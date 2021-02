Calciomercato Serie B Gennaio 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Trasferimenti Serie B gennaio. Anche in Serie B ci sono state trattative davvero importanti. Un mercato davvero movimento quello della serie cadetta che ha mostrato certezze di squadre che vogliono lottare per la promozione. Così come in estate, anche nel mercato invernale si è mosso molto il Monza. Bene anche Reggina e Salernitana.

Tante squadra lottano in Serie B per agguantare l’obiettivo promozione. Oltre alla favorita Empoli, c’è anche la neopromossa Monza che sta facendo molto bene. La squadra di Paolo Berlusconi fa spesa in Serie A per rafforzare il proprio organico. Tra gli acquisti ci sono stati quelli di Matteo Scozzarella dal Parma ma anche il prestito per Federico Ricci dal Sassuolo.

Anche il Lecce, però, non è restato a guardare. Nella formazione pugliese arriva l’esperienza di un giocatore come Christian Maggio che ha rescisso il suo contratto col Benevento. Per la Reggina diverse cessioni come quella di Hachim Mastour che passa al Carpi. Rescissione di contratto, invece, per Kyle Lafferty che attualmente è svincolato.

Trasferimenti Serie B gennaio, tutte gli acquisti e le cessione delle squadre

ASCOLI

ACQUISTI – Pinna (d, Cagliari, prestito), Stoian (a, svincolato), Bidaoui (a, svincolato), Simeri (a, Bari, prestito), D’Orazio (c, Bari, prestito), Dionisi (a, Frosinone, definitivo), Danzi (c, Verona, prestito), Caligara (c, Cagliari, prestito), Charpentier (a, Genoa, prestito), Mosti (a, Monza, prestito), Perugini (a, Genoa, prestito)

CESSIONI – Ndiaye (p, Atalanta, fine prestito), Sarzi Puttini (d, Bari, prestito), Donis (a, VVV Venlo, definitivo), Tofanari (d, Matelica, definitivo), Gerbo (c, Cosenza, definitivo), Sini (d, Alessandria, definitivo), Matos (a, Casertana, prestito), Chiricò (a, Padova, prestito), Ninkovic (c, Brescia, definitivo), Pierini (a, Sassuolo, fp), Tassi (a, Viterbese, prestito)

BRESCIA

ACQUISTI – Karačić (d, Dinamo Zagabria, definitivo), Pajac (d, Cagliari, definitivo), Ninkovic (c, Ascoli, definitivo), Pandolfi (a, Turris, prestito)

CESSIONI – Torregrossa (a, Sampdoria, definitivo), Sabelli (d, Empoli, definitivo)

CHIEVO VERONA

ACQUISTI – Di Gaudio (a, Verona, definitivo)

CESSIONI – Illanes (d, Fiorentina, fine prestito), Pucciarelli (a, Dibba Al-Fujairah, prestito), Di Noia (c, Perugia, prestito), Rovaglia (a, Pistoiese, prestito)

CITTADELLA

ACQUISTI – Baldini (c, Fano, definitivo), Beretta (a, Padova, definitivo)

CESSIONI – Awua (c, Spezia, fine prestito), Cissè (a, Padova, definitivo), Grillo (a, Catanzaro, prestito), Bassano (d, Bisceglie, prestito)

COSENZA

ACQUISTI – Tremolada (c, Pordenone, prestito), Trotta (a, Frosinone, prestito), Gerbo (c, Ascoli, definitivo), Crecco (c, Pescara, prestito), Mbakogu (a, svincolato), Antzoulas (d, Asteras, prestito)

CESSIONI – Bruccini (c, Alessandria, definitivo), Borrelli (a, Pescara, fine prestito), Baez (a, Cremonese, definitivo)

CREMONESE

ACQUISTI – Carnesecchi (p, Atalanta, prestito), Bartolomei (c, Spezia, definitivo), Colombo (a, Milan, prestito), Coccolo (d, Juventus, prestito), Baez (a, Cosenza, definitivo)

CESSIONI Nessuna

EMPOLI

ACQUISTI – Sabelli (d, Brescia, definitivo), Crociata (c, Crotone, prestito)

CESSIONI – Zappella (d, Cesena, prestito)

FROSINONE

ACQUISTI – Millico (a, Torino, prestito), Iemmello (a, Benevento, definitivo), Vitale (d, Verona, definitivo)

CESSIONI – Ardemagni (a, Reggiana, prestito), Beghetto (d, Pisa, prestito), Giordani (d, Fiorentina, prestito), Volpe (a, Catania, prestito), Tabanelli (c, Pescara, prestito)

LECCE

ACQUISTI – Hjulmand (c, Admira Wacker, definitivo), Nikolov (c, Mol Fehervar, definitivo), Pisacane (d, Cagliari, definitivo), Yalçın (a, Besiktas, definitivo), Back (a, Nordsjaelland, definitivo), Hasic (d, Häcken, definitivo), Maggio (d, svincolato)

CESSIONI – Rossettini (d, Padova, definitivo), Falco (a, Stella Rossa, definitivo), Lo Faso (a, svincolato), Dubickas (c, Livorno, prestito)

