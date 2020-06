Transfermarkt, classifica centrocampisti italiani più costosi: 1° Jorginho, Bertolacci nella Top 10

Il noto sito web tedesco ha pubblicato la classifica dei dieci centrocampisti italiani più costosi della storia.





Jorginho

Seguendo il suo maestro Sarri e passando dal Napoli al Chelsea, l’italo-brasiliano è costato ai londinesi 57 milioni di euro ed il suo valore non sembra essersi abbassato.

2. Nicolò Barella

L’Inter, dopo una lunga trattativa, riesce a strapparlo al Cagliari per 37 milioni di euro. Grazie a ottime prestazioni sotto la guida di Conte il suo valore è rimasto costante.

3. Bryan Cristante

Arrivato con grandi aspettative alla Roma il centrocampista italo-canadese non ha ripagato pienamente lo sforzo economico fatto dal club, che ha pagato all’Atalanta l’importante cifra di 26 milioni di euro.

4. Stefano Fiore

Dopo due buone stagioni all’Udinese il trequartista viene acquistato dalla Lazio nella stagione 01/02 per 25 milioni di euro. Dopo tre stagioni verrà ceduto al Valencia per 17 milioni di euro.

5. Antonio Candreva

Il laterale romano è costato all’Inter 22 milioni di euro nella stagione 16/17. Ora considerata l’età (33 anni) il costo del suo cartellino è di poco superiore a 5 milioni.

6. Andrea Bertolacci

Dopo tre stagioni positive in prestito al Genoa, il Milan lo acquista dalla Roma per 21 milioni di euro. L’avventura con i rossoneri, però, è assolutamente negativa e si conclude con lo svincolo in questa stessa stagione.

7. Roberto Gagliardini

Un altro prodotto del fiorente cantiere bergamasco viene acquistato dall’Inter per 20.5 milioni di euro nella stagione 16/17. Ad oggi la sua valutazione è diminuita e staglia intorno ai 12 milioni di euro.

8. Rolando Mandragora

Acquisto più caro della storia dell’Udinese. Arrivato dalla Juventus per 20 milioni di euro avendo giocato solo una volta con il club di Torino, che possiede il diritto di recompra.

9. Alberto Aquilani

Dopo più di sei stagioni alla Roma ad altissimo livello passa al Liverpool per circa 20 milioni di euro. Resterà una sola stagione in Inghilterra per poi tornare in Italia nel Milan.

10. Manuele Blasi

Nella stagione 02/03 passa dal Perugia alla Juventus per 17 milioni di euro. L’avventura torinese non sarà memorabile ed una lunga serie di prestiti lo allontaneranno dal club bianconero.

