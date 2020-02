Tottenham-Lipsia in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-2-2020

Harry Kane

Tottenham-Lipsia è la sfida valida per l’ottavo di finale d’andata di Champions League che si disputerà domani sera, 19 Febbraio, alle ore 21.00 quando le due formazioni scenderanno in campo al Tottenham Hotspur Stadium. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ci sarà Son al posto dell’infortunato Kane mentre il Lipsia si affiderà alla propria stella Timo Werner

Dopo una lunga pausa, si torna a parlare di Champions League. Martedì 18 e mercoledì 19 Febbraio, sono infatti in programma le prime quattro partite degli ottavi di finale. Tra queste la sfida tra il Tottenham ed il Lipsia.

Mercoledì 19 Febbraio alle ore 21:00, gli inglesi ospiteranno la squadra di Julian Nagelsmann presso il Tottenham Hotspur Stadium in un match che si prospetta come uno dei più avvincenti per l’incertezza del risultato che potrebbe maturare.

I vice campioni d’Europa inglesi, dopo l’arrivo di Mourinho sulla panchina, sembrano aver ritrovato la strada della competitività in Premier League. Reduci da 3 vittorie consecutive, delle quali l’ultima collezionata contro l’Aston Villa, mancano alla sconfitta da inizio Gennaio e sono attualmente al quinto posto in classifica.

Diverso è il discorso in Champions il cui percorso degli Spurs, durante i gironi, sembra essere più travagliato dal momento che sono riusciti ad ottenere solamente dieci punti, posizionandosi dietro al Bayern. Tre le vittorie in totale dei londinesi, con l’aggiunta di un pareggio e di due capitolazioni. Arduo compito per Josè Mourinho che dovrà cercare di portare la sua squadra più avanti possibile.

Un ottimo momento in Bundesliga per la squadra di Nagelsmann, confermato dal recente 3-0 rifilato al Werder Brema e dalla conquista del secondo posto in classifica. Gli ospiti si sono qualificati per la prima volta nella loro storia agli ottavi di Champions e sono riusciti a concludere brillantemente la fase a gruppi in prima posizione davanti al Lione. Per il Tottenham, i tedeschi sono un avversario da non sottovalutare, in possesso di tutte le carte in regola per ribaltare i pronostici che per questa sfida li vedono come sfavoriti.

Ultime sulle formazioni di Tottenham – Lipsia

Il Tottenham ha recentemente perso due dei suoi giocatori più forti: Harry Kane, la cui stagione è stata compromessa a causa dell’infortunio ai tendini della coscia sinistra e resterà fuori fino alla fine di aprile, inizio maggio ed il centrocampista Christian Dannemann Eriksen, il quale è stato recentemente ceduto all’Inter. L’allenatore non potrà fare a meno di affidarsi a Son Heung-Min, che ha realizzato 9 reti nelle ultime 10 gare da titolare in Champions e agirà nel ruolo di prima punta. In suo supporto, sulla trequarti ci saranno Lucas Moura, Alli e Bergwjin, In mediana appare sicuro del posto Winks affiancato da Lo Celso infine in difesa spazio al portiere Lloris e la coppia centrale Sanchez-Alderweireld.

Proveranno a opporsi agli Spurs, il tanto desiderato Timo Werner e Emil Forsberg autori di più della metà delle reti totali del Lipsia in Champions League. Il resto della formazione dovrebbe vedere Gulàcsi tra i pali, con i tre di difesa che saranno Klostermann, Upamecano e Halstenberg. A centrocampo spazio ai mediani Sabitzer e Laimer, mentre sulle ali agiranno Angelino e Adams. In avanti il già menzionato Werner sarà fiancheggiato da Nkunku e Forsberg. Saranno assenti invece: Kampl, Konaté e Orban.

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier, Dier, Winks, Lucas Moura, Alli, Bergwjin, Son. All Mourinho

Probabile formazione Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino, Dani Olmo, Schick, Werner. All. Nageslmann

Come vedere Tottenham- Lipsia in Diretta TV e Streaming Live:

Il match tra inglesi e tedeschi, sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky mentre per chi desidera seguire il match direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go.

Precedenti Tottenham – Lipsia:

Gara che è un debutto assoluto nelle competizioni UEFA. Non ci sono precedenti tra le due squadre. Il Tottenham è stata finalista nello scorso anno contro il Liverpool, perdendo contro la squadra di Klopp. Il Lipsia è invece al debutto assoluto in Champions League, avendo disputato solo due Europa League in precedenza.

