazie a Fabio Cannavaro, ha deciso di non prolungare il contratto di quest’ultimo, puntando sul tecnico tedesco di origini croate, Kosta Runjaic.

VENEZIA – Di Francesco (Nuovo)

Dopo aver salutato dispiaciuto il suo Frosinone a causa della retrocessione arrivata all’aultima giornata, Eusebio Di Francesco è pronto a concentrarsi sul progetto Venezia.

HELLAS VERONA – Zanetti (Nuovo)

I gialloblù hanno ufficializzato il ritorno in A di Paolo Zanetti con tanto di accordo fino al prossimo giungo 2025, sostituirà Marco Baroni passato alla Lazio.

