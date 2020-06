Transfermarkt, classifica calciatori più costosi: Mbappe batte Sterling e Neymar

Transfermarkt ha stilato la classifica dei calciatori più costosi al mondo. Al 1° posto Mbappé, 2° e 3° Sterling e Neymar. CR7 fuori dalla Top 10.

Tra campionati che hanno riaperto i battenti già da un po’ e altri che si apprestano a ripartire, Transfermarkt, noto sito specializzato in mercato, ha stilato la classifica dei calciatori più costosi al mondo. Una graduatoria che, in linea di massima, già immaginavamo, ma che ci lascia straniti nel non leggere il nome di Cristiano Ronaldo tra i pedatori più costosi della Terra.

I 100 milioni spesi dalla Juventus appena due anni fa per strapparlo al Real Madrid non permettono infatti al fenomeno portoghese di entrare nella Top 10 di questa speciale classifica. C’è invece Lionel Messi che si posiziona al 9° posto con i suoi 112 milioni di valore. Ma senza perderci in chiacchiere vediamo nel dettaglio la Top 10 dei calciatori più costosi del pianeta.

Classifica calciatori più costosi: Mbappé è quello che vale di più.

Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), valore di mercato: 180 milioni di euro

Raheem Sterling (Manchester City), valore di mercato: 128 milioni di euro

Neymar (Paris Saint Germain), valore di mercato: 127 milioni di euro

Harry Kane (Tottenham), valore di mercato: 120 milioni di euro

Mohamed Salah (Liverpool), valore di mercato: 120 milioni di euro

Sadio Mané (Liverpool), valore di mercato: 120 milioni di euro

Kevin De Bruyne (Manchester City), valore di mercato: 120 milioni di euro

Jadon Sancho (Borussia Dortmund), valore di mercato: 117 milioni di euro

Lionel Messi (Barcellona), valore di mercato: 112 milioni di euro

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), valore di mercato: 99 milioni di euro

