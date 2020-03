Tragedia in Guinea: muoiono in un incidente stradale 9 giocatori dell’Etoile

Tragedia nel mondo dello sport: morti in un incidente stradale ben 9 giocatori dell’Etoile de Guinee.

Letteralmente ‘Stella di Guinea’, tradotto dal francese, lingua ufficiale appunto della Guinea, ovviamente nazione di provenienza del club.

Il tutto avviene a circa 250 Km dalla capitale Conakry, dove il minibus che trasportava 27 passeggeri, ovviamente membri della squadra, è finito fuori strada per eccesso di velocità.

9 appunto le vittime, il resto dei passeggeri se l’è cavata con ferite più o meno gravi, ma alla fine recuperabili.

Questo è quanto riportato dalle fonti primarie, sia la LGFP, in inglese di Guinea Professional Football League, per l’appunto la lega calcio guineana, e il quotidiano sportivo francese L’Equipe.

La squadra dell’Etoile era in viaggio nella città di Kankan, dove avrebbe dovuto disputare la trasferta in casa del Karfamoriah, valida per la prima giornata della Serie B della Guinea-Ligue 2, come quella francese.

In mezzo alla tragedia, un sospiro di sollievo arriva per uno dei giocatori dell’Etoile: si tratta di Almamy Keita, curiosamente cugino di Naby, giocatore del Liverpool.

Almany era inizialmente stato annoverato fra le vittime, notizia fortunatamente smentita in seguito da due fonti più che autorevoli.

In primis la Fella Sports Management, l’agenzia sportiva che gestisce i diritti del giocatore, che in un comunicato ufficiale lo dichiara vivo, ricoverato in ospedale in condizioni stabili e tutto sommato buone.

Appena una commozione cerebrale e nessun infortunio da segnalare, in attesa di esiti di ulteriori e più approfonditi esami medici.

Fa eco, è il termine giusto, il quotidiano “Liverpool Echo”, che ribadisce le buone condizioni in cui versa il giocatore.

Consolazione che rimane comunque una goccia in un infinito mare di tristezza e tragedia.

