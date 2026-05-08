Serie B: Possibili Play Off e Promozione Diretta in A

La situazione playoff in Serie B resta ancora molto intricata alla vigilia dell’ultima giornata. Una parte della griglia è già definita, ma resta da assegnare l’ultimo posto utile per accedere agli spareggi promozione.

Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia hanno già conquistato matematicamente la qualificazione ai play off mentre alle loro spalle la corsa per l’ottava posizione è ancora apertissima.

I rosanero di Filippo Inzaghi chiuderanno la regular season già certi del quarto posto, un piazzamento importante perché consente di affrontare la fase playoff da una posizione favorevole.

Il Catanzaro sarà quinto, il Modena sesto e la Juve Stabia settima. Queste quattro squadre conoscono già il proprio destino nella griglia, anche se l’ultima giornata servirà comunque per arrivare agli spareggi con ritmo, fiducia e condizione.

Frosinone e Monza si giocano la seconda promozione diretta

La situazione per la promozione diretta è la più semplice da leggere. Il Venezia ha già conquistato il ritorno in Serie A, mentre il secondo posto è una questione tra Frosinone e Monza.

Il Frosinone è padrone del proprio destino. Ai ciociari manca un solo punto per festeggiare la promozione diretta e basterà quindi un pareggio in casa contro il Mantova per chiudere il discorso. La squadra arriva all’ultima giornata con un vantaggio prezioso e con la possibilità di completare la stagione davanti al proprio pubblico.

Il Monza, invece, deve sperare in una combinazione molto più complicata. I brianzoli possono ancora salire direttamente in Serie A, ma solo vincendo contro l’Empoli e contando contemporaneamente sulla sconfitta del Frosinone contro il Mantova. Un incastro difficile, ma ancora matematicamente possibile.

Cinque squadre in corsa per l’ultimo posto playoff

Il vero nodo riguarda l’ottava posizione. Avellino, Cesena e Mantova sono appaiate a quota 46 punti, mentre Carrarese e Sampdoria restano ancora vive a quota 44. La distanza minima tra le squadre rende l’ultima giornata potenzialmente decisiva, con scenari che possono cambiare in base a un gol, a una classifica avulsa o a un risultato inatteso.

L’Avellino parte in vantaggio negli incastri a pari punti con Cesena e Mantova. In caso di arrivo a tre a quota 46, sarebbero infatti gli irpini ad avere la meglio. Questo dettaglio pesa molto, perché permette alla squadra di Ballardini di affrontare l’ultima gara con una posizione leggermente più favorevole rispetto alle dirette concorrenti.

La situazione può però diventare molto più complessa se dovessero rientrare anche Carrarese e Sampdoria. In uno scenario clamoroso con cinque squadre tutte a quota 47 punti, sarebbe il Cesena a qualificarsi ai playoff. Una combinazione difficile, ma ancora possibile, che rende la corsa all’ottavo posto una delle più interessanti dell’ultimo turno.

Avellino-Modena: gli irpini hanno il destino nelle proprie mani

L’Avellino ospiterà il Modena, squadra già certa del sesto posto e con la testa proiettata al preliminare playoff contro la Juve Stabia. Per gli irpini si tratta di una grande occasione: vincere significherebbe blindare l’ottava posizione senza dover dipendere dagli altri campi.

La squadra di Ballardini dovrà però evitare di sottovalutare l’impegno.

Il Modena, pur avendo già definito la propria posizione, potrebbe utilizzare l’ultima giornata per mantenere alta l’intensità in vista degli spareggi. Per questo motivo, l’Avellino dovrà giocare con equilibrio, cercando di imporre il proprio ritmo senza farsi prendere dalla tensione.

L’aspetto mentale sarà decisivo. Sapere di essere favoriti negli incastri può aiutare, ma può anche trasformarsi in un peso se la partita dovesse complicarsi. Gli irpini hanno un vantaggio sulla carta, ma dovranno trasformarlo in campo con una prestazione solida.

Cesena e Mantova inseguono: sfide decisive contro Padova e Frosinone

Il Cesena affronterà il Padova, una squadra ormai salva e senza reali obiettivi di classifica. Sulla carta può sembrare un impegno favorevole, ma l’ultima giornata spesso nasconde insidie proprio contro avversari mentalmente liberi.

