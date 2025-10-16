Totti avverte la Roma: Contro l’Inter servirà l’elmetto, sarà una battaglia

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del big match di sabato sera tra Roma e Inter, in programma allo Stadio Olimpico alle 19:45 (18:45 GMT). Una sfida ad alta tensione, che vedrà la squadra giallorossa affrontare una delle formazioni più in forma della Serie A

“Ho giocato questa partita tante volte e so benissimo cosa significa, soprattutto in un momento come questo, con la Roma in testa alla classifica”, ha dichiarato Totti. “È una di quelle gare in cui non serve giacca e cravatta, ma l’elmetto. L’Inter è probabilmente la squadra più elegante del campionato, ma sarà una battaglia.”

Totti indica il giocatore decisivo: “Cristante farà la differenza”

Quando gli è stato chiesto chi potrebbe essere l’uomo decisivo dell’incontro, Totti non ha esitato a fare un nome sorprendente:

“Potrei sembrare banale, perché giocatori come Lautaro Martínez e Dybala sono capaci di cambiare una partita in qualsiasi momento. Ma se devo scegliere qualcuno che farà davvero la differenza, dico Bryan Cristante.”

L’ex numero 10 ha poi spiegato la sua scelta:

“Come ho detto, sarà una battaglia, e quando serve andare in campo con l’elmetto sono i centrocampisti a essere fondamentali. Cristante è un giocatore su cui puoi sempre contare. Daniele De Rossi aveva ragione quando disse che la Roma deve sempre avere uno come lui. Ha un’intelligenza calcistica notevole e viene spesso sottovalutato, ma la sua presenza si sente eccome. Bryan ti dà sempre qualcosa in più e non si tira mai indietro nei contrasti.”

Dybala verso il rientro, Thuram e Darmian out per l’Inter

Sul fronte formazioni, Paulo Dybala potrebbe tornare dal primo minuto dopo i recenti problemi fisici, mentre Angelino resta in dubbio a causa di una bronchite. In casa Inter, invece, Marcus Thuram e Matteo Darmian saranno assenti, complicando le scelte di Simone Inzaghi.

La Roma di Gasperini sogna in grande

Sotto la guida di Gian Piero Gasperini, la Roma ha avuto un avvio di stagione straordinario ed è attualmente in vetta alla classifica insieme al Napoli. Totti, però, invita alla calma:

“Spero che possano continuare così fino alla fine. È un percorso lungo e siamo solo all’inizio, quindi bisogna aspettare prima di giudicare. Se con 7-8 partite alla fine saranno ancora tra le prime, allora potranno davvero sognare. Ma già adesso posso dire che questa squadra ha tutto per puntare a un posto in Champions League, che deve restare l’obiettivo principale.”

“Roma per sempre, mai avuto rimpianti”

Infine, Totti ha ricordato la sua scelta di restare sempre fedele alla maglia giallorossa, nonostante le offerte ricevute da club prestigiosi come Inter e Real Madrid:

“Ho passato 25 anni alla Roma e non cambierei quella decisione per nulla al mondo. È stata una scelta diversa da quella di molti altri giocatori, ma era quella giusta per me.”

La leggenda giallorossa, ancora oggi simbolo eterno della romanità, non ha dubbi: contro l’Inter non sarà solo una partita, ma una prova di carattere e orgoglio per una Roma che sogna di tornare grande.

