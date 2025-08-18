Sinner shock: si ritira alla finale di Cincinnati, vince Alcaraz

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nella Finale di Cincinnati contro Alcaraz per problemi fisici e Alcaraz gli dedica un messaggio commovente.

Jannik Sinner a fine partita ha confermato di essere sceso in campo già debilitato da un problema fisico e, dopo appena cinque game, si è reso conto di non poter proseguire la finale.

Sinner – Stadiosport.it

Carlos Alcaraz ha voluto dedicare un pensiero toccante a Jannik Sinner dopo l’inatteso epilogo della finale del Cincinnati Open scrivendo sulla telecamera il messaggio “I’m Sorry”.

Il tennista italiano, numero 1 del mondo, si è infatti ritirato dopo appena cinque game a causa di un malessere che lo aveva colpito già dal giorno precedente.

Sinner non è riuscito a conquistare neppure un gioco e ha dovuto alzare bandiera bianca dopo soli 23 minuti di partita, lasciando attonito il pubblico che attendeva con trepidazione la sfida tra i due migliori giocatori del mondo.

Anche Alcaraz, pur vincendo il titolo, non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto di fronte a una situazione così amara.

Al posto di festeggiare il titolo, lo spagnolo ha voluto inviare i suoi auguri a Jannik Sinner, sottolineando che tornerà più forte dopo questo ritiro improvviso che ha interrotto troppo presto l’ennesimo capitolo della loro rivalità.

Quella del Cincinnati Open era la quarta sfida stagionale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due giovani fenomeni già protagonisti di finali prestigiose a Roma, al Roland Garros e a Wimbledon.

Anche stavolta ci si aspettava un confronto spettacolare, ma il malessere dell’azzurro ha interrotto tutto troppo presto, impedendo al match di rispettare le attese.

L’avvio di Alcaraz è stato travolgente: lo spagnolo non ha lasciato spazio al numero 1 del mondo, strappandogli punti consecutivi fino a portarsi rapidamente sul 5-0 nel primo set.

È stato allora che Sinner ha compreso di non poter proseguire: la malattia gli impediva di competere al livello più alto, costringendolo al ritiro e lasciando incompiuta un’altra pagina della loro intensa rivalità.

Carlos Alcaraz signed the camera after Jannik Sinner retired in the Cincinnati final:



“Sorry Jannik ” pic.twitter.com/OAqyKKY0UT — The Sports Geek (@TheSports_Geek) August 18, 2025

“Come hai detto tu Jannik, non è in questo modo che voglio vincere le partite, non è così che voglio alzare un trofeo” ha dichiarato Alcaraz, rivolgendosi al numero 1 del mondo che lo aveva battuto nella finale di Wimbledon solo un mese fa.

Alcaraz consola Sinner: “Sei un vero campione, tornerai più forte”

Carlos Alcaraz ha scelto parole di grande rispetto e affetto nei confronti di Jannik Sinner dopo il ritiro nella finale del Cincinnati Open. “Devo solo dire scusa. So e capisco come ti puoi sentire adesso. Tutto quello che posso dire… come ho già detto tante volte, sei davvero un campione. Sono sicuro che da questa situazione tornerai meglio di prima, ancora più forte. Lo fai sempre. È quello che fanno i veri campioni. E tu lo sei davvero. Mi dispiace e torna più forte”, ha dichiarato lo spagnolo.

A testimonianza del suo pensiero, Alcaraz ha anche scritto la frase “Sorry Jannik” sull’obiettivo della telecamera a bordo campo, un gesto che ha commosso i tifosi e reso ancora più speciale il messaggio di incoraggiamento al rivale e amico.

Ci sono stati momenti insoliti durante la consegna del trofeo del Cincinnati Open a Carlos Alcaraz. Per lo spagnolo si tratta del primo successo in questo torneo e dell’ottavo titolo in carriera nei tornei ATP Masters 1000.

Sinner si scusa con i tifosi e pensa già agli US Open

La finale, però, ha avuto un epilogo amaro: Jannik Sinner è apparso subito in difficoltà, con movimenti rallentati e colpi poco precisi. L’azzurro ha perso tre volte il servizio nei primi cinque game prima di alzare bandiera bianca, lasciando il campo tra la delusione dei tifosi.

Dopo il ritiro nella finale del Cincinnati Open, Jannik Sinner ha confermato di essere stato colpito da un malessere che ne ha compromesso le condizioni fisiche. Una situazione che preoccupa in vista dell’imminente difesa del titolo agli US Open 2025, al via domenica a New York. Il numero 1 del mondo, inoltre, sembra destinato a rinunciare alla partecipazione al nuovo torneo di doppio misto con Katerina Siniakova, in programma da martedì.

Durante la cerimonia di premiazione, Sinner si è rivolto direttamente al pubblico di Cincinnati, scusandosi per il ritiro anticipato e congratulandosi con Carlos Alcaraz e il suo team per la conquista del sesto titolo stagionale. “Di solito inizio parlando dell’avversario, ma oggi devo iniziare da voi ha dichiarato l’azzurro. “Mi dispiace tantissimo deludervi. Da ieri non mi sentivo bene, pensavo di stare meglio durante la notte, ma invece è peggiorato.”

Nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione del Cincinnati Open, Jannik Sinner ha spiegato con sincerità le difficoltà affrontate in finale. “Ho provato a resistere e a trasformarla almeno in una piccola partita, ma non ce l’ho fatta. Mi dispiace tantissimo per tutti voi” ha dichiarato l’azzurro, rivolgendosi ai tifosi presenti sugli spalti.

“Capisco che alcuni di voi lunedì magari dovevano lavorare o avevano altri impegni, quindi vi chiedo scusa di nuovo” ha aggiunto il numero 1 del mondo. Poi le parole di rispetto verso il rivale: “Carlos, complimenti. Un altro titolo, anche se non nel modo in cui volevi vincere. È incredibile la stagione che stai facendo. Tu e il tuo team state facendo cose straordinarie, continuate così. Ti auguro il meglio per gli US Open e per il resto della stagione.”