I bianconeri dovranno vincere e sperare che l’Avellino non faccia lo stesso, oppure rientrare in uno scenario di classifica avulsa favorevole.

La stagione del Cesena ha avuto un andamento particolare e, secondo le ricostruzioni, la squadra avrebbe perso terreno dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Ashley Cole al posto di Mignani. Ora, però, non c’è più spazio per guardare indietro.

L’ultima giornata vale un’intera stagione e il Cesena dovrà cercare una prestazione concreta, senza calcoli e senza dipendere solo dalle notizie provenienti dagli altri campi.

Il Mantova, invece, sarà di scena sul campo del Frosinone, una delle trasferte più complicate della giornata.

La squadra lombarda ha appena conquistato la permanenza in categoria grazie al successo contro il Monza, ma ora può provare a trasformare il finale di stagione in qualcosa di ancora più importante. Arrivare ai playoff sarebbe un traguardo enorme, soprattutto considerando il valore delle avversarie coinvolte.

Il problema, per il Mantova, è il calendario. Affrontare un Frosinone impegnato nella corsa promozione diretta rende la missione molto difficile. Servirà una partita di grande attenzione, con la capacità di resistere alla pressione e provare a colpire nei momenti giusti.

Sampdoria ancora viva, ma serve una combinazione complicata

Anche la Sampdoria mantiene una speranza matematica di accesso ai playoff. I blucerchiati di Attilio Lombardo, già salvi dopo l’1-0 contro il Südtirol, devono vincere sul campo della Reggiana e sperare nelle sconfitte contemporanee di Avellino, Cesena e Mantova.

Si tratta di una combinazione difficile, ma non impossibile. La Sampdoria dovrà prima di tutto fare il proprio dovere a Reggio Emilia, contro una squadra coinvolta nella lotta salvezza e quindi obbligata a cercare punti pesantissimi.

Questo rende la partita ancora più complicata, perché i blucerchiati non troveranno un avversario scarico o privo di motivazioni.

La Carrarese, a sua volta, resta in corsa a quota 44, ma il suo destino dipenderà da un intreccio di risultati altrettanto complesso.

La trasferta contro la Virtus Entella avrà una doppia valenza, perché i liguri sono ancora coinvolti nella zona salvezza. Anche in questo caso, quindi, la partita sarà tutt’altro che semplice.

Il programma dell’ultima giornata di Serie B

L’ultimo turno propone dieci partite decisive, molte delle quali collegate tra loro da risultati incrociati. Il calendario completo è il seguente:

Avellino-Modena

Catanzaro-Bari

Cesena-Padova

Virtus Entella-Carrarese

Frosinone-Mantova

Monza-Empoli

Pescara-Spezia

Reggiana-Sampdoria

Südtirol-Juve Stabia

Venezia-Palermo

Si tratta di una giornata nella quale quasi ogni campo avrà un peso specifico.

Frosinone-Mantova incrocia promozione diretta e corsa playoff.

Monza-Empoli riguarda sia la lotta per la Serie A sia la salvezza.

Catanzaro-Bari, Pescara-Spezia, Reggiana-Sampdoria, Südtirol-Juve Stabia e Virtus Entella-Carrarese sono fondamentali per la parte bassa della classifica.

Avellino-Modena, Cesena-Padova e ancora Virtus Entella-Carrarese possono decidere l’ultimo posto playoff.

Griglia playoff Serie B: cosa è già deciso e cosa manca

Al momento, la parte già definita della griglia vede il Palermo quarto, il Catanzaro quinto, il Modena sesto e la Juve Stabia settima. Resta da stabilire soltanto l’ottava classificata, che completerà il quadro degli spareggi promozione.

La corsa coinvolge soprattutto Avellino, Cesena e Mantova, tutte a 46 punti, ma Carrarese e Sampdoria possono ancora sperare da quota 44. Gli irpini hanno il vantaggio negli incastri a pari punti con le due rivali dirette, mentre il Cesena potrebbe essere premiato solo in uno scenario più ampio e molto particolare con cinque squadre appaiate a quota 47.

