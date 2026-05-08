Pronostico Catanzaro – Bari: possibile salvezza diretta per i pugliesi?

L’ultima giornata del campionato di Serie B si giocherà con tutte le partite in conemporanea alle 20:30 e porterà con sé verdetti pesantissimi sia nella parte alta che bassa della classifica.

Tra le dieci partite in programma, Catanzaro-Bari è una delle sfide più importanti, perché per la squadra pugliese rappresenta una vera partita da dentro o fuori.

Il Bari arriva all’appuntamento con una situazione molto complicata: la salvezza diretta è quasi fuori portata, mentre lo scenario più realistico passa dai playout, con il rischio concreto di una retrocessione immediata in Serie C in caso di combinazioni sfavorevoli.

I biancorossi hanno 37 punti e si trovano in una posizione estremamente delicata. Davanti ci sono Empoli e Südtirol a quota 40, teoricamente ancora raggiungibili, ma il problema principale è rappresentato dalla classifica avulsa, che penalizza il Bari nei confronti di entrambe.

Questo significa che, anche arrivando a pari punti, la squadra pugliese non avrebbe automaticamente la certezza di superarle. Più concreta, invece, è la possibilità di disputare lo spareggio salvezza contro una delle squadre immediatamente sopra, in particolare la Virtus Entella, attualmente a 39 punti.

Serie B, la situazione prima dell’ultima giornata:

La parte alta della classifica ha già emesso un verdetto importante. Il Venezia, grazie al pareggio per 2-2 sul campo dello Spezia, ha conquistato la promozione in Serie A con una giornata d’anticipo, tornando nella massima categoria dopo quattro anni.

Alle sue spalle il Frosinone, secondo con 78 punti, è ormai virtualmente promosso, mentre il Monza segue al terzo posto con 75 punti e si prepara alla fase playoff.

La zona playoff vede coinvolte diverse squadre.

Il Palermo è a quota 72, il Catanzaro a 59, il Modena a 55 e la Juve Stabia a 50. Più indietro resta aperta la corsa per l’ultimo posto disponibile, con Avellino, Cesena e Mantova appaiate a 46 punti, seguite da Carrarese e Sampdoria a 44. Al momento, il vantaggio sarebbe dell’Avellino, ma l’ultimo turno può ancora modificare la griglia.

Nel programma finale spiccano anche partite con doppio significato, perché alcune squadre sono coinvolte contemporaneamente nella lotta playoff e nella zona salvezza.

Tra queste ci sono Virtus Entella-Carrarese, Reggiana-Sampdoria, Frosinone-Mantova, Avellino-Modena e Cesena-Padova. L’unica squadra, oltre al Venezia già promosso, senza reali obiettivi di classifica è il Padova, fermo a 43 punti, ormai troppo lontano dai playoff e non più raggiungibile dalla zona playout.

Classifica zona retrocessione Serie B

La situazione nelle ultime posizioni è la seguente:

Empoli 40 punti

Südtirol 40 punti

Virtus Entella 39 punti

Bari 37 punti

Pescara 34 punti

Spezia 34 punti

Reggiana 34 punti

Questa classifica rende evidente quanto sia fragile la posizione del Bari. La squadra pugliese ha due punti di ritardo dalla Virtus Entella e tre da Empoli e Südtirol, ma non può limitarsi a guardare soltanto il proprio risultato.

La combinazione degli altri campi sarà decisiva, soprattutto perché la classifica avulsa e il distacco tra le squadre possono determinare se il playout verrà disputato oppure no.

Le partite decisive per la salvezza

Nell’ultima giornata, in programma l’8 maggio alle 20:30, le gare che interessano direttamente la zona retrocessione sono:

Catanzaro-Bari

Monza-Empoli

Pescara-Spezia

Reggiana-Sampdoria

Südtirol-Juve Stabia

Virtus Entella-Carrarese

Il match del Bari contro il Catanzaro è il più importante per i biancorossi, ma non sarà l’unico da seguire. Il risultato di Virtus Entella-Carrarese avrà un peso enorme, perché l’Entella potrebbe diventare una possibile avversaria dei pugliesi ai playout.

Anche Monza-Empoli e Südtirol-Juve Stabia sono decisive per capire se il Bari potrà ancora sperare in una salvezza diretta, mentre Pescara-Spezia e Reggiana-Sampdoria stabiliranno chi resterà agganciato alla corsa e chi rischierà di scivolare direttamente in Serie C.

