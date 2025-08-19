Pronostici calcio oggi Martedì 19 Agosto 2025: Champions League, Liga e Clausura argentino

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La giornata di oggi propone un programma ricco tra playoff di Champions League, il debutto della Liga spagnola e le sfide del campionato argentino. I match più attesi sono senza dubbio quelli delle qualificazioni alla massima competizione europea, con squadre abituate a palcoscenici internazionali che vogliono conquistarsi l’accesso alla fase a gironi. In Spagna riflettori sul Real Madrid, mentre in Argentina spazio a incroci equilibrati e sempre combattuti.

⚠️ Avviso: Questi pronostici non sono garanzia di vincita, ma analisi basate su dati statistici e stato di forma. La selezione odierna comprende partite studiate per multiple e scommesse mirate, sfruttando anche i bonus benvenuto dei bookmaker.

Stella Rossa – Pafos (ore 21:00)

La Stella Rossa ha grande esperienza nei preliminari e davanti al proprio pubblico difficilmente sbaglia. Il Pafos ha sorpreso eliminando la Dinamo Kiev, ma la solidità dei serbi, imbattuti da tre turni di qualificazione, potrebbe fare la differenza. Gara in cui ci aspettiamo una vittoria interna.

Pronostico: 1

Rangers – Club Brugge (ore 21:00)

All’Ibrox si prevede grande atmosfera, ma il Club Brugge ha esperienza europea e un organico offensivo temibile. I Rangers proveranno a sfruttare il fattore campo, ma i belgi possono strappare un risultato positivo.

Pronostico: 2

Ferencvaros – Qarabag (ore 21:00)

Sfida apertissima, ma il fattore campo pesa: il Ferencvaros ha vinto con autorità i turni precedenti davanti ai propri tifosi. Gli azeri sono ostici, ma in trasferta soffrono.

Pronostico: 1

Real Madrid – Osasuna (ore 21:00)

Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso debutta in Liga con Mbappé e Vinicius pronti a trascinare l’attacco. L’Osasuna è solido ma inferiore tecnicamente, per cui il Bernabéu dovrebbe festeggiare i tre punti.

Pronostico: 1

Sarmiento Junín – Atlético Tucumán (ore 00:00)

Numeri simili in attacco e difesa per le due squadre, che si trovano a metà classifica con un andamento equilibrato. Match bloccato con alta possibilità di parità.

Pronostico: X

Talleres Córdoba – San Martín San Juan (ore 02:00)

Il Talleres cerca riscatto e può sfruttare il fattore campo contro un San Martín poco incisivo fuori casa. Precedenti favorevoli ai padroni di casa.

Pronostico: 1

Tabella pronostici 19 Agosto 2025