L’ultima giornata sarà quindi decisiva non solo per la zona salvezza, ma anche per l’accesso ai playoff. Avellino-Modena, Cesena-Padova, Frosinone-Mantova, Virtus Entella-Carrarese e Reggiana-Sampdoria saranno le partite da seguire per capire chi conquisterà l’ultimo biglietto disponibile per continuare a sognare la Serie A.

Playoff Serie B: quattro squadre già qualificate, cinque ancora in corsa per l’ottavo posto

La griglia playoff è già definita in buona parte. Il Palermo è sicuro del quarto posto, il Catanzaro chiuderà quinto, il Modena sesto e la Juve Stabia settima. Resta invece completamente aperta la corsa all’ottavo e ultimo posto disponibile.

Le squadre ancora in lotta sono cinque: Avellino, Cesena e Mantova a quota 46 punti, con Carrarese e Sampdoria ancora vive a quota 44. La favorita, al momento, sembra essere l’Avellino, soprattutto per via della classifica avulsa favorevole in caso di arrivo a pari punti con Cesena e Mantova.

Gli irpini ospiteranno il Modena, già certo del sesto posto e proiettato verso il turno preliminare. Il Cesena affronterà un Padova ormai salvo e senza possibilità di rientrare nella zona playoff, mentre il Mantova sarà impegnato in una trasferta molto complicata sul campo del Frosinone, che si gioca la promozione diretta.

Restano in corsa anche Carrarese e Sampdoria, ma entrambe devono vincere e sperare in una serie di risultati favorevoli.

La Carrarese giocherà in casa della Virtus Entella, squadra ancora coinvolta nella lotta salvezza.

La Sampdoria sarà invece di scena sul campo della Reggiana, altra formazione costretta a cercare punti pesanti per evitare la retrocessione diretta.

Classifica avulsa playoff: Avellino favorita, ma il Cesena può sperare nello scenario più complicato

La corsa all’ottavo posto è resa ancora più intricata dalla classifica avulsa. Sono possibili numerosi incastri in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, ma la situazione più favorevole sembra sorridere all’Avellino, che avrebbe la meglio nel confronto diretto allargato con Cesena e Mantova.

Lo scenario più clamoroso riguarda invece un arrivo a cinque squadre a quota 47 punti. In quel caso, con Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria tutte appaiate, sarebbe il Cesena a conquistare l’ultimo posto playoff.

Si tratta di un’ipotesi molto complessa, ma ancora teoricamente possibile.



Proprio per questo l’ultima giornata va letta con grande attenzione. Una vittoria dell’Avellino chiuderebbe quasi ogni discorso.

Un passo falso degli irpini, invece, aprirebbe la porta a scenari molto più larghi, con Cesena e Mantova pronte ad approfittarne e con Carrarese e Sampdoria ancora aggrappate alla matematica.

Regolamento playoff Serie B: niente rigori nei turni decisivi

Il regolamento dei playoff di Serie B assegna un peso enorme alla posizione ottenuta in regular season.

I turni preliminari si giocano in gara unica sul campo della squadra meglio classificata, cioè la quinta e la sesta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano i supplementari.

Se il pareggio persiste, non si va ai calci di rigore: passa il turno la squadra meglio piazzata in campionato.

Le semifinali si giocano invece in gare di andata e ritorno. La partita di andata si disputa sul campo delle squadre provenienti dal turno preliminare, mentre il ritorno si gioca in casa della terza e della quarta classificata della regular season.

Anche in questo caso, se il risultato complessivo resta in parità dopo le due partite, accede alla finale la squadra meglio classificata, senza supplementari e senza rigori.

La finale segue lo stesso principio. Si gioca con andata e ritorno, con la seconda partita in casa della squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

In caso di parità nel punteggio aggregato, viene promossa in Serie A la squadra con il miglior piazzamento in classifica, senza tempi supplementari e senza calci di rigore.

Questo regolamento rende fondamentale chiudere la regular season il più in alto possibile.

La classifica non serve solo a stabilire gli accoppiamenti, ma può diventare un vero vantaggio competitivo nelle partite a eliminazione diretta.