Cosa serve al Bari per andare ai playout

Il Bari sarebbe ai playout in caso di vittoria o pareggio contro il Catanzaro. Questi due risultati permetterebbero ai pugliesi di evitare la retrocessione diretta, garantendo almeno la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie B nello spareggio.

La vittoria, però, potrebbe aprire anche uno scenario più favorevole. Il Bari avrebbe una possibilità di salvezza diretta soltanto in due casi molto specifici.

La prima combinazione prevede il successo dei pugliesi, la sconfitta dell’Empoli e il pareggio della Virtus Entella.

La seconda prevede invece la vittoria del Bari, la sconfitta del Südtirol e il pareggio della Virtus Entella. Si tratta di ipotesi difficili, ma ancora matematicamente possibili.

In ogni caso, la priorità della squadra pugliese sarà evitare la sconfitta. Uscire da Catanzaro con almeno un punto significherebbe restare in vita e rimandare il verdetto allo spareggio salvezza. Perdere, invece, spalancherebbe diversi scenari negativi.

Quando il Bari retrocede direttamente in Serie C

La sconfitta a Catanzaro esporrebbe il Bari al rischio concreto di retrocessione diretta in Serie C. Il primo scenario negativo riguarda Pescara-Spezia: se il Bari perde e quella partita non finisce in pareggio, i pugliesi sarebbero retrocessi.

Questo perché una tra Pescara e Spezia salirebbe a quota 37, creando una situazione sfavorevole per i biancorossi.

Il Bari retrocederebbe anche in caso di sconfitta contro il Catanzaro e contemporanea vittoria delle tre squadre che lo precedono in classifica. In quel caso, le rivali andrebbero oltre il limite necessario per disputare il playout, creando un distacco superiore ai quattro punti e cancellando la possibilità dello spareggio.

C’è poi un’altra combinazione particolarmente delicata. Il Bari sarebbe retrocesso anche se si verificasse l’unico scenario utile a evitare la retrocessione diretta alla Reggiana: vittoria degli emiliani contro la Sampdoria, vittoria dello Spezia a Pescara, sconfitta del Bari a Catanzaro e Virtus Entella non vincente contro la Carrarese.

In quel caso, Bari, Pescara, Spezia e Reggiana si ritroverebbero tutte a quota 37, ma la classifica avulsa premierebbe la Reggiana, che eviterebbe la retrocessione diretta e andrebbe ai playout contro la Virtus Entella, ferma a 39 o 40 punti.

Catanzaro-Bari, una partita da gestire con lucidità

Il Bari non può permettersi calcoli troppo prudenti, ma allo stesso tempo dovrà evitare una partita completamente sbilanciata.

Contro il Catanzaro, già in zona playoff e forte di una classifica tranquilla, serviranno equilibrio, personalità e grande attenzione nei momenti chiave.

Un gol subito troppo presto potrebbe complicare in modo pesante la gestione mentale della gara, soprattutto considerando che dagli altri campi potrebbero arrivare notizie decisive minuto dopo minuto.

Per i pugliesi sarà fondamentale restare dentro la partita il più a lungo possibile.

Il pareggio può bastare per arrivare ai playout, mentre la vittoria lascerebbe aperta anche una piccola finestra per la salvezza diretta. La sconfitta, invece, obbligherebbe il Bari a sperare in una serie di risultati favorevoli, con il rischio altissimo di chiudere la stagione nel modo più amaro.

L’ultima giornata di Serie B si annuncia quindi carica di tensione. Il Bari si gioca il futuro a Catanzaro, con il destino legato anche a Empoli, Südtirol, Virtus Entella, Pescara, Spezia e Reggiana. La matematica lascia ancora aperte più possibilità, ma il margine di errore è ormai ridotto al minimo.

Probabili Formazioni di Catanzaro – Bari:

Catanzaro (3-4-2-1): Mirko Pigliacelli (GK), Ruggero Frosinini, Matias Antonini Lui, Fellipe Jack, Costantino Favasuli, Marco Pompetti, Simone Pontisso, Federico Di Francesco, Rémi Oudin, Patrick Nuamah, Filippo Pittarello.

Bari (4-3-1-2): Michele Cerofolini (GK), Lorenzo Dickmann, Cas Odenthal, Valerio Mantovani, Mehdi Dorval, Nicola Bellomo, Tomás Esteves, Kevin Piscopo, Riccardo Pagano, Gabriele Moncini, Emanuele Rao.

Pronostico Catanzaro – Bari:

Il pronostico Catanzaro-Bari propone una lettura molto interessante in chiave Handicap Asiatico, soprattutto considerando il momento delle due squadre e i precedenti recenti. La scelta di puntare sul Catanzaro con Handicap Asiatico 0.0 appare una soluzione equilibrata, perché permette di ottenere il pagamento della quota in caso di vittoria dei padroni di casa, mentre in caso di pareggio la puntata viene rimborsata.

La quota di 1.71 rende questa opzione particolarmente interessante per chi cerca una giocata meno rischiosa rispetto al segno fisso. Il Catanzaro ha dimostrato di avere buoni argomenti contro il Bari negli ultimi confronti diretti e, pur arrivando da una sconfitta, resta una squadra capace di costruire occasioni e mantenere un buon controllo del gioco.

L’Handicap Asiatico 0.0 sul Catanzaro equivale a una sorta di “draw no bet”. In pratica, chi sceglie questa giocata viene premiato se il Catanzaro vince la partita, mentre recupera l’intera puntata se l’incontro termina in pareggio. L’unico scenario negativo è la vittoria del Bari.

Questa soluzione ha senso perché il Catanzaro ha mostrato una certa solidità nei precedenti contro i pugliesi. Negli ultimi cinque confronti diretti, infatti, i calabresi non hanno mai perso contro il Bari. Il bilancio parla di due vittorie del Catanzaro e tre pareggi, un dato che rafforza l’idea di una squadra storicamente ostica per i biancorossi.

L’ultimo incrocio tra le due formazioni si è chiuso con il successo del Catanzaro per 2-1 allo Stadio San Nicola, risultato che conferma la capacità dei calabresi di mettere in difficoltà il Bari anche lontano dal proprio campo.

Il Catanzaro arriva a questa partita dopo una sconfitta esterna contro il Palermo allo Stadio Renzo Barbera. La gara si è conclusa con il risultato di 3-2, ma la prestazione dei calabresi non è stata priva di aspetti positivi.

La squadra ha infatti mantenuto il 59% di possesso palla e ha prodotto otto tiri nello specchio, dimostrando una buona capacità offensiva anche in una partita complicata. A firmare entrambe le reti è stato Filippo Pittarello, protagonista con una doppietta che conferma il suo peso nel reparto avanzato.

Nonostante il risultato negativo, il Catanzaro ha mostrato una manovra viva e una buona presenza negli ultimi metri. Questo elemento può pesare molto contro un Bari che, lontano da casa, sta attraversando un periodo estremamente difficile.

Il Bari ha ritrovato il successo nell’ultima giornata, battendo 2-0 la Virtus Entella allo Stadio San Nicola. La squadra di Moreno Longo ha gestito il match con il 43% di possesso palla e ha costruito tre conclusioni verso la porta, trovando il gol con Gabriele Moncini e Giulio Maggiore.

La vittoria ha ridato fiducia ai pugliesi, ma il rendimento esterno resta un problema evidente. Il Bari ha infatti perso le ultime quattro trasferte consecutive, un dato pesante in vista di una partita così delicata. Le difficoltà fuori casa rendono complicato immaginare una gara semplice per i biancorossi, soprattutto contro un Catanzaro che ha buoni precedenti recenti in questo confronto.

Il principale dubbio riguarda la capacità del Bari di reggere la pressione nei momenti decisivi. La squadra ha bisogno di punti, ma dovrà evitare di scoprirsi troppo, perché il Catanzaro ha qualità per colpire quando trova spazi.

Precedenti Catanzaro-Bari: calabresi imbattuti negli ultimi cinque confronti

I numeri degli scontri diretti sorridono al Catanzaro. Nelle ultime cinque sfide contro il Bari, i calabresi sono rimasti imbattuti, raccogliendo due vittorie e tre pareggi.

Questo dato è importante perché racconta una tendenza chiara: il Bari ha spesso faticato a trovare soluzioni efficaci contro il Catanzaro. Anche quando le partite sono state equilibrate, i pugliesi non sono riusciti a imporsi.

L’ultimo precedente, vinto 2-1 dal Catanzaro al San Nicola, rappresenta un ulteriore segnale favorevole ai padroni di casa. In un match in cui il pareggio può comunque restare uno scenario plausibile, l’Handicap Asiatico 0.0 permette di proteggersi proprio da questa eventualità.