Serie B Ultima Giornata: Verdetti salvezza e possibili Play Out

La Serie B giunge all’ultima giornata con una situazione rarissima nella parte bassa della classifica: a novanta minuti dalla fine della regular season non c’è ancora nessuna squadra matematicamente retrocessa in Serie C.

La lotta salvezza resta apertissima e coinvolge ben sette squadre, con scenari complessi tra retrocessione diretta, playout e permanenza senza spareggi.

Tutte le partite dell’ultimo turno si giocheranno alle 20:30, con diversi campi collegati tra loro da combinazioni decisive.

La sfida più delicata è Catanzaro-Bari, perché i pugliesi sono la squadra che può condizionare buona parte della corsa salvezza. Il Bari è a quota 37 punti e, pur avendo ancora una possibilità molto ridotta di salvezza diretta, deve prima di tutto evitare la retrocessione immediata e garantirsi almeno lo spareggio.

Il dato più sorprendente è proprio questo: Reggiana, Spezia e Pescara, tutte ferme a 34 punti, occupano l’ultima posizione ma sono ancora vive. La loro salvezza passa però da combinazioni molto difficili, perché non basterà vincere.

Serviranno anche risultati favorevoli dagli altri campi, soprattutto da Catanzaro-Bari, Virtus Entella-Carrarese e dagli incroci che coinvolgono Empoli e Südtirol.

Classifica zona salvezza Serie B prima dell’ultima giornata

La situazione nelle ultime posizioni è estremamente compressa. Empoli e Südtirol sono a quota 40 punti, la Virtus Entella segue a 39, il Bari è a 37, mentre Pescara, Spezia e Reggiana chiudono a 34.

Empoli 40 punti

Südtirol 40 punti

Virtus Entella 39 punti

Bari 37 punti

Pescara 34 punti

Spezia 34 punti

Reggiana 34 punti

Questa classifica rende tutto ancora incerto. Empoli e Südtirol sono le squadre messe meglio, ma non possono ancora sentirsi tranquille. La Virtus Entella è un punto sotto e deve difendere la propria posizione. Il Bari ha bisogno di fare risultato a Catanzaro, mentre Pescara, Spezia e Reggiana sono obbligate a vincere e sperare in combinazioni favorevoli.

Le partite decisive per retrocessione e playout

Le gare che riguardano direttamente la zona retrocessione sono sei:

Catanzaro-Bari

Monza-Empoli

Pescara-Spezia

Reggiana-Sampdoria

Südtirol-Juve Stabia

Virtus Entella-Carrarese

Ogni partita avrà un peso enorme. Catanzaro-Bari può decidere il destino dei pugliesi, ma anche quello delle inseguitrici. Pescara-Spezia è uno scontro diretto drammatico, perché entrambe hanno bisogno di vincere. Reggiana-Sampdoria è l’ultima possibilità per gli emiliani. Monza-Empoli e Südtirol-Juve Stabia valgono la salvezza diretta per toscani e altoatesini. Virtus Entella-Carrarese, invece, può decidere se i liguri resteranno fuori dagli spareggi o finiranno ancora coinvolti.

Il Bari è l’ago della bilancia della corsa salvezza

Il Bari è la squadra più osservata della serata. I pugliesi affronteranno il Catanzaro al Ceravolo e sanno che un punto sarebbe sufficiente per avere la certezza almeno dei playout. Questo rende il pareggio un risultato preziosissimo, perché permetterebbe ai biancorossi di evitare la retrocessione diretta e di giocarsi la permanenza in Serie B nello spareggio.

La vittoria, invece, aprirebbe anche una piccola possibilità di salvezza diretta. Il Bari può salvarsi senza passare dai playout solo se vince a Catanzaro e aggancia a quota 40 punti alcune rivali in una combinazione favorevole di classifica avulsa. In particolare, servirebbero la sconfitta dell’Empoli a Monza e il pareggio della Virtus Entella contro la Carrarese. Un altro scenario favorevole può coinvolgere il Südtirol, ma resta comunque necessario che il Bari vinca e che dagli altri campi arrivino risultati molto precisi.

La sconfitta, invece, renderebbe tutto pericolosissimo. Se il Bari perde, può andare ai playout solo in una situazione favorevole, soprattutto se Pescara-Spezia termina in parità e non si verifica la combinazione che farebbe saltare lo spareggio. In caso contrario, il rischio di retrocessione diretta diventerebbe molto alto.

Quando i playout potrebbero non disputarsi

Uno degli aspetti più importanti dell’ultima giornata riguarda la possibilità che i playout non vengano disputati. Questo scenario si verificherebbe solo in presenza di una combinazione molto precisa: il Bari deve perdere a Catanzaro e devono vincere contemporaneamente Virtus Entella, Südtirol ed Empoli.

In quel caso, il distacco tra le squadre coinvolte diventerebbe troppo ampio e il regolamento porterebbe alla retrocessione diretta senza spareggio. Per questo motivo, non basta guardare il risultato del Bari: bisognerà seguire anche ciò che accade a Chiavari, Bolzano e Monza.

Questa possibilità aumenta ancora di più la tensione della serata. Per il Bari, perdere potrebbe non significare soltanto arrivare male ai playout, ma addirittura non poterli disputare. Per le altre squadre, invece, ogni gol può spostare completamente gli equilibri.

Empoli, Südtirol e Virtus Entella: cosa serve per salvarsi

Empoli e Südtirol hanno il destino nelle proprie mani. Entrambe sono salve con una vittoria. I toscani affronteranno il Monza, mentre il Südtirol ospiterà la Juve Stabia, già sicura del settimo posto e proiettata verso i playoff.

L’Empoli parte da una posizione favorevole, ma dovrà affrontare una squadra di alta classifica e quindi non può permettersi calcoli superficiali. Il Südtirol, invece, arriva da un momento complicato, con tre sconfitte consecutive e senza vittorie da circa due mesi. La partita contro la Juve Stabia può diventare la gara della liberazione oppure trasformarsi in una trappola.

La Virtus Entella, ferma a 39 punti, è ancora pienamente coinvolta. I liguri ospiteranno la Carrarese e possono salvarsi direttamente vincendo e sperando in un passo falso di almeno una tra Empoli e Südtirol. Con un pareggio o una sconfitta, invece, l’Entella rischia di restare dentro il giro dei playout, soprattutto se il Bari dovesse fare risultato a Catanzaro.

Pescara, Spezia e Reggiana: obbligo vittoria e speranze legate agli altri campi

In fondo alla classifica ci sono Pescara, Spezia e Reggiana, tutte a quota 34 punti. La loro situazione è molto difficile, ma non ancora chiusa. Per restare vive, però, devono vincere e sperare nella sconfitta del Bari.

All’Adriatico si gioca Pescara-Spezia, uno scontro diretto senza margini. Entrambe devono cercare i tre punti, perché il pareggio condannerebbe di fatto tutte e due. Il Pescara arriva a questa partita in un clima molto teso dopo la sconfitta di Padova, maturata nel recupero e preceduta dal rigore fallito dal giovane Russo, episodio che ha scatenato forti contestazioni da parte della tifoseria.

Lo Spezia di Luca D’Angelo, in ritiro a Tirrenia e in silenzio stampa, punta a una vittoria che potrebbe garantire almeno il playout, ma solo se il Bari perde a Catanzaro e la Reggiana non vince. Il successo, quindi, è necessario ma potrebbe non essere sufficiente.

La Reggiana di Bisoli ospita la Sampdoria e deve vincere. Gli emiliani, però, hanno bisogno di una combinazione ancora più specifica: sconfitta del Bari, vittoria dello Spezia sul Pescara e mancata vittoria di almeno una tra Empoli, Südtirol e Virtus Entella. Solo così la Reggiana potrebbe evitare la retrocessione diretta e rientrare nel discorso playout.

Gli scenari del Bari: salvezza, playout o retrocessione

Il Bari si salva direttamente solo attraverso una combinazione favorevole e partendo obbligatoriamente da una vittoria a Catanzaro. La strada più concreta resta però quella dei playout. Con un pareggio, i pugliesi sarebbero certi dello spareggio. Con una vittoria, sarebbero almeno ai playout e potrebbero sperare nella salvezza diretta in base ai risultati di Empoli, Südtirol e Virtus Entella.

Con una sconfitta, invece, il Bari rischia moltissimo. Può andare ai playout se Pescara-Spezia finisce in pareggio, sempre a patto che non vincano contemporaneamente Entella, Empoli e Südtirol. Se invece una tra Pescara e Spezia vince e gli altri risultati si combinano in modo sfavorevole, i pugliesi possono scivolare direttamente in Serie C.

Il margine è quindi sottilissimo. Per il Bari, il primo obiettivo è non perdere. Il secondo è provare a vincere per tenere viva ogni possibilità, anche quella più difficile della salvezza diretta.

Classifica avulsa: cosa succede in caso di pari punti

La classifica avulsa può diventare decisiva in diversi scenari. In caso di arrivo a pari punti, alcune combinazioni sono già particolarmente pesanti per il Bari e per le altre squadre coinvolte.

Bari-Spezia: Bari retrocesso, Spezia al playout

Bari-Reggiana: Bari al playout, Reggiana retrocessa

Bari-Pescara: Bari retrocesso, Pescara al playout

Bari-Reggiana-Pescara: Bari e Reggiana retrocesse, Pescara al playout

Bari-Reggiana-Spezia: Bari e Spezia retrocesse, Reggiana al playout

Questi incastri spiegano perché il Bari non può sentirsi al sicuro in caso di sconfitta. Alcuni arrivi a pari punti sarebbero favorevoli, altri completamente negativi. La classifica avulsa, più ancora della classifica generale, può decidere chi retrocede subito e chi avrà ancora una possibilità nei playout.

Regolamento playout Serie B: come funziona lo spareggio salvezza

Il regolamento dei playout di Serie B prevede una doppia sfida tra la sedicesima e la diciassettesima classificata. La gara di andata si gioca sul campo della 17ª classificata, mentre il ritorno si disputa in casa della 16ª classificata.

In caso di parità nel risultato complessivo dopo le due partite, si salva la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season. Questo significa che il piazzamento finale può diventare un vantaggio enorme. Solo nel caso in cui le due squadre arrivino a pari punti in classifica si andrebbe ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Il regolamento rende quindi fondamentale non solo arrivare ai playout, ma anche capire con quale posizione. Finire meglio piazzati può valere quanto un gol in più, perché permette di salvarsi anche con un doppio pareggio o con una perfetta parità nel punteggio totale.

Ultima giornata Serie B: una serata da seguire minuto per minuto

La lotta salvezza della Serie B si deciderà in contemporanea su più campi. Bari, Empoli, Südtirol, Virtus Entella, Pescara, Spezia e Reggiana sono tutte ancora dentro un intreccio di risultati che può cambiare volto fino all’ultimo minuto.

Il Bari resta al centro di tutto: con un punto va ai playout, con una vittoria può perfino sognare la salvezza diretta, con una sconfitta rischia la retrocessione immediata. Pescara e Spezia devono vincere lo scontro diretto per restare vive. La Reggiana deve battere la Sampdoria e sperare in una combinazione molto precisa. Empoli, Südtirol e Virtus Entella cercano invece di evitare lo spareggio e chiudere il discorso salvezza già nell’ultima giornata.