MONZA

ACQUISTI – Scozzarella (c, Parma, definitivo), Ricci (c, Sassuolo, prestito), Anastasio (d, Reijka, fine prestito), D’Alessandro (a, SPAL, definitivo), Diaw (a, Pordenone, definitivo), Signorile (a, Milan, prestito)

CESSIONI – Machin (c, Pescara, prestito), Marin (a, Dinamo Zagabria, fine prestito), Rigoni (c, Pescara, prestito), Lepore (d, Triestina, definitivo), Finotto (a, Pordenone, prestito)

PESCARA

ACQUISTI – Machin (c, Monza, prestito), Sorensen (d, svincolato), Odgaard (a, Sassuolo, prestito), Rigoni (c, Monza, prestito), Volta (d, Benevento, prestito), Basit (c, Benevento, prestito), Tabanelli (c, Frosinone, prestito), Giannetti (a, Salernitana, prestito)

CESSIONI – Ventola (d, Arezzo, definitivo), Di Grazia (c, Arezzo, prestito), Bocic (a, Pro Sesto, prestito), Elizalde (d, Juve Stabia, prestito), Antei (d, Benevento, fine prestito), Crecco (c, Cosenza, prestito), Asencio (a, Genoa, fp), Jaroszyński (d, Salernitana, prestito)

PISA

ACQUISTI – Gori (p, Juventus, prestito), Marsura (c, svincolato), Tommasini (a, Pontedera, definitivo), Mastinu (c, Spezia, definitivo), Beghetto (d, Frosinone, prestito)

CESSIONI – Alberti (a, Matelica, prestito), Kucich (p, Cavese, prestito)

PORDENONE

ACQUISTI – Morra (a, Virtus Entella, prestito), Biondi (c, Catania, definitivo), Finotto (a, Monza, prestito)

CESSIONI – Tremolada (c, Cosenza, prestito), Diaw (a, Monza, definitivo)

REGGIANA

ACQUISTI – Ardemagni (a, Reggiana, prestito), Del Pinto (c, Benevento, definitivo), Yao (d, svincolato), Laribi (c, Verona, prestito), Siligardi (a, Crotone, prestito)

CESSIONI – Germoni (d, Como, prestito), Marchi (a, Sudtirol, prestito), Voltan (c, Sudtirol, prestito), Gatti (d, Catanzaro, prestito)

REGGINA

ACQUISTI – Micovschi (c, Genoa, prestito), Nicolas (p, Udinese, definitivo), Lakicevic (d, svincolato), Dalle Mura (d, Fiorentina, prestito), Montalto (a, Bari, definitivo), Crimi (c, Virtus Entella, definitivo), Edera (a, Torino, prestito), Petrelli (a, Genoa, prestito), Chierico (c, Genoa, prestito), Okwonkwo (a, Bologna, prestito), Kingsley (c, Bologna, prestito)

CESSIONI – Peli (c, Atalanta, fp), Lafferty (a, svincolato), Rolando (d, Bari, prestito), De Rose (c, Palermo, definitivo), Marcucci (c, Virtus Entella, prestito), Mastour (c, Carpi, prestito), Charpentier (a, Genoa, fine prestito)

SALERNITANA

ACQUISTI – Coulibaly (c, Udinese, prestito), Sy (d, Amiens, definitivo), Durmisi (d, Lazio, prestito), Kiyine (c, Lazio, prestito), Jaroszyński (d, Pescara, prestito), Boultam (c, Triestina, prestito)

CESSIONI – Baraye (d, Padova, fp), Karo (d, Lazio, fp), Giannetti (a, Pescara, prestito), Lopez (d, Triestina, definitivo)

SPAL

ACQUISTI – Tumminello (a, Atalanta, prestito), Mora (c, Spezia, definitivo), Segre (c, Torino, prestito), Asencio (a, Genoa, prestito)

CESSIONI – Salamon (d, Lech Poznan, definitivo), Jankovic (a, svincolato), Esposito (a, Inter, fine prestito), Castro (c, Karagumruk, definitivo), Minelli (p, Perugia, definitivo), Brignola (a,

VENEZIA

ACQUISTI – Ala-Myllymaki (c, svincolato), Esposito (a, Inter, prestito), Maleh (c, Fiorentina, prestito), Ricci (d, Parma, prestito), Bertinato (p, Lecco, fine prestito), Galazzi (a, Piacenza, definitivo), Dezi (c, Parma, definitivo)

CESSIONI – Serena (d, Gubbio, prestito), Capello (a, Virtus Entella, definitivo), Zigoni (a, Mantova, prestito)

VICENZA

ACQUISTI – Agazzi (c, Livorno, definitivo), Valentini (d, Padova, prestito), Lanzafame (a, svincolato)

CESSIONI – Guerra (a, Feralpisalò, definitivo), Bizzotto (d, Monopoli, definitivo), Scoppa (C, Cavese, definitivo), Marotta (a, Juve Stabia, definitivo)

VIRTUS ENTELLA

ACQUISTI – Capello (a, Venezia, definitivo), Dragomir (c, Perugia, definitivo), Marcucci (c, Reggina, prestito)

CESSIONI – Currarino (c, Monopoli, definitivo), Petrovic (a, Lucchese, prestito), De Santis (d, Modena, prestito), Morra (a, Pordenone, prestito), Crimi (c, Reggina, definitivo)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS