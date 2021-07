Tour de France 2021: Cavendish primo a Châteauroux

Mark Cavendish vince la seconda volata di questo Tour de France. Dopo il successo a Fougères, arriva l’affermazione sul traguardo di Chateaux Roux, la terz in carriera per lui.

Ancora Mark Cavendish: il leone britannico piazza un altro ruggito al Tour de France 2021 e, dopo aver primeggiato nella volata a Fougères, si prende anche il traguardo di Châteauroux, nella tappa di 160 km che partiva da Tours. Terza affermazione per il corridore della Deceuninck su quest’arrivo, dopo aver centrato la vittoria anche nel 2008 (prima vittoria al Tour) e nel 2011.

Cavendish ha battuto in volata gli uomini della Alpecin Jasper Philipsen e Tim Merlier, cui non è riuscito di replicare il successo nella Lorient-Pontivy. Terzo un altro dei superfavoriti di oggi, Nacer Bouhanni dell’Arkea, mentre a ruota seguono alcuni dei migliori velocisti in gruppo, tra cui Sagan e Demare.

Inizio di tappa molto movimentato, con una fuga ad otto che includeva anche un uomo di classifica come Kasper Asgreen, che ha provato a sorprendere la maglia gialla Van der Poel attaccando da lontano. Proprio per la sua posizione in generale, il danese non ha ricevuto la collaborazione auspicata (in fuga c’era anche un uomo della Alpecin, il belga Rickaert). Così, dopo una prima ora di corsa scivolata via alla media di quasi 50 km/h, il gruppo ha lentamente riassorbito gli attaccanti, lasciando soli in avanscoperta due corridori comunque di rilievo come Van Aert (Ag2R) e Kluge (Lotto).

La fuga si è esaurita ad appena due chilometri dall’arrivo, dopo essere stati comunque sempre sotto controllo del gruppo che non ha mai lasciato loro un vantaggio superiore ai due minuti. A lanciare la volata finale, dopo il lavoro preparatorio della Alpecin, è stato Philipsen, ma il belga non è riuscito a regalarsi il successo perché negli ultimi metri è stato ripreso da un Cavendish che pare più che mai intenzionato a tenersi stretta la maglia verde fino a Parigi.

Migliori Bookmakers AAMS