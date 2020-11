Torino-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 30-11-2020

Torino-Sampdoria formazioni diretta tv – La sfida tra Torino e Sampdoria sarà il posticipo della nona giornata di campionato di Serie A. Il match si giocherà lunedì 30 novembre alle ore 18:30. Entrambe le squadre vogliono trovare la loro dimensione di gioco.

Il Torino è reduce dal 4-2 dell’Inter che riesce a vincere una partita che sembrava davvero difficile. I granata di Francesco Conti erano in vantaggio per 2-0 ma uno strepitoso Romelu Lukaku ha messo lo zampino nell’incredibile rimonta. Con questa sconfitta, il Toro entra nella zona rossa con una vittoria che manca dalla vittoria esterna con il Genoa.

In classifica meglio la Samp che però domenica scorsa ha perso in casa contro il Bologna. I doriani non vincono da più di un mese con il successo strepitoso di Bergamo contro l’Atalanta.

Torino-Sampdoria formazioni diretta tv, le ultime

Per il Torino è ancora incerto il ritorno di Marco Giampaolo contro la sua ex squadra. In questi giorni si vedrà se l’ex tecnico rossonero potrà risiedere in panchina. Il bomber Andrea Belotti ha ancora problemi fisici quindi non ci sarà neanche nella sfida di lunedì prossimo. L’attacco, quindi, sarà il medesimo di quello visto a San Siro ossia Verdi-Zaza. Per il resto la formazione non cambia molto da quella schierata contro i nerazzurri.

Claudio Ranieri, invece, riuscirà a recuperare Tonelli ed Augero. Mentre Keita risulta ancora indisponibile. L’attacco è confermato sempre con Quagliarella e Ramirez.

Probabili formazioni Torino-Sampdoria

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, N’Koulou, Rodriguez R.; Meitè, Rincon, Linetty; Edera; Bonazzoli F., Zaza.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Ramirez G.

Come vedere Torino-Sampdoria in diretta tv e streaming

Il match di lunedì 30 novembre sarà trasmesso su Sky Sport alle 18:30. Sarà visibile, inoltre, sull’app Sky Go scaricabile per smartphone e tablet sia per il sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche tra Torino e Sampdoria

Tra Torino e Sampdoria si sono giocate 116 partite. I dati vanno a favore dei granata che hanno vinto per ben 42 volte contro le 35 dei blucerchiati. Ci sono stati, invece, 39 pareggi. Per i gol segnati sono sempre avanti i granata con 144, poco più bassi quelli della Samp con 136.

L’ultima vittoria della Sampdoria risale proprio al recupero estivo dello scorso campionato. Il 2 agosto 2020 i liguri sbancarono l’Olimpico per 3-1. L’ultimo successo dei granata, invece, è riconducibile a due anni fa con la vittoria per 2-1 quando Giampaolo sedeva sulla panchina blucerchiata e Walter Mazzarri su quella granata.

