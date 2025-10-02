Tudor amareggiato dopo Villarreal-Juventus: “Troppa frenesia, ma i miei difensori meglio di tutti”

Igor Tudor - Techsporty.com

La Juventus torna dalla trasferta di Champions League in casa del Villarreal con un pareggio per 2-2, maturato al 90’ con il gol beffa dell’ex bianconero Renato Veiga, che ha vanificato la rimonta firmata da Federico Gatti e Francisco Conceição. Un epilogo che non è piaciuto a Igor Tudor, il quale nel post-partita non ha nascosto la delusione per l’ennesima occasione sfumata nei minuti finali.

“Mi dispiace, non si può perdere una partita negli ultimi secondi su un calcio d’angolo così” ha dichiarato il tecnico croato. “Prendiamo questo punto e andiamo avanti. Abbiamo lavorato e ci siamo preparati al meglio, ma ci sono state delle difficoltà. Troppa frenesia, troppi nervi, e troppi passaggi semplici sbagliati”.

Conceição decisivo dalla panchina

Nonostante l’amarezza per il pareggio, Tudor ha voluto sottolineare la reazione della squadra nella ripresa, con un plauso particolare a Francisco Conceição, autore del momentaneo 2-1: “Chico è entrato e ha fatto la differenza. Abbiamo fatto quello che potevamo, anche con qualche errore. Purtroppo sono arrivati negli ultimi minuti”.

La difesa sotto accusa, ma Tudor difende i suoi

Alla domanda sulle difficoltà difensive della Juventus, Tudor ha risposto con decisione: “I tre difensori stanno facendo meglio di chiunque altro. Il problema è che dobbiamo vincere più seconde palle. Dietro hanno retto per tutta la partita”.

Il tecnico ha poi elogiato la prova di Federico Gatti, autore di un gol di grande importanza: “È stato un bellissimo gol, ha giocato una grande partita”.

“Difficile mantenere il livello per 90 minuti”

Infine, Tudor ha riconosciuto i limiti della squadra, chiedendo più continuità: “C’è sempre rammarico quando subisci un gol all’ultimo minuto. Sarebbe bello giocare 90 minuti al massimo livello, ma non è semplice. Abbiamo anche noi le nostre debolezze”.

