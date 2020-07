Torino-Roma 2-3, le pagelle: Dzeko nella storia. Peres e Spinazzola toreri

Conquistato il quinto posto con una gara che ha visto un Edin imperioso. Bene i due esterni. Mancini ingenuo. Pau Lopez sempre peggio

La Roma è in Europa League. I giallorossi espugnano l’Olimpico Grande Torino grazie alla vittoria per 2-3. Ad aprire le marcature sono però i granata con Berenguer: lo spagnolo è ben servito da Zaza e bravo a beffare Pau Lopez (forse al capolinea con la maglia giallorossa) in uscita. Mai svegliare il cane che dorme. Lo imparano a proprie spese i padroni. All’azione successiva Edin Dzeko (che raggiunge Volk a 106 reti) riacciuffa i granata. Tempo sette minuti ed i giallorossi passano in vantaggio. Angolo dalla destra meravigliosamente messo al centro da Perez e prontamente insaccato da Smalling.

Si arriva a mezz’ora dal termine senza grandi azioni. E ci pensa allora ancora capitan Dzeko. Il bosniaco ubriaca Djidji che per fermarlo può solo atterrarlo. Dal dischetto si presenta Diawara, che sostituisce egregiamente Veretout seppur con qualche patema in più. Due minuti dopo, però, la gara si riapre. Il tiro in diagonale dalla sinistra del giovane Singo viene bucato da Pau Lopez. Il Toro non riesce però ad impensierire la Roma, che anzi accarezza l’idea del poker: nei minuti di recupero Dzeko, da posizione defilata, batte Ujkani. Il bosniaco però è in fuorigioco.

La Roma sale così a 67 punti, quanto basta per accedere direttamente ai gironi di Europa League. Ora la squadra di Fonseca resterà a Torino per preparare la sfida con la Juve, sconfitta 2-0 a Cagliari. Che possa essere la volta buona per sfatare il tabù Allianz?



LE PAGELLE

Pau Lopez 4,5- Quella su Berenguer non è la migliore delle uscite, mentre l’errore sul tiro del giovane Singo è da inadeguati.

Mancini 5,5 – È lui a tenere Berenguer in occasione del vantaggio, poi rimedia un’ammonizione sciocca e totalmente evitabile. Cresce nel corso della gara. Diffidato, salterà la Juve.

Smalling 7 – Rimane passivo al momento dell’assist di Zaza, ma non quando stacca per firmare il raddoppio. Diventa l’incubo di Zaza, e non solo per i capelli.

Kolarov 6,5 – Inizia la partita pennellando un meraviglioso assist con il destro per Spinazzola che non sfrutta. Disattento talvolta in impostazione, colpisce il palo da punizione.

Bruno Peres 6,5 – Il potere degli ex. Come Veretout con la Fiorentina, anche il brasiliano al vedere l’ex granata si illumina. Ne nasce una prestazione vivace, che lo vede spingere costantemente e con ragione. Cala leggermente nella ripresa, fino a lasciare il campo prima del triplice fischio per infortunio. (Dal 72′ Ibanez 6 – Sempre vigile su Belotti)

Diawara 6,5 – Con Cristante che si alza più del dovuto, tocca a lui vigilare sulla difesa. Lo fa attentamente, senza causare troppe apprensioni ma nemmeno dando brio. Mancando Veretout, va lui dal dischetto per firmare il tris.

Cristante 6 – Velocizza l’azione che porta al pareggio. Cerca poi anche lui la rete, trovando però tiri poco insidiosi. (Dal 72′ Veretout SV)

Spinazzola 6,5 – Nei primi minuti si divora il vantaggio, rimedia spingendo a più non posso, rendendosi sovente pericoloso.(Dal 50′ Zappacosta 6 – La vista del granata non gli suscita la stessa reazione che ha Peres, ma gioca comunque una gara ragionata)

Perez 6 – Da calcio d’angolo disegna il colpo di testa che vale il sorpasso siglato da Smalling. (Dal 72′ Zaniolo 6 – Cerca di cacciare via le critiche ricevute ieri, ma riesce a rimediare solo un’ammonizione. Nervoso, o quantomeno poco rilassato. Fate voi)

Mkhitaryan 6,5 – Parte aggirandosi per tutto il fronte d’attacco come una trottola e serve l’assist per il pareggio di Dzeko.

Dzeko 7,5 – Nel momento del bisogno ci pensa Edin. Subito dopo lo svantaggio, l’occasione per il pareggio capita sui piedi del bosniaco che non sbaglia. Impreziosisce la gara disegnando, come da tradizione, tutte le sortite offensive giallorosse e conquistando anche il rigore per il terzo gol. Nel finale sigla anche il poker, ma in fuorigioco.

Fonseca 7 – La gara inizia subito in salita, Paulo è bravo a cambiare in corsa e la squadra ne beneficia. Sesta vittoria di fila, non male. Ora si deve provare a sfatare il tabù Torino bianconera, poi ci sarà il Siviglia.

