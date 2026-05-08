Torino – Sassuolo LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 36° Giornata

Dove vedere Torino – Sassuolo in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Venerdì 8 Maggio ore 20:45.

Torino e Sassuolo daranno il via alla 36ª giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì sera in programma a Torino, una sfida che può pesare molto nella corsa a un piazzamento nella parte sinistra della classifica. Entrambe le squadre arrivano alla gara con l’obiettivo di chiudere il campionato nel miglior modo possibile, anche se il momento recente racconta due situazioni differenti.

Il Torino ha rallentato nelle ultime settimane, raccogliendo appena un punto nelle ultime tre partite. Un rendimento che ha complicato la rincorsa dei granata, ora meno favoriti rispetto ad altre concorrenti per un possibile piazzamento nella metà alta della classifica. La squadra dovrà quindi sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità, punti e fiducia in vista del finale di stagione.

Il Sassuolo, invece, si presenta all’appuntamento con maggiore entusiasmo dopo il prestigioso successo contro il Milan. I neroverdi occupano il decimo posto e possono ancora consolidare la propria posizione, trasformando questo finale di campionato in un’occasione per confermare crescita, qualità offensiva e ambizione. La trasferta contro il Torino rappresenta dunque un test importante per capire se la vittoria contro i rossoneri possa diventare il punto di svolta definitivo della stagione.

La partita tra Torino e Sassuolo si annuncia quindi equilibrata e ricca di motivazioni, con i granata chiamati a reagire davanti al proprio pubblico e i neroverdi intenzionati a difendere un piazzamento prezioso nella parte centrale-alta della Serie A.

Formazioni Ufficiali di Torino – Sassuolo:

TORINO (3-5-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis; Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. All. D’Aversa.

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

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Dove vedere Torino – Sassuolo in Diretta TV e streaming:

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La sfida Torino – Sassuolo di Venerdì 8 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Torino – Sassuolo su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Torino:

La stagione del Torino non può essere considerata pienamente soddisfacente per i tifosi granata, ma il club piemontese ha almeno raggiunto con largo anticipo l’obiettivo minimo della permanenza in Serie A. Dopo una fase complicata, in cui la squadra era progressivamente scivolata verso zone meno tranquille della classifica, la società ha deciso di cambiare guida tecnica nel corso del campionato, trovando in Roberto D’Aversa l’uomo capace di dare una svolta al rendimento della squadra.

L’arrivo di Roberto D’Aversa ha prodotto effetti importanti sul percorso del Torino, che sotto la sua gestione ha conquistato 14 punti in nove partite, risalendo gradualmente la graduatoria e tornando a guardare con maggiore ambizione al finale di stagione. Tra i risultati più significativi di questo periodo spicca il pareggio per 2-2 contro l’Inter, arrivato al termine di una grande reazione contro una squadra che avrebbe poi conquistato lo Scudetto. Quel risultato aveva alimentato la sensazione di un gruppo ritrovato, più solido mentalmente e più competitivo anche contro avversari di altissimo livello.

La sconfitta per 2-0 contro l’Udinese nell’ultimo turno ha però frenato nuovamente l’entusiasmo, complicando la rincorsa a un piazzamento tra le prime dieci della classifica. Per il Torino, chiudere nella parte sinistra della graduatoria rappresenterebbe un traguardo importante, soprattutto considerando le difficoltà vissute nella prima parte della stagione. Per riuscirci, i granata dovranno iniziare le ultime tre giornate con una vittoria contro il Sassuolo, provando anche a completare una doppia affermazione stagionale sui neroverdi, impresa riuscita soltanto una volta nella loro storia in Serie A.

Come arriva il Sassuolo:

Il Sassuolo arriva invece alla sfida con una posizione di classifica più favorevole e con prospettive decisamente interessanti. Dopo aver vinto il confronto d’andata per 1-0 a dicembre, la squadra emiliana si presenta a Torino con otto punti di vantaggio sui granata e con una concreta possibilità di chiudere il campionato nella metà alta della classifica. Per una formazione tornata in Serie A dopo la promozione dalla categoria inferiore, il rendimento attuale rappresenta un segnale di grande maturità e conferma la qualità del lavoro svolto durante la stagione.

Il principale obiettivo del Sassuolo, ovvero la salvezza, è stato raggiunto senza particolari affanni, permettendo ora ai neroverdi di giocare con maggiore libertà e senza la pressione della lotta per non retrocedere. Il dato più significativo riguarda i 26 punti conquistati nelle ultime 14 partite, un cammino che ha permesso alla squadra di consolidarsi a centro classifica e di togliersi diverse soddisfazioni contro avversari di prestigio. Il successo più recente, il 2-0 casalingo contro il Milan, ha dato ulteriore forza al finale di stagione degli emiliani.

Contro i rossoneri è stato ancora una volta Domenico Berardi a lasciare il segno, confermandosi uomo simbolo del Sassuolo e autentico specialista nelle sfide contro il Milan. Il suo gol in avvio ha indirizzato la partita, poi diventata ancora più favorevole ai neroverdi dopo l’espulsione tra le fila milaniste. Nella ripresa, Armand Laurienté ha firmato il raddoppio, chiudendo una vittoria preziosa sia per la classifica sia per il morale della squadra.

Il confronto con la stagione precedente rende ancora più evidente la crescita del Sassuolo. Dopo i soli 30 punti raccolti nel campionato 2023-2024, concluso con la retrocessione in Serie B, i neroverdi hanno già raggiunto quota 49 punti con tre giornate ancora da disputare. In teoria, la squadra emiliana può ancora ambire a un piazzamento molto alto, persino vicino alla settima posizione, anche se servirà un finale quasi perfetto e risultati favorevoli dagli altri campi.

La trasferta di Torino resta però un banco di prova complesso. Il Sassuolo non vince lontano da casa da febbraio, mentre il rendimento interno del Torino è migliorato nelle ultime settimane, rendendo la sfida dell’anticipo particolarmente equilibrata. Da una parte ci sono i granata, obbligati a reagire dopo il passo falso con l’Udinese per restare agganciati al sogno top ten; dall’altra i neroverdi, forti della salvezza già acquisita e desiderosi di trasformare il finale di stagione in una corsa ambiziosa verso la parte alta della Serie A.

Pronostico Torino-Sassuolo: possibile pareggio con gol

Il pronostico per Torino-Sassuolo porta verso un possibile 2-2, risultato che fotografa bene l’equilibrio di una partita tra due squadre ormai libere dalle pressioni più pesanti della stagione. Nei precedenti 11 confronti in Serie A giocati a Torino, queste due formazioni hanno pareggiato soltanto una volta, ma l’incrocio di venerdì può avere caratteristiche diverse rispetto al passato.

Il Torino non è più coinvolto nella lotta salvezza e può provare a chiudere il campionato con maggiore coraggio, cercando una vittoria utile per alimentare le speranze di entrare nella parte sinistra della classifica. Il Sassuolo, allo stesso modo, ha già centrato l’obiettivo principale della permanenza in Serie A e può affrontare l’ultima parte della stagione con leggerezza, qualità offensiva e ambizione.

Proprio l’assenza di una pressione estrema potrebbe favorire una gara più aperta, con entrambe le squadre pronte ad attaccare senza troppi calcoli. I granata avranno il vantaggio del fattore campo, ma i neroverdi arrivano con entusiasmo e con diversi giocatori capaci di incidere negli ultimi metri. Per questo motivo, l’ipotesi di una sfida ricca di occasioni e gol appare concreta.

Pronostico: Torino-Sassuolo 2-2