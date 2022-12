Tragedia sfiorata Argentina. Caos totale durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali dell’Albiceleste. Cinque giocatori sfiorano la tragedia ed il tutto viene ripreso in diretta TV.

Notte in bianco in Argentina, per via della tanta felicità. L’Albiceleste ha vinto il Mondiale ed i supporters argentini non si sono fatti attendere ed hanno immediatamente accolto la propria nazionale. Milioni e milioni di persone si sono riversate per le principali strade. Nonostante l’aereo sia arrivato alle due di notte, tutti i tifosi erano lì in attesa per l’arrivo dei propri beniamini.

La stanchezza per il lungo e duro viaggio da Doha a Buenos Aires ha subito lasciato spazio al grande entusiasmo della Scaloneta, che è stata travolta da una fiumana di entusiasmo. Un clima così gioioso che persino il Governo non ha resistito, decretando il 20 dicembre come festa nazionale. I giocatori dell’Argentina sono stati protagonisti della solita passerella sull’autobus.

Tragedia sfiorata Argentina, cinque calciatori evitano il peggio

A bordo del mezzo c’era l’attesissimo Leo Messi assieme agli juventini Leandro Paredes e Ángel Di María, con Nicolás Otamendi e l’ex Udinese Rodrigo De Paul. I giocatori erano situati sulla parte alta del mezzo ed erano intenti a festeggiare. Ad un certo punto, però, il bus prende un’altra strada e i giocatori per poco non sfiorano dei cavi elettrici all’altezza delle loro teste.

Per fortuna sono riusciti a spostarsi giusto in tempo, visto che sarebbe potuto capitare di peggio. Paredes è l’ultimo ad accorgersene e perde persino il proprio cappellino. La tragedia sfiorata è stata ripresa anche dalle TV argentine e il video è diventato subito virale sui social. Tutto alla fine è andato per il verso giusto con il popolo argentino che praticamente non ha dormito, festeggiando fino al mattino assieme alla nazionale di Lionel Scaloni.