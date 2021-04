Tottenham-Manchester United Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 11-4-2021

Le due squadre, impegnate nella ricerca di un posto in Champions League, si affrontano in un match valevole per la 31° giornata.

Tottenham-Manchester United è il piatto forte offerto dalla domenica di Premier League. Le due squadre sono impegnate a confermare il proprio rendimento o recuperare terreno per centrare la qualificazione in Champions. Difficile infatti che la squadra di Solskjaer riesca ad attaccare il primo posto occupato dal Manchester City, che ha ben 14 punti di margine sui rivali cittadini e si avvia alla vittoria dello Scudetto. La squadra di Mourinho ha avuto un andamento troppo altalenante, ha vinto una sola gara delle ultime tre, ma si mantiene comunque in scia del Chelsea quarto in classifica e cerca un’affermazione di prestigio per darsi ancora maggior slancio.

Tottenham-Manchester United

Tottenham-Manchester United: le ultime sulle formazioni

Il Tottenham ha qualche problema sulle fasce, vista l’indisponibilità di Doherty e Ben Davies. Al loro posto Mourinho dovrebbe optare per la coppia Tanganga-Reguillon. Il giovane terzino britannico ha giocato le ultime due partite contro Aston Villa e Newcastle, dimostrando di essere un calciatore solido, soprattutto in fase difensiva. Per il resto, solito 4-2-3-1, con Lloris a difendere i pali della porta; Rodon e Sanchez i presìdi centrali; in mediana la coppia Ndombele-Hojbjerg; Kane sarà il riferimento offensivo, con alle spalle Son, Lo Celso e Lucas Moura.

Alcune assenze per Solskjaer, soprattutto in difesa: mancheranno Jones (problemi al ginocchio) e Bailly (positività al Covid), oltre al lungodegente Martial. I “diavoli rossi” si dovrebbero dunque schierare con il 4-2-3-1: Henderson in porta; linea a quattro composta da Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Pogba e Fred in mediana, con Cavani supportato da Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford.

Tottenham-Manchester United: le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Tanganga, Sanchez, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Son, Lo Celso, Lucas Moura; Kane. Allenatore: Mourinho

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer

Dove vedere Tottenham-Manchester United in diretta Tv e streaming

La gara tra Tottenham e Manchester United, in programma oggi alle ore 17:30, verrà trasmessa in diretta tv dai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming, per tutti gli abbonati, attraverso il servizio Nowtv.

Precedenti e statistiche Tottenham-Manchester United

All’andata finì con un punteggio tennistico: netto 6-1 del Tottenham nella tana dell’Old Trafford, che aveva fatto sperare in una stagione ben diversa da parte dei londinesi. Il Manchester United ha comunque una tradizione più favorevole nel confronto diretto, dacché negli ultimi cinque incontri ha vinto tre volte e pareggiato una. Inoltre, la squadra di Solskjaer non perde in trasferta contro gli “Spurs” dal gennaio del 2018. Storicamente, gli scontri tra queste due squadre sono ben 195: in vantaggio il Manchester United con un bilancio di 92 vittorie contro 53. 50 sono i pareggi.

Migliori Bookmakers